LAFC empata en casa con Vancouver, que asegura su boleto a los playoffs de la MLS

El portero del Vancouver Whitecaps FC, Yohei Takaoka (1), salta para alcanzar el balón durante la segunda mitad de un partido de fútbol de la MLS contra Los Angeles Football Club en Los Ángeles, el sábado 10 de octubre de 2026.

El LAFC estuvo cerca, pero no pudo sorprender a los Whitecaps de Vancouver, que aseguraron su clasificación a los playoffs de la MLS tras empatar 1-1 con el conjunto angelino este sábado en el BMO Stadium, en un encuentro que también marcó el debut de Xavi Tamarit como entrenador interino de los locales.

Vancouver llegó a Los Ángeles con la posibilidad de confirmar su presencia en la postemporada y cumplió el objetivo, aunque no consiguió llevarse la victoria. El LAFC, por su parte, sumó un punto en el primer partido de Tamarit al frente del equipo, después de la salida de Marc Dos Santos a finales de septiembre.

El conjunto angelino ocupa la sexta posición de la Conferencia Oeste con 42 unidades y busca asegurar su lugar en los playoffs durante los cinco partidos restantes de la temporada regular. El empate en casa le permitió sumar, pero dejó pendiente la tarea de consolidar su clasificación.

Anuncio

Los Whitecaps se adelantaron en el marcador al minuto 43 por medio de Oliver Larraz, quien puso a los visitantes en ventaja antes del descanso. Larraz recibió un centro y logró conectar un cabezazo que Hugo Lloris rechazó, sin embargo, el rebote le quedó al mediocampista.

Oliver Larraz opens the scoring right before half. 💪@WhitecapsFC lead against LAFC. pic.twitter.com/PtPxHE0HBh — Major League Soccer (@MLS) October 11, 2026

El LAFC respondió apenas comenzado el segundo tiempo. Denis Bouanga marcó de cabeza al minuto 46, tras un servicio de Sergi Palencia, para establecer el 1-1 y devolver al equipo local al partido.

Denis Bouanga goals are inevitable! 😤



15 goals for the fourth-straight season and we're tied up. pic.twitter.com/Qqz81wiFup — Major League Soccer (@MLS) October 11, 2026

El encuentro también estuvo marcado por la expulsión de Tristan Blackmon, de Vancouver, que dejó a los visitantes con 10 jugadores. Con superioridad numérica, el LAFC buscó aprovechar la situación para conseguir el gol de la victoria, pero no logró volver a marcar.

Anuncio

“Fue temprano la tarjeta roja y cambió un poco algunas cosas, pero ellos eran un equipo fuerte, incluso con esta tarjeta roja”, dijo Tamarit. “Similar a cuando nosotros recibimos la tarjeta roja en San José, que fue difícil para San José. A veces piensas que va a ser más fácil contra 10, pero a veces es como si se juntan más, fueron más compactos en un bloque muchas veces y fue difícil para nosotros”.

Pero en la segunda mitad intentamos poner más jugadores en ataque, muchos más jugadores en ataque, jugadores de banda. Hicimos muchos centros.

Así que sí, creo que el partido cambió un poco porque ellos no fueron tan agresivos en la presión alta como solían ser, y no tuvimos los espacios que pensábamos que tendríamos.

“Tuvimos algunos momentos muy buenos sin balón y también con balón, y tuvimos algunos momentos malos en ambos aspectos también”, dijo Tamarit. “Cuando cambias conceptos, lo más difícil es tener continuidad en la acción, lo sabes. Así que a veces estábamos muy cerca de lo que les estamos pidiendo ahora mismo, y a veces estábamos un poco lejos de este equipo que estamos intentando construir. Por eso no tuvimos la consistencia en lo que queremos hacer, pero yo lo sabía. Es algo normal cuando tienes solo una semana de trabajo y algunos de los jugadores no... Incluso si los jugadores estaban, cuando cambias tus comportamientos en poco tiempo”.

El empate fue suficiente para que Vancouver cumpliera su objetivo de clasificarse a la postemporada, mientras que el LAFC tendrá que seguir sumando puntos para asegurar su presencia entre los equipos que disputarán el título.

“Para mí la buena noticia es que ahora mismo tenemos un partido para analizar, tendremos vídeos para corregir lo que no queremos y para continuar con las cosas que el equipo hizo bien”, dijo el entrenador. “Creo que en la segunda mitad fue un equipo que llegó muchas veces por las bandas. Fue difícil porque ellos defendían muy cerrados, y sí, con los centros tuvimos opciones, marcamos el gol, pero necesitamos mejorar”.

Anuncio

El partido también coincidió con Noche LAFC, una celebración dedicada a la comunidad latina de Los Ángeles, que acompañó la jornada en el BMO Stadium.

El LAFC recibirá al Austin FC entre semana, el miércoles (7:30 p.m. PT, Apple TV), en el BMO Stadium.