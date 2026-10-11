Cerveceros sacan lo justo y se llevan la primera victoria en el primer partido de la Serie de Campeonato

El segunda base de los Cerveceros de Milwaukee, Brice Turang, y el receptor de los Dodgers de Los Ángeles, Will Smith, observan el vuelo de su jonrón solitario durante la cuarta entrada del primer juego de la serie de campeonato de la Liga Nacional de béisbol entre los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles, el domingo 11 de octubre de 2026, en Milwaukee.

MILWAUKEE — Ante todo, los Dodgers querían a Tarik Skubal en su equipo. Cuando intentaron ficharlo en el cierre del mercado de traspasos, lo consideraban uno de esos jugadores excepcionales capaces de aumentar sus posibilidades de ganar una tercera Serie Mundial consecutiva.

Además, al ficharlo, impedían que otros aspirantes a los playoffs, incluidos los Cerveceros de Milwaukee , se hicieran con el dos veces ganador del Premio Cy Young. Los Dodgers se aseguraron de no tener que enfrentarse a él en octubre.

“Estoy seguro de que, en el fondo, tienes en mente a los equipos que están interesados”, declaró el domingo el presidente de operaciones de béisbol, Andrew Friedman , antes de la derrota por 2-1 de los Dodgers ante los Cerveceros en el primer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. “Desde luego, no es un factor determinante, pero tampoco es algo insignificante. En cuanto a lo contento que estoy, me alegro mucho de que sean Skubal contra [Jacob Misiorowski] y no Miz y Skubal [por parte de los Brewers] en los dos próximos partidos”.

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Esa sensación cobró aún más sentido cuando los Dodgers perdieron el primer partido en el American Family Field, a pesar de haber obligado a Misiorowski, el favorito al premio Cy Young de la Liga Nacional, a abandonar el partido en tan solo 4⅓ entradas —y a pesar de contar en sus filas con Skubal, que aguantó cinco entradas pero cedió dos carreras en un buen esfuerzo—.

En un cambio de roles, los Dodgers, que en la primera ronda anotaron casi exclusivamente por jonrones, se adelantaron con un enfoque tenaz en el plato.

El bateador designado Shohei Ohtani abrió una decisiva segunda entrada con una base por bolas tras cuatro lanzamientos. A continuación, Teoscar Hernández y Andy Pages conectaron sencillos al campo contrario para llevar a Ohtani a home y dar a los Dodgers una ventaja de 1-0.

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Adoptando una estrategia similar a la que desplegaron contra el as de los Bravos, Chris Sale en el tercer partido de la NLDS , los Dodgers obligaron a Misiorowski a lanzar 35 lanzamientos en la entrada —10 solo a Kyle Tucker, que consiguió una base por bolas—.

Para la tercera entrada, la velocidad de la bola rápida de Misiorowski, que había alcanzado las 104 mph, había caído a dos dígitos. Y aunque los Dodgers no volvieron a anotar contra él, siguieron aumentando su recuento de lanzamientos. Cuando salió del partido con un out en la quinta entrada, ya sumaba 94.

Los Brewers, conocidos por su tenacidad, empataron el partido de un solo golpe contra Skubal. En la parte baja de la cuarta entrada, Brice Turang conectó de lleno una bola descendente por dentro y la envió por encima de la valla, hasta el bullpen de los Brewers en el jardín centro-izquierdo.

Si Turang, que acabó con un 2 de 16 en la NLDS, está cogiendo ritmo al bate, eso podría ser una mala noticia para los Dodgers.

Aunque los Brewers cuentan con jugadores capaces de batear jonrones, se adelantaron en la siguiente entrada con una jugada más acorde con su estilo de juego.

Skubal concedió una base por bolas a Garrett Mitchell tras cinco lanzamientos. El novato de los Cerveceros, Cooper Pratt, lo llevó a posición de anotación con un toque de sacrificio. Y entonces Luis Lara conectó un sencillo de rolata por el centro del cuadro para impulsar la carrera del adelantamiento.

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Skubal se las apañó para salir del inning sin permitir otra carrera. Pero en un partido tan reñido, eso marcó el final de su actuación como abridor.

El ambiente en el American Family Field añadió más emoción a este reñido encuentro. La afición local alcanzó quizás su máximo volumen (hasta un grito ensordecedor en el último out) cuando protestó una decisión de balk contra Misiorowski. Parecía que había eliminado a Hernández para terminar la cuarta entrada, pero a Hernández se le concedió la segunda base.

Esa jugada aún estaba grabada a fuego en su memoria colectiva cuando el relevista zurdo de los Dodgers, Alex Vesia, eliminó a Jack Bauers en primera base. Los aficionados de los Cerveceros gritaron «balk» una y otra vez.

Los bullpens se enzarzaron en un empate a cero, y el último intento de los Dodgers se esfumó después de que Tucker y el novato Josue De Paula , que bateaba como sustituto, consiguieran un par de bases por bolas con dos outs. Así pues, la ventaja que los Cerveceros habían obtenido frente a Skubal se mantuvo.

El camino no se presenta mucho más fácil para los Dodgers en el segundo partido, en el que se enfrentarán al lanzador diestro Logan Henderson, quien limitó a los Dodgers a una sola carrera en siete entradas cuando los Cerveceros visitaron Los Ángeles en agosto. Pero imagínate si, en cambio, los Cerveceros hubieran superado la oferta de los Dodgers y estos tuvieran que enfrentarse primero a Skubal.

“La situación sería muy diferente”, afirmó el sábado el entrenador Dave Roberts . “Lo que hacen esos chicos… tienen el mejor récord de la liga. Sin duda, cuando se trata de una serie al mejor de siete partidos, ver a Tarik en el otro bando… la serie sería muy diferente”.