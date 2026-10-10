Al no esforzarse en exceso contra Bravos, la rotación de Dodgers está lista para triunfar ante Cerveceros

Los Dodgers llegaron a la postemporada con la mejor rotación de lanzadores, sobre el papel, de todos los equipos, liderada por Yoshinobu Yamamoto , quien demostró ser prácticamente sobrehumano en la Serie Mundial del año pasado.

Sin embargo, con Blake Snell sufriendo una pequeña lesión en la ingle derecha en su penúltima salida de la temporada regular, Tyler Glasnow lanzando mejor tras una mala racha a principios de septiembre y Tarik Skubal viviendo su primera postemporada con los Dodgers, quedaban algunas incógnitas por resolver.

Entonces, el grupo solo cedió cuatro carreras —una por cada lanzador— durante su victoria en la Serie Divisional de la Liga Nacional frente a los Bravos de Atlanta. Su promedio de carreras limpias permitidas (ERA) colectivo de 1,69 fue el segundo mejor de la postemporada, solo por detrás de los Tampa Bay Rays (ERA de 1,65), que barrieron a los Yanquis en la Serie Divisional de la Liga Americana.

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“Nos concentramos y hicimos un buen trabajo”, declaró Glasnow el viernes. “Todos estamos muy unidos. Nos animamos unos a otros y nos ayudamos mutuamente a lo largo de la semana”.

En la búsqueda de los Dodgers por su tercer título consecutivo de la Serie Mundial, la rotación tendrá que ser la columna vertebral del equipo.

“Sin duda, si los titulares están a la altura, eso facilita las cosas al equipo y al bullpen”, afirmó el mánager Dave Roberts durante una conferencia telefónica. “Creo que tenemos la mejor rotación de principio a fin de todo el béisbol, y es estupendo poder reorganizarla y poner a estos chicos en marcha. Y, obviamente, también nos da la oportunidad de reducir al mínimo ciertas salidas de nuestros lanzadores del bullpen”.

Skubal está previsto que sea el abridor del primer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Cerveceros de Milwaukee el domingo . Al cerrar la NLDS en cuatro partidos, los Dodgers evitaron tener que sacar a Skubal en un quinto partido, lo que simplificó la organización de la rotación. Skubal debería estar disponible para un posible quinto partido, tras un descanso normal.

Los Dodgers tenían en mente la Serie de Campeonato de la Liga Nacional cuando decidieron que Yamamoto lanzara en el tercer partido contra los Bravos en lugar de en el primero. Así pues, está previsto que lance en los partidos 2 y 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

“A partir de ahí, seguiremos analizando la situación”, dijo Roberts.

Los Dodgers han mostrado señales prometedoras en otros aspectos. Conectaron dos jonrones contra el as de los Bravos, Chris Sale, y le obligaron a abandonar el partido tras cinco entradas en el tercer partido. La parte final del bullpen encontró su ritmo con Tanner Scott como preparador y Edwin Díaz reafirmándose como cerrador.

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El éxito, sin embargo, comenzó con la rotación.

“Hicieron lo que tenían que hacer”, dijo Kiké Hernández . “Nos mantuvieron en los partidos cuando no estábamos anotando. No me sorprende”.

Los Dodgers perdieron el segundo partido después de que Snell saliera del partido con dos outs en la cuarta entrada. Fue la salida más corta de todos los titulares de los Dodgers, pero aun así mantuvo a los Bravos a una sola carrera.

Snell, sin embargo, venía de un calendario de lanzamientos irregular debido a la lesión. Con su experiencia en la postemporada, podría encontrar un mejor ritmo a medida que avancen los playoffs.

Glasnow no llegó a completar la quinta entrada en el cuarto partido, saliendo con dos outs. Pero, dado que las carreras son escasas y hay más días de descanso en la postemporada, las salidas más cortas son habituales. Las cinco bases por bolas de Glasnow aumentaron su recuento de lanzamientos, pero solo cedió un hit.

En el primer partido, Skubal dio a los Dodgers exactamente lo que esperaban cuando lo ficharon en el cierre del mercado de traspasos. Limitó a los Bravos a dos hits en seis entradas.

“He ejecutado cada lanzamiento que hago miles de veces”, dijo Skubal tras su salida. “Así que solo hay que confiar en eso, confiar en el trabajo que has hecho. Suena sencillo intentar vivir un lanzamiento a la vez, pero creo que es bastante difícil dadas las circunstancias”.

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Yamamoto subió aún más el listón: siete entradas en las que solo cedió una carrera. Sus 10 ponches supusieron un récord personal en los playoffs.

Yamamoto también dejó claro que, al igual que el año pasado, estaría dispuesto a lanzar desde el bullpen o con poco descanso si fuera necesario.

“Me voy a preparar para cualquier situación”, afirmó esta semana a través del intérprete Yoshihiro Sonoda. “Si quieren que salga, salgo. Pero para mí, esas son las cosas clave. La postemporada consiste simplemente en centrarme en el partido que tengo justo delante”.

Los Dodgers, que aspiran a llegar lejos, no exigieron demasiado a sus lanzadores titulares en la primera ronda. Eso les da la opción de recurrir aún más a la rotación contra los Cerveceros.

Decisión sobre la plantilla

Los Dodgers tienen previsto contar con una plantilla de 13 lanzadores y 13 jugadores de campo en la NLCS, según afirmó Roberts, lo que supone un lanzador más y un jugador de campo menos que en la ronda anterior.

En la NLDS, los relevistas zurdos Justin Wrobleski y Jack Dreyer quedaron fuera de la plantilla de los Dodgers. En su lugar, incluyeron al novato bateador suplente Josue De Paula y al corredor suplente y jugador polivalente Hyeseong Kim.

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Queda por ver si Miguel Rojas formará parte de la plantilla. Rojas sufrió un tirón en la espalda en el tercer partido cuando resbaló en el césped resbaladizo de la zona exterior del jardín derecho mientras realizaba un lanzamiento certero a la primera base. Abandonó el partido en mitad de su siguiente turno al bate, agravando la lesión al realizar un swing. No jugó en el cuarto partido.

“Hoy ha sido un día alentador”, afirmó Roberts. “Le han hecho pruebas de imagen y, en gran parte, se trata de problemas que ya ha tenido anteriormente. Así que todavía tenemos que tomar un vuelo. Veremos cómo se presenta mañana para el entrenamiento allí. Por lo tanto, no hay nada definitivo. Pero diré que hoy ha sido un paso en la dirección correcta. Ha recibido bolas rasantes y ha realizado un par de rondas de [prácticas de bateo]. Ha sido bueno verlo”.

