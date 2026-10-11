Del arco de Colombia a la cabina: el angelino Rudy Hodgson sigue su pasión en la narración de hockey

Rudy Hodgson tenía unos cuatro años cuando su madrina lo llevó por primera vez a ver a los Kings de Los Ángeles. En casa no había dinero para pagar canales de cable ni para patinar sobre hielo, pero los boletos de su madrina le abrieron la puerta a un deporte que, dos décadas después, sigue siendo el centro de su vida.

“Me enamoré del juego”, recuerda Hodgson, quien creció jugando hockey sobre superficie dura porque no había dinero para jugar sobre hielo.

Actualmente, Hodgson es el narrador oficial de los Cyclones de Cincinnati, filial de los Maple Leafs de Toronto en la ECHL, una de las ligas menores del hockey profesional.

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Nacido en Bell y criado en Monrovia, cerca de Pasadena, Hodgson es hijo de Olga Lucía, una inmigrante de Bucaramanga, Colombia, que llegó a Estados Unidos en los años noventa. Cosmetóloga de oficio, su madre soñaba con ser empresaria y tener su propio negocio. Pero sobre todo, le enseño a Rudy la importancia del trabajo duro.

El sacrificio de su madre es, según él, el motor de todo lo que ha hecho.

“Mi mamá siempre me ha dicho que si los sueños no están en las estrellas, entonces ¿para qué?”, cuenta. “Hay días muy difíciles, pero yo sé que si mi mamá lo logró en este país, yo también lo puedo hacer”.

No patinó sobre hielo sino hasta los 14 años, una diferencia que sintió de lleno años después cuando jugó hockey para la Universidad DePaul, en Chicago, donde sus compañeros de equipo habían crecido sobre el hielo desde los tres o cuatro años.

Olga junto a su hijo Rudy en el Paseo de la Fama de Hockey. (Foto familiar )

“Yo era el único de Los Ángeles y mi vida fue completamente diferente a la de ellos”, dice entre risas.

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Como portero, llegó a jugar en muchos equipos de Estados Unidos, pero su meta siempre fue portar la del país natal de su mamá. A los 16 años viajó a Canadá para jugar en ligas juveniles y, al cumplir 18, obtuvo la ciudadanía colombiana para representar al país de su madre. Colombia ha tenido una rica historia en torneos para equipos latinoamericanos y en ligas de desarrollo internacional.

“El orgullo de ser colombiano ha sido toda mi vida”, afirma el ganador del Intercollegiate Broadcasting Systems al mejor narrador. “No hay muchos colombianos en el hockey”.

Con la selección de Colombia conquistó la LATAM Cup en 2021, lo que lo llenó de orgullo al representar al país de su madre. El año pasado disputó su último torneo internacional y luego se enfocó en las transmisiones de hockey sobre hielo y de fútbol.

El mayor reconocimiento llegó de Toronto cuando el Salón de la Fama del Hockey solicitó su uniforme para exhibirlo, lo que lo convirtió en el primer colombiano representado en el recinto. Para Hodgson, ese momento cerró un círculo que había comenzado a los 16 años, cuando visitó el museo por primera vez y no encontró ningún rastro de Colombia. Ese día le prometió a su madre que algún día representaría al país.

Volvió al museo acompañado de su esposa, su padre y su hermano.

Rudy Hodgson triunfó representando a Colombia en el hockey sobre hielo. (Cortesía Rudy Hodgson)

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“Ver el nombre de mi familia representando a Colombia en un lugar donde millones de niños llegan a conocer la historia del hockey… Finalmente tenemos representación colombiana en un lugar tan especial”, dice.

La pandemia cambió el rumbo de su carrera. Hodgson canceló su contrato como jugador y apostó por la narración del hockey, una pasión que había cultivado en Chicago mientras estudiaba relaciones públicas en DePaul y narraba partidos del Chicago Fire de la MLS. Desde 2024 es parte del equipo de narración de los Cyclones.

“Ahí es cuando de verdad me puse las pilas y entendí que esto podía ser algo muy especial”, señala Hodgson, quien es primera generación en su familia en graduarse de la universidad.

Hoy narra hockey en inglés, una rareza en un deporte donde la presencia latina sigue siendo escasa, tanto en la pista como en la cabina.

“Soy uno de los únicos, pero no quiero ser el único”, asegura. “Quiero que un niño vea lo que yo hago y que también sueñe con narrar los juegos de hockey”.

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Su experiencia en la portería, explica, le da una perspectiva distinta a la de los analistas que jugaron en otras posiciones. Y aunque ha narrado fútbol, reconoce que el hockey exige otro ritmo pues hay menos tiempo para contar historias.

“Todavía estoy aprendiendo cuál es mi estilo y cómo voy a mejorar, porque todavía no estoy donde quiero estar”, admite.

“Yo narro los juegos como si estuviera sentado en el sofá hablando con mi mamá”, dice Hodgson, admirador de Bob Miller y Andrés Cantor. “La autenticidad de ser latino nunca tienes que esconderla”.

Hodgson evita centrarse en las redes sociales con clips de sus narraciones y prefiere que su trabajo hable por sí solo durante las transmisiones.

Uno de sus recuerdos más emotivos fue la primera vez que su madre asistió a un partido en Cincinnati. Al ver a aficionados pedirle fotos y autógrafos a su hijo, Olga Lucía rompió en llanto.

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“Yo sé lo que ella ha sufrido para tener lo que tiene en este país”, dice Hodgson.

Por ahora, sus objetivos están claros: narrar un partido de la NHL y otro de hockey en los Juegos Olímpicos. Pero insiste en que quiere llegar por mérito propio.

“No llegué aquí porque soy latino. Me gusta pensar que la gente que me ha dado trabajo cree en mí como persona”, afirma. “No quiero llegar porque soy latino. Quiero llegar porque soy uno de los mejores”.

