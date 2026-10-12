Un gol de campo en tiempo extra sentencia a los Rams ante los Bills en el SoFi Stadium

El *tight end* de los Los Angeles Rams, Tyler Higbee (izquierda), no logra alcanzar un pase en la zona de anotación mientras el *safety* de los Buffalo Bills, Cole Bishop, lo defiende; Bishop fue sancionado por interferencia de pase durante la segunda mitad de un partido de la NFL, el lunes 12 de octubre de 2026, en Inglewood, California.

Con un gol de campo en tiempo extra, los Bills de Búfalo se llevaron una peleada victoria 37-34 sobre los Rams de Los Ángeles en la noche de fútbol americano del lunes en el SoFi Stadium.

Las dos potencias ofensivas respondieron como se esperaba, con muchos puntos durante buena parte del encuentro, pero el desenlace dejó a los aficionados angelinos con la decepción de una derrota que llegó después de que los Carneros consiguieran rescatar el partido en los últimos segundos del tiempo reglamentario.

El pateador Tyler Bass conectó un gol de campo de 45 yardas en el tiempo extra para darle el triunfo a los Bills, después de que la defensa de su equipo bloqueara un intento de 48 yardas de Harrison Mevis momentos antes y que pudo haber decidido el encuentro a favor de Los Ángeles.

Anuncio

Los Rams perdían por siete puntos cuando el mariscal de campo Matthew Stafford condujo una ofensiva que terminó con una carrera de una yarda de Kyren Williams para poner el marcador 33-34 con cinco segundos por jugar. El punto extra de Mevis igualó el encuentro 34-34 y llevó la definición al tiempo extra.

“Nos dimos algunas oportunidades, pero no pudimos aprovecharlas. Obviamente, es decepcionante, pero tenemos una semana corta. Hay que pasar página y estar listos para volver a jugar”, dijo Stafford después del encuentro en conferencia de prensa.

El quarterback reconoció el trabajo de sus compañeros, pese a que el esfuerzo no se tradujo en una victoria.

Anuncio

“Sigo queriendo muchísimo a los jugadores que están en ese vestuario y sigo apreciando enormemente el esfuerzo de todos”, señaló Stafford. “Estoy orgulloso de formar parte de este equipo. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para asegurarnos de ejecutar las jugadas que nos permitan ganar los partidos”.

La visita tuvo la primera posesión del periodo adicional para que el quarterback Josh Allen conectara un pase de 57 yardas con Khalil Shakir, colocándolos en posición de ataque. Sin embargo, la defensiva de Los Ángeles respondió cuando Nate Landman provocó un balón suelto de James Cook y Aaron Donald recuperó el ovoide en la yarda 20 de los Rams.

La oportunidad de ganar quedó en ese momento en manos de Stafford y su ofensiva. El mariscal de campo encontró a Davis Allen para que corriera 21 yardas y después conectó con Puka Nacua para avanzar otras 21. Los Rams se acercaron al territorio de Búfalo, pero el intento de gol de campo de Mevis fue bloqueado por Greg Rousseau.

El resultado dejó un sabor amargo para el entrenador Sean McVay.

“Esto duele. Va a doler. Hacía tiempo que no terminaba tan enojado después de un partido», manifestó, de acuerdo con sus declaraciones posteriores a la derrota”, dijo McVay.

Con la posesión nuevamente en su poder, Allen logró avanzar y acercar a su equipo a la zona de gol de campo. Bass acertó desde 45 yardas para cerrar el encuentro y dejar a los Rams con su segunda derrota consecutiva.

Stafford completó 40 de 54 pases para 383 yardas y tres touchdowns. Nacua fue su principal objetivo y terminó con 17 recepciones para 138 yardas y una anotación. Nacua alcanzó con esto una marca personal de recepciones en un partido.

Anuncio

Al preguntarle qué hace tan efectivo a Nacua, Stafford destacó su capacidad para encontrar espacios en distintas zonas del campo.

“Puede atacar todas las zonas del campo. Creo que esa es una de sus principales cualidades”, explicó el quarterback. “Es fantástico en las jugadas de pantalla y en las rutas cortas, así como en el centro del campo. Hoy también hizo algunas jugadas importantes por las bandas”.

Davante Adams anotó en dos ocasiones. Su primera anotación llegó en el segundo cuarto, con un pase de cuatro yardas de Stafford, y la segunda fue una recepción de cinco yardas que empató el marcador 27-27 en el último periodo.

Por los de Búfalo, Allen combinó su capacidad como lanzador y como corredor. El mariscal de campo acumuló 121 yardas terrestres en 10 acarreos, mientras que Cook sumó 108 yardas y dos touchdowns en 23 intentos.

Los Bills tomaron la ventaja 34-27 con una carrera de cinco yardas de Cook a 1:39 del final. Los Rams respondieron con la última ofensiva del tiempo reglamentario para forzar el tiempo extra, pero no pudieron completar la remontada tras varios errores defensivos de los equipos especiales y las penalizaciones.

Mevis falló un intento de 50 yardas en el primer cuarto y posteriormente vio bloqueado el disparo que pudo darle la victoria a Los Ángeles.

Anuncio

En total, los árbitros señalaron 24 castigos entre ambos equipos.

La derrota dejó a los Rams con marca de 2-3 en la temporada, mientras que Búfalo mejoró a 4-1.

Rams recibirán a los Cardinals de Arizona el próximo domingo (1:05 p.m. PT, FOX) en la Semana 6, mientras que los Bills viajarán a Las Vegas en busca de mantener su buen paso ante los Raiders (1:25 p.m. PT).