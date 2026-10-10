Diez fallecidos en la cárcel de Twin Towers: las familias denuncian negligencias por parte del personal

Los familiares de un hombre que falleció tras ser hallado inconsciente en una celda de una cárcel del centro de Los Ángeles exigen respuestas sobre su muerte, al tiempo que se preguntan si las autoridades pasaron por alto las señales de que estaba sufriendo una crisis de salud mental.

Daniel Magaña, de 40 años, falleció el 5 de septiembre en un hospital de la zona, unos 10 días después de que fuera hallado inconsciente en su celda del centro penitenciario Twin Towers, según sus familiares. Afirman que fue detenido por la Policía de Los Ángeles (LAPD) el 21 de agosto por presuntamente evadir a la policía y que ese mismo día ingresó en la cárcel del centro de la ciudad.

Los registros del Departamento del Sheriff de Los Ángeles muestran que Magaña fue la novena persona en fallecer este año tras haber estado recluido en Twin Towers. Un décimo recluso falleció el 20 de septiembre.

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En una demanda por homicidio culposo presentada el 21 de septiembre, la familia de Magaña afirmó que las autoridades eran conscientes de sus problemas de salud mental de toda la vida y que, durante su ingreso, él expresó ideas suicidas. Según la demanda, un día después de llegar a la cárcel, Magaña sufrió una emergencia médica no especificada que requirió su hospitalización en el Centro Médico General de Los Ángeles. Al regresar a la cárcel, según la demanda de la familia, el personal no lo ingresó en un “alojamiento adecuado para casos agudos de salud mental” ni “le proporcionó la evaluación psiquiátrica, la supervisión, la medicación y el tratamiento que su estado requería”.

Tres días después, el 25 de agosto, fue hallado de nuevo inconsciente en su celda tras sufrir una “segunda emergencia catastrófica”, según la demanda. El personal de la cárcel intentó reanimarlo antes de que fuera trasladado de urgencia al hospital, donde se certificó su fallecimiento el 5 de septiembre.

La familia afirmó que no ha podido obtener respuestas claras sobre lo ocurrido por parte del Departamento del Sheriff, cuya página web recoge la muerte de un hombre con las mismas características que Magaña, fallecido “a raíz de una enfermedad o lesión” en Twin Towers. La causa de la muerte figura como pendiente del resultado de la autopsia.

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Su hermana, Alejandra, recuerda a Magaña como un hombre afable y encantador que entablaba conversación con desconocidos en la calle y que disfrutaba trasteando bajo el capó de sus cinco coches.

Contó que su pasión por los motores se remontaba a los 8 años, cuando su padre le enseñó a conducir dejándole tomar el volante desde su regazo al acercarse a su casa en Echo Park. A los 12 años, le pararon la policía tras darse una vuelta con el coche familiar.

A Magaña le diagnosticaron trastorno bipolar y trastorno esquizoafectivo cuando era un adolescente, pero, al crecer en una familia mexicana numerosa y tradicional, no se hablaba de la salud mental tan abiertamente como hoy en día, explicó.

Antes de su encarcelamiento, Magaña logró mantener sus problemas de salud mental prácticamente bajo control con medicación durante años, dijo Alejandra.

Comentó que había indicios de que se encontraba “en estado de psicosis” cuando, mientras la familia se preparaba para la fiesta de cumpleaños de su madre el 21 de agosto, hizo comentarios sobre quitarse la vida.

Por experiencia, explicó, la familia tenía un plan para este tipo de episodios. Llamaron a un número de los equipos de urgencias psiquiátricas del condado, y les dijeron que “en ese momento cumplía los criterios” para una evaluación. Después de que él saliera de casa, explicó Alejandra, volvieron a llamar y les indicaron que llamaran al 911.

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Alejandra contó que la familia explicó a los agentes de policía que acudieron al lugar que Magaña a veces se veía presa de una paranoia delirante que le hacía creer que el Gobierno iba tras él, y expresaron su preocupación de que pudiera hacerse daño a sí mismo o a otras personas. Los agentes volvieron a llamar más tarde para informar de que Magaña había sido detenido por “evadir a la policía” y que había ingresado en la cárcel de Van Nuys. Posteriormente fue trasladado a Twin Towers.

Cuando Magaña no se presentó en el juicio para una vista el 24 de agosto, su familia llamó a la cárcel, pero no recibió ninguna información sobre él, explicó ella. No fue hasta más tarde cuando se enteraron de que había sido hospitalizado. Cuando lo visitaron, lo encontraron bajo una maraña de tubos, con guardias apostados fuera de su habitación del hospital. La familia recibió información contradictoria por parte del personal del hospital, explicó Alejandra: un médico les dijo que las lesiones de Magaña eran compatibles con una caída, mientras que otro afirmó que probablemente había sufrido asfixia.

Alejandra afirmó estar convencida de que su hermano seguiría vivo si las autoridades penitenciarias hubieran prestado más atención.

Se supone que los agentes deben recorrer los pasillos de las cárceles del condado cada media hora para comprobar el bienestar de los reclusos y, sin embargo, un informe publicado a mediados de agosto reveló que la irregularidad en los controles de seguridad sigue siendo un problema.

“Una cosa es perder a un ser querido, pero otra muy distinta es no saber cómo murió”, afirmó.

Magaña deja tres hijos y dos hijas, de entre 11 y 22 años. En varias entrevistas, algunos de sus hijos describieron el enorme vacío que su muerte había dejado en sus vidas. Su hijo mayor, Noah, de 18 años, dijo que se había obligado a afrontar la muerte de su padre, por muy doloroso que fuera, porque no hacerlo “no era honrarle a él ni lo que había pasado”.

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“Ha sido muy duro para mí y para todos los que estamos aquí”, afirmó.

Alejandro, de 13 años, dijo que ver el Monte Carlo rojo y negro de su padre aparcado frente a la casa familiar “simplemente hace que lo eche mucho de menos”.

“Siempre fue el coche de sus sueños”, dijo.

En marzo, Luna, el sheriff, solicitó al Instituto Nacional de Instituciones Penitenciarias que llevara a cabo una revisión de las condiciones de la cárcel en tras un periodo en el que 10 reclusos fallecieron bajo custodia en menos de tres meses. El fiscal general de California, Rob Bonta, demandó al Departamento del Sheriff por lo que calificó de “condiciones inseguras e inconstitucionales” en los centros de detención del condado.

El departamento registró 46 muertes bajo custodia en 2025, lo que supone un fuerte aumento respecto a las 32 registradas en 2024. Alrededor del 82 % de los detenidos revelaron al menos un problema médico o de salud mental al ser fichados, según indicaron las autoridades.

Luna ha destacado los cambios que ya se han llevado a cabo como medidas para mejorar las condiciones, entre ellos la implantación de cámaras corporales en el Centro de Recepción de Reclusos, la Cárcel Central de Hombres y las Torres Gemelas.

El redactor del Times, Salvador Hernández, ha colaborado en este reportaje.

