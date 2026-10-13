Comentario: Los Dodgers deberían haber excluido a Shohei Ohtani de la plantilla para la fase final

Los Dodgers nunca se desvían de su plan de juego para la temporada regular: ganar los partidos suficientes para asegurarse una exención en la primera ronda de los playoffs y, de este modo, proporcionar a los jugadores todo el tiempo de descanso que necesitan durante el verano para estar en plena forma cuando llegue el otoño. No necesitan apresurar la vuelta de nadie de la lista de lesionados para hacerse con otro título de la División Oeste de la Liga Nacional.

Por desgracia para los Dodgers y su cada vez más precaria esperanza de lograr un triplete , no siguieron ese plan de juego con Shohei Ohtani. Los Dodgers le fallaron a Ohtani este verano , y ahora solo les queda cruzar los dedos y esperar lo mejor.

La esperanza, como se suele decir, no es una estrategia.

Los Dodgers deberían excluir a Ohtani de la plantilla para la postemporada.

No lo harán. Ni siquiera lo sacarán de la alineación del miércoles .

En medio de los titulares sobre cómo los Dodgers podrían haber dejado a Ohtani en el banquillo para el tercer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, el entrenador Dave Roberts explicó que la idea era más bien combinar el día libre del martes con un segundo día consecutivo de descanso.

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“Nunca fue una decisión de dejarlo en el banquillo”, afirmó Roberts.

Deportes Shohei Ohtani estará en la alineación de los Dodgers para el Juego 3 ante Cerveceros Shohei Ohtani estará en la alineación de los Dodgers de Los Ángeles para el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional el miércoles contra los Cerveceros de Milwaukee.

Roberts estableció un paralelismo entre lo que podría haber ocurrido con Ohtani y lo que sí ocurrió con Freddie Freeman durante la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de hace dos años , cuando los Dodgers proporcionaron lo que el entrenador denominó un “reinicio”: un día libre para el equipo, seguido de un día de descanso para Freeman.

“Y acabó ganando el MVP en la Serie Mundial”, señaló Roberts.

Freeman llevaba tres semanas jugando con un tobillo lesionado y, aun así, había sido más productivo aquel octubre de lo que lo ha sido Ohtani este. Ohtani lleva tres meses jugando con una lesión en la rodilla y en el bíceps, y los Dodgers ya han probado con descansos intermitentes.

Lo intentaron en septiembre, dos veces. Hicieron hincapié en su semana de descanso antes del inicio de los playoffs. Hablaron mucho de sus días libres antes del inicio de la NLCS.

Han fallado las cuatro veces. Ya basta.

Roberts afirmó que los Dodgers —no solo Ohtani, sino también el cuerpo técnico y el equipo de preparadores físicos— ven progresos. Es cierto, sin duda. Pero hemos oído palabras igualmente alentadoras tras cada uno de los periodos de descanso de Ohtani.

“Estamos escuchando a Shohei, y vamos a apoyarle a tope y a creer en él”, dijo Roberts, “y eso es todo”.

Ohtani afirmó el martes que sus síntomas han remitido desde que los Dodgers le incluyeron en la lista de lesionados, por el tiempo mínimo. De eso hace ya un mes.

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El martes, afirmó que su enfoque puede alternar entre “centrarse en reducir los síntomas y eliminar el dolor y/o simplemente asegurarme de que me muevo bien en el swing”.

Hasta ahora no hay pruebas de que esto pueda funcionar, y sí un conjunto de indicios, cada vez más inquietante, de que quizá no sea así.

Ohtani tiene un promedio de bateo de .150 en los playoffs, con tres hits en 20 turnos al bate. De los 39 jugadores con al menos 20 turnos al bate en esta postemporada antes del partido del martes, solo tres tienen un OPS inferior al de Ohtani, que es de .411.

Uno de ellos, el receptor de los Dodgers Will Smith, tiene un hit en 23 turnos al bate. Pero está golpeando la pelota con fuerza: en la NLCS, una bola salió a 102 mph, otra a 101, y todas las bolas salieron con más fuerza que la que Ohtani golpeó con más fuerza.

Esa velocidad de salida: 86 mph.

No ha bateado ninguna bola hacia la derecha en la serie, ni para conseguir un hit ni para ser eliminado.

A lo largo de su carrera en las Grandes Ligas, ha conectado un jonrón cada 14 turnos al bate.

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No ha bateado un jonrón desde el 18 de agosto, un lapso de 107 turnos al bate. Ha impulsado una carrera desde entonces; los Dodgers lo colocaron de cuarto bate en el segundo partido.

Y, desde que bateó ese último jonrón, Ohtani tiene un promedio de bateo de .036 contra bolas rápidas lanzadas a 95 mph o más. La velocidad media de las bolas rápidas en esta postemporada: 96,2 mph, según el análisis detallado del analista Mike Petriello sobre todas las formas en que el swing de Ohtani falla .

¿Bolas con efecto? El relevista de los Brewers, JoJo Romero, le lanzó una baja y alejada en el segundo partido, y Ohtani perdió el control del bate al lanzarse para conectar .

Cuando Ohtani habló con los periodistas antes de que comenzaran los playoffs, dijo que quizá no supiera el alcance total de sus lesiones ni lo que tendría que hacer para recuperarse hasta después de la postemporada.

“No he podido comprender bien la causa principal de todo esto”, dijo entonces. “Creo que ese proceso tendrá lugar durante la temporada baja, cuando tenga un poco más de tiempo para poder abordarlo. Pero, por ahora, es algo con lo que simplemente tendré que lidiar”.

Los Dodgers no necesitaban a Ohtani para ganar la División Oeste de la Liga Nacional. Necesitaban dejarlo de lado durante un periodo prolongado para maximizar sus posibilidades de ganar en octubre.

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No lo consiguieron. Creían que unos pocos días de descanso les permitirían cuidar a Ohtani durante el resto de la temporada.

Un gran golpe en octubre, ¿y qué más da? Pregúntaselo a Kirk Gibson, quien c ojeó hasta el bate y luego conectó uno de los jonrones más dramáticos de la historia de la Serie Mundial.

Esto es lo que los Dodgers deberían tener en cuenta: ese fue el único turno al bate que Gibson tuvo en aquella Serie Mundial de 1988.

