LAFC espera recuperar la identidad con Xavi Tamarit; su primera prueba será Whitecaps

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA - 15 DE AGOSTO: Denis Bouanga (n.º 99), del Los Angeles FC

El pasado 27 de septiembre, el LAFC anunció que decidió prescindir de los servicios del entrenador Marc Dos Santos, cuando todavía queda una parte importante de la temporada de la MLS por jugar en camino a los playoffs.

Es la primera vez en la historia del club que un entrenador es cesado durante la temporada y en su reemplazo llegó Xavi Tamarit como técnico interino el 1 de octubre. El español funcionaba como asistente técnico desde enero de este año.

La decisión del club angelino llegó después de la derrota 1-0 ante FC Dallas, resultado que dejó a LAFC con marca de 11-9-8 y en el sexto lugar de la Conferencia Oeste.

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Dos Santos, quien había sido promovido de asistente a entrenador principal después de la salida de Steve Cherundolo, dejó el cargo con 11 triunfos, ocho empates y nueve derrotas en el año. En la Copa de Campeones de la Concacaf guió al equipo hasta las semifinales, en donde fue eliminado por Toluca.

Para John Thorrington, presidente de operaciones del LAFC, el cambio no respondió a un solo partido ni a una conversación aislada. Fue el resultado de una evaluación que, según explicó, se mantuvo durante semanas.

“Parte de ello son los resultados —que es parte de nuestro negocio— y parte es el rendimiento”, dijo Thorrington a los medios de comunicación el jueves. “Sentimos que hacer un cambio ahora nos daba la mejor oportunidad de alcanzar lo que creemos que es posible esta temporada”.

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Con Dos Santos, el LAFC arrancó la temporada con cinco victorias y un empate sin recibir un gol, y permaneció invicto durante sus primeros 11 partidos en todas las competencias. En ese tramo, el equipo marcó 27 goles. Después llegó una caída que terminó siendo difícil de revertir.

LAFC ganó solamente dos de sus últimos 13 partidos en todas las competencias antes de la salida de Dos Santos.

Thorrington insistió en que la decisión no significa que el club haya cambiado su opinión sobre la capacidad de Dos Santos como entrenador.

“No escucharás una palabra negativa sobre Marc de mi parte ni de nadie en este edificio sobre su capacidad como entrenador”, afirmó Thorrington. “Pero para este contexto y momento particular, sentimos que esto era lo que se necesitaba para alcanzar los niveles que se esperan en LAFC”.

Thorrington explicó que el problema fue la distancia entre algunos de los mejores momentos del equipo y la frecuencia con la que esos momentos aparecían.

“Hubo momentos muy altos, picos que estuvieron entre los niveles más altos de juego que este club jamás ha tenido”, señaló el directivo. “El desafío fue simplemente la consistencia, o la falta de consistencia, para ver ese nivel de juego”.

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LAFC nombró a Tamarit como entrenador interino y le entregó el mando para los seis partidos restantes de la temporada regular.

Tamarit no plantea una transformación basada en una larga lista de cambios. Su prioridad ha sido hacer más simples las responsabilidades de los jugadores y establecer nuevamente una identidad.

“Queremos tener nuestra identidad y no cambiar nuestra identidad sin importar a quién nos vayamos a enfrentar”, explicó Tamarit.

El entrenador español quiere que LAFC tenga más control de los partidos con la pelota, pero también pretende establecer referencias claras cuando el equipo no tenga la posesión.

Tamarit señaló que ha trabajado en diferentes comportamientos para los “bloques alto, medio y bajo”, además de mecanismos para salir jugando y decidir cuándo acelerar y cuándo conservar el balón.

“Queremos tener un poco más el balón, más paciencia para entender cuándo podemos acelerar y cuándo no podemos acelerar”, dijo Tamarit.

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Sin la posesión del balón, Tamarit quiere un equipo capaz de presionar más arriba en determinados momentos para obligar al rival a dividir el balón, pero cuando eso no sea posible, quiere defender en un bloque medio compacto.

“Cuando haces las cosas simples muy bien, este es un equipo fuerte”, dijo Tamarit.

Los primeros días de trabajo han estado marcados por sesiones de video y entrenamientos destinados a repetir esos conceptos.

El técnico reconoció que el proceso todavía está en una etapa inicial y que varios jugadores se encontraban con sus selecciones nacionales durante parte de la preparación.

“En los primeros días hemos sentado las bases para convertirnos en el equipo que aspiramos a ser”, afirmó el entrenador. “Por supuesto, tendremos que mejorar mucho”.

Hugo Lloris, capitán y uno de los jugadores con mayor experiencia de la plantilla, considera que Tamarit cuenta con una ventaja importante ya que conoce al grupo.

“Xavi ha estado con nosotros desde el comienzo de la temporada, así que conoce los estándares del club, conoce a los jugadores que lo rodean y las expectativas del club y de la afición”, dijo Lloris.

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El francés también evitó establecer una comparación directa entre los dos entrenadores.

“Cada entrenador es único a su manera”, señaló el portero. “Nosotros debemos sentir aún más responsabilidad como jugadores, mostrar más compromiso, más personalidad y plasmar todas esas cosas en nuestro rendimiento”.

Lloris reconoció que un cambio de entrenador puede generar una reacción inmediata, pero advirtió que el verdadero desafío será mantenerla.

“Una reacción siempre la hay; lo más difícil es mantenerla durante un período más largo”, dijo.

El francés tampoco ocultó que la salida de Dos Santos fue una sorpresa.

“Sí, porque no ves mucho este tipo de decisiones en la MLS; es más común en Europa”, explicó Lloris. “Pero también hay otra realidad que enfrentamos, cuando miras los últimos dos meses en términos de resultados, no han sido lo suficientemente buenos”.

Para Lloris, la situación obliga a los jugadores a asumir una parte importante de lo ocurrido.

“No podemos exigirle más a nuestros aficionados, ellos siempre están al máximo”, dijo. “Con suerte todos juntos este fin de semana podremos crear algo especial en el campo y conseguir los tres puntos”.

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La directiva no ha establecido una fecha para nombrar al entrenador permanente. Thorrington dijo que el club evaluará todas las posibilidades, incluido Tamarit, y que la prioridad será encontrar al técnico que considere adecuado para la estructura que quiere mantener.

“No vamos a contratar al mejor entrenador para una fecha determinada”, dijo Thorrington. “Vamos a pasar por el proceso hasta estar convencidos”.

El primer examen de Tamarit será este sábado (7:30 p.m. PT, Apple TV) ante los líderes de la Conferencia del Oeste, los Whitecaps de Vancouver en el BMO Stadium de Los Ángeles.