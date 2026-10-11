Los Dodgers confían en que Shohei Ohtani salga de su bache frente a los Cerveceros

Shohei Ohtani lanzó con fuerza una bola que llegó hasta la segunda grada del campo central-derecho. A continuación, lanzó otra, esta vez un poco más cerca de la imponente pantalla de vídeo que se alza sobre el American Family Field y en la que se veía el enorme logotipo “2026 NLCS”.

“Ha sido un buen día de trabajo para él”, afirmó el entrenador de bateo Aaron Bates tras el entrenamiento de los Dodgers del sábado. «Él y Bookie [Mookie Betts] habían estado hablando sobre el bateo estos últimos días. Fue idea suya batear en el campo. Nuevo campo, nuevo escenario, ese tipo de cosas».

Ohtani solo ha bateado en prácticas de bateo en un campo unas pocas veces esta temporada. Pero antes del primer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Milwaukee Brewers el domingo, realizó una sesión prolongada con la máquina de lanzamiento.

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“Simplemente intenta no girar el barril demasiado pronto”, explicó Bates sobre en qué se ha centrado Ohtani desde el punto de vista mecánico. “Sentirse cómodo en la para que sienta que está en una buena posición para batear, pero sobre todo que la mano superior no gire demasiado pronto. Luego, mantener el movimiento hasta el final, lo que le ayuda a revertir el movimiento, mantiene bajo el nivel de esfuerzo y, obviamente, le permite mantener el contacto con la pelota durante más tiempo”.

Ohtani acabó con un balance de dos de 13 en la NLDS, registrando dos sencillos en los dos primeros partidos. El cuatro veces MVP intentará superar sus recientes dificultades cuando se enfrente al favorito al premio Cy Young, Jacob Misiorowski, en el primer partido.

Misiorowski ha subido el listón en su segunda temporada en las Grandes Ligas. Pero las dificultades de Ohtani le hicieron bajar a los puestos n.º 5 y 4 de la alineación de los Dodgers para los partidos 3 y 4, respectivamente, frente a los Atlanta Braves.

Sin embargo, la reciente racha negativa de Ohtani no va a cambiar la forma en que Misiorowski le lance.

“Todavía estamos en octubre”, afirmó el as de los Brewers. “Hay que seguir lanzándole como si fuera el mejor del mundo, confiar en tus lanzamientos, vencerle en su propio terreno y hacer tu trabajo”.

Ese historial es en lo que también se apoya el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, ya que sigue pronosticando que Ohtani saldrá de su bache.

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“En este momento no hay nada en lo que me vaya a basar, simplemente creo en la persona y en su talento”, declaró Roberts en una conferencia telefónica el viernes. “Creo que alejarse un par de días del ambiente de los partidos para trabajar un poco su swing, descansar el cuerpo y la mente es beneficioso. Nunca voy a descartar a Shohei”.

La mayor contribución de Ohtani en la NLDS no tuvo que ver con un swing. En su primer turno al bate del cuarto partido, aprovechó que Tyler Mahle le estaba tratando con cautela y consiguió una base por bolas tras cinco lanzamientos. A continuación, robó la segunda base y aprovechó un par de errores de los Braves para anotar.

“Aparte de [Chris] Sale, creo que hizo un buen trabajo controlando la zona”, dijo Roberts. “He visto algunos swings mejores”.

Pero los Dodgers también se mostraron optimistas mientras Ohtani estaba en la lista de lesionados, y de nuevo tras la semana de descanso que tuvo para trabajar su swing.

“En general, me siento muy bien”, declaró Ohtani el pasado 2 de octubre, la última vez que habló con los medios. “Siento que mi swing está mejor, que fluye con suavidad, y con solo un pequeño ajuste aquí y allá, estaré listo”.

Ohtani no logró forzar una racha positiva en aquel momento. Pero los Dodgers siguen predicando optimismo.

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Decisión sobre la plantilla

Roberts afirmó que espera que el jugador de campo Miguel Rojas forme parte de la plantilla de los Dodgers para la NLCS, a pesar de haber sufrido una lesión en la espalda en el tercer partido de la NLDS.

Los Dodgers también tienen previsto incorporar a un lanzador y dar de baja a un jugador de campo, para equilibrar la plantilla con 13 lanzadores y 13 jugadores de campo.

“La duración, contar con un lanzador que pueda aguantar dos o tres entradas, es algo que, en esencia, protege contra los contratiempos en el pitcheo”, dijo Roberts cuando se le preguntó qué priorizarían los Dodgers. “En cuanto a la mano con la que lanzan, están bastante equilibrados. Así que eso realmente no entra en juego. Creo que para nosotros se trata más bien de quién puede cubrir un par de entradas en una situación de presión media o baja”.

El diestro Emmet Sheehan y el zurdo Justin Wrobleski podrían encajar en esa descripción.

