Bouanga firma doblete y LAFC vence al Austin FC y se mantiene en área de clasificación a playoffs

El LAFC consiguió el miércoles su primera victoria bajo el mando del entrenador interino Xavi Tamarit al derrotar 3-1 al Austin FC en el BMO Stadium, un resultado que lo mantiene en la sexta posición de la Conferencia Oeste de la MLS con 45 puntos.

Denis Bouanga anotó dos goles y Son Heung-min marcó el tercero del conjunto angelino, que necesitaba sumar después de empatar 1-1 con los Whitecaps de Vancouver en el debut de Tamarit en el banquillo técnico el sábado pasado. Brandon Vázquez anotó el descuento por Austin FC.

El triunfo también representa un paso importante para el LAFC en la recta final de la temporada regular, luego de que el club decidiera prescindir de Marc Dos Santos el pasado 27 de septiembre, tras unos resultados negativos que complicó su posición en la tabla.

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Tamarit, quien formaba parte del cuerpo técnico desde enero, asumió el puesto de manera interina con la misión de encaminar al equipo hacia los playoffs. Después del empate ante Vancouver, su primera victoria llegó en su segundo partido al frente del conjunto angelino.

Tras un primer tiempo muy cerrado, el LAFC no logró romper el cerrojo defensivo de la visita, sin embargo, las vallas se rompieron con cuatro goles.

Bouanga abrió el marcador al minuto 52. El delantero gabonés encontró el espacio en el área tras una gran jugada de Sonny, quien eludió a dos defensas y al portero para dejar el balón a Bouanga para que este la empujara y abriera el marcador.

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Sonny ➡️ Bouanga@LAFC's dynaic duo fire them into the lead!



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Vázquez marcó al minuto 66 para establecer el 1-1. El jugador la hizo ver fácil cuando aprovechó una mala entrega defensiva y lanzó un potente disparo para igualar las cosas.

¡Brandon Vazquez al rescate! 🦸‍♂️



Gran remate del delantero mexicoamericano para empatar el partido para @AustinFC. pic.twitter.com/tbBbD54Ssb — MLS Español (@MLSes) October 15, 2026

La respuesta del LAFC no tardó en llegar. Bouanga anotó su segundo gol a los 67 y devolvió la ventaja al conjunto local en un momento clave del partido. El portero despejó mal el balón, que rebotó en Sonny y le quedó servido para que Bouanga conectara el segundo de su equipo. Era el 2-1.

BOUANGA BRACE!



Right place, right time to put @LAFC back on top! pic.twitter.com/Vq90UOq8AS — Major League Soccer (@MLS) October 15, 2026

Con Austin obligado a buscar nuevamente el empate, el equipo angelino encontró más espacios para atacar. Heung-min aprovechó la oportunidad al minuto 72 para anotar el tercer gol del LAFC, tras una asistencia de Jacob Shaffelburg por la izquierda.

Sonny getting in on the action!



A proper striker's finish to give @LAFC a two-goal cushion. pic.twitter.com/OaHFJKI0x4 — Major League Soccer (@MLS) October 15, 2026

La victoria llega en un momento en el que el LAFC busca recuperar regularidad antes del cierre de la temporada. El empate ante Vancouver había dejado pendiente la primera victoria de Tamarit, después de un partido en el que el conjunto angelino no logró aprovechar de manera suficiente su superioridad numérica.

El LAFC viajará a la costa Este para enfrentar este sábado al New York City FC a las 4:30 p.m. PT (Apple TV), mientras que Austin FC será local ante los Whitecaps también en la jornada sabatina a las 5:30 p.m. PT.

