Los Dodgers se plantearán dejar en el banquillo a Ohtani tras derrota en Juego 2 de la Serie de Campeonato

Mookie Betts dio un golpecito al bate con la mano libre tras devolver un slider del lanzador derecho de los Cerveceros, Abner Uribe, al guante del receptor William Contreras.

Betts había marcado la pauta para los Dodgers desde la primera posición del orden de bateo durante toda la postemporada, realizando buenos turnos al bate frente a algunos de los mejores lanzadores titulares de la MLB. Pero no pudo hacer gran cosa ante una combinación de sinker y slider como la de Uribe.

Uribe se alejó del montículo y el público del American Family Field estalló en vítores.

A continuación, con el bateador zurdo Freddie Freeman al bate, Milwaukee también tuvo una respuesta para él. El entrenador Pat Murphy hizo una señal al bullpen, el zurdo Aaron Ashby salió al montículo y ponchó a Freeman en cuatro lanzamientos, de los cuales solo uno tocó la zona de strike.

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“Todos lanzan a 100 [mph] desde diferentes ángulos”, dijo Freeman tras la derrota de los Dodgers por 7-4 en el segundo partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional el lunes.

Esos ponches consecutivos en la octava entrada formaron parte de las cinco entradas perfectas lanzadas por el bullpen de los Cerveceros —un récord de la postemporada—. Y la incapacidad de los Dodgers para remontar ante los relevos de los Cerveceros, unida a la salida más corta de Yoshinobu Yamamoto en su carrera con los Dodgers, echó por tierra sus posibilidades de igualar la serie.

La Serie de Campeonato de la Liga Nacional se traslada a Los Ángeles con los Cerveceros liderando por 2-0 en la serie al mejor de siete.

Deportes Los Dodgers se van en blanco ante bullpen de Cerveceros en derrota del segundo juego de Serie de Campeonato Gracias a un par de grandes swings del venezolano William Contreras, los Cerveceros de Milwaukee ahora necesitan apenas sólo un par de victorias más para conseguir su primer banderín de la Liga Nacional y poner fin al reinado de los Dodgers de Los Ángeles.

La actuación de los Dodgers frente al bullpen de los Cerveceros el lunes puso de manifiesto hasta qué punto la alineación repleta de estrellas no ha funcionado, con Shohei Ohtani pasando apuros al bate. Se fue de 0 de 4 como cuarto bate en el segundo partido, lo que eleva su total en la postemporada a tres hits, todos sencillos, en 20 turnos al bate.

El entrenador Dave Roberts declaró a The Athletic tras el partido que el martes “tendría una conversación” con Ohtani para determinar “qué es lo mejor para él y qué es lo mejor para [el equipo]”.

Según una persona con conocimiento de la situación que no está autorizada a hablar públicamente, en la decisión de dejar a Ohtani en el banquillo se tiene en cuenta que probablemente no se encuentre completamente recuperado.

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Ohtani ha sufrido problemas en la rodilla izquierda y el bíceps derecho durante gran parte de la temporada. Sin embargo, desde que regresó de la lista de lesionados, ha sido difícil determinar si su bajo rendimiento se debe a su estado físico, a malos hábitos de bateo provocados por lesiones anteriores o a una combinación de ambos factores.

Ohtani no ha hablado con los medios de comunicación desde el día anterior al primer partido de la serie divisional.

“Es duro”, dijo Teoscar Hernández . “Obviamente necesitamos su ayuda. Es una parte muy, muy importante de este equipo, y eso es realmente importante. Y lo siento por él. Sé de lo que es capaz. Ha tenido que lidiar con algunas cosas en el pasado. No sabemos si siguen ahí. Pero es Shohei. En cualquier momento puede dar la talla”.

El partido no estaba perdido, propiamente dicho, cuando Yamamoto salió tras 2⅔ entradas, pero estaba claro que sería una batalla cuesta arriba para los Dodgers.

Yamamoto se situó en el mismo montículo donde, hace un año había lanzado un partido completo y fue acribillado por los cánticos de los aficionados de los Cerveceros:

“¡Yel-li! ¡Yel-li!”

Mientras los aficionados celebraban el sencillo de dos carreras del capitán de los Cerveceros, Christian Yelich, que les daba una ventaja temprana, Roberts salió del banquillo visitante, dispuesto a quitarle la pelota al abridor que se había hecho famoso por sus hazañas en la postemporada.

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“Simplemente no estaba en su mejor momento esta noche, lo cual es muy raro”, dijo Roberts.

Las dos bases por bolas que concedió Yamamoto en esa entrada prepararon el terreno para un gran turno al bate de Yelich. La primera base por bolas, a Brice Turang, incluyó una decisión dudosa sobre la cuarta bola. La mano de Yamamoto se elevó hacia la parte trasera de su gorra como si estuviera contemplando la posibilidad de solicitar una revisión del sistema ABS, pero ni él ni el receptor Will Smith dieron el paso. Y la segunda, a Jake Bauers, se prolongó durante 12 lanzamientos.

La otra carrera que cedió Yamamoto, en la primera entrada, también incluyó una oportunidad perdida para presentar una impugnación.

Yamamoto ponchó a Jackson Chourio —cuyo jonrón inicial el año pasado fue la única carrera en el partido completo de Yamamoto en la NLCS— para abrir la entrada.

A continuación, Turang llevó el conteo al máximo —aunque la primera bola rozó la esquina baja y exterior— antes de conectar un doble al campo contrario.

“Era bastante pronto en el partido, lo teníamos contra las cuerdas y podíamos haberlo eliminado fácilmente”, dijo Smith. “La base por bolas fue un fastidio, pero supongo que estas cosas pasan. Así es el béisbol”.

El siguiente bateador, William Contreras, se defendió de un slider bajo y lo envió al campo izquierdo corto para empatar el marcador.

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Frente al abridor de los Cerveceros, Logan Henderson, los Dodgers aprovecharon un par de lanzamientos errados del lanzador —en un intento de pickoff y un toque de sacrificio— para sumar dos carreras sucias, en una jornada en la que Henderson cedió cuatro carreras en total.

Hernández y Freeman conectaron flys de sacrificio en la primera y la quinta entrada, respectivamente. El de Freeman se produjo ante el exjugador de los Dodgers Dustin May, impulsando a un corredor heredado de Henderson. Y eso fue lo máximo que lograron los Dodgers frente al mismo cuerpo de relevos que les había frenado el día anterior. Acabaron con tres hits, su cifra más baja en un partido de playoffs desde 2020.

“Si hay algo positivo, se puede decir que muchos de nuestros jugadores están empezando a familiarizarse con los lanzadores de la parte final del bullpen”, dijo el tercera base Max Muncy. “Pero cuando son tan buenos como lo son, no sé hasta qué punto eso ayuda. Por desgracia, ese es el problema”.

Si los Dodgers quieren recuperarse, tendrán que averiguar cómo anotar contra el asfixiante bullpen de los Cerveceros, o bien conseguir ventajas tempranas y mantenerlas.

Los Dodgers se vieron obligados a utilizar siete relevos tras Yamamoto. En la quinta entrada, con los Dodgers por delante 4-3, Roberts sacó al zurdo Kris Bubic —en sustitución del diestro Roki Sasaki tras una entrada sin hits— para enfrentarse al corazón del orden de bateo, repleto de zurdos. Pero Bubic lanzó un lanzamiento por el centro al bateador diestro Contreras, quien mandó la bola rápida por encima de la valla del jardín central, empatando el marcador.

En la sexta, frente al derecho de los Dodgers Brock Stewart, Contreras impulsó la carrera del adelantamiento en una entrada repleta de jugadas, que incluyó un error de Freeman en un intento fallido de pickoff. El zurdo Tanner Scott acudió al rescate y ponchó a Bauers y a Yelich para cerrar la entrada, y a Garrett Mitchell para iniciar la séptima.

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Los Cerveceros sumaron carreras de seguridad en la octava entrada con sencillos impulsadores de Turang ante el potente lanzador diestro Edgardo Henríquez y de Bauers contra el zurdo Justin Wrobleski.

“Los chicos de este equipo son muy buenos manteniéndose unidos”, dijo Betts. “No creo que haya muchas dudas. Creo que solo tenemos que reorganizarnos y averiguar qué tenemos que hacer individualmente. Pero no hay ninguna duda”.