Los Dodgers pierden el Juego 3 y quedan al borde de la eliminación en la Serie de Campeonato

El primera base de los Milwaukee Brewers, Jake Bauers (9), recorre las bases tras batear un jonrón de dos carreras impulsadas durante la séptima entrada del tercer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de béisbol entre los Milwaukee Brewers y los Los Angeles Dodgers, el miércoles 14 de octubre de 2026, en Los Ángeles.

El abridor de los Dodgers en el crucial Juego 3 de la Serie de Campeonato, Blake Snell, buscaba una sólida actuación para despertar al bicampeón de las Grandes Ligas, ahora que la serie se mudaba a Dodger Stadium.

Pero en el primer lanzamiento, el venezolano Jackson Chourio le dio otro duro golpe de realidad a los Dodgers. Conectó un jonrón solitario al jardín central que resumió la terrible noche del actual campeón y los Cerveceros de Milwaukee vencieron 6-2 a los Dodgers, los dejaron heridos de muerte y se colocaron a una victoria de avanzar a la Serie Mundial. Si los Cerveceros ganan el Juego 4, completarían la barrida sobre la novena angelina, campeona de las últimas dos Series Mundiales.

“Es especial, es un gato especial”, dijo Pat Murphy, mánager de los Cerveceros, al hablar de Chourio.

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“Vi un buena pelota que podía pegar”, dijo Chourio sobre su primer batazo que marcó la pauta del juego. “Mañana vamos a salir con la misma mentalidad”.

El Juego 4 será el jueves en Los Ángeles, con Tyler Glasnow anunciado como abridor de los Dodgers. Los Cerveceros no han anunciado quién lanzará el Juego 4 aunque se espera una estrategia de bullpen, que les ha dado resultado en esta serie. El duelo arrancará a las 5 p.m., un horario que se adelantó de último momento.

Con una victoria más en cualquiera de los cuatro juegos que quedan en la serie, los Cerveceros se clasificarían a su primera Serie Mundial desde 1982, cuando perdieron ante los Cardenales de San Luis en siete juegos. Ningún equipo ha podido remontar una Serie de Campeonato de la Liga Nacional tras ir 0-3 abajo, pero en 2004 en la Liga Americana, los Medias Rojas de Boston vinieron de un 0-3 para vencer a los Yanquis de Nueva York en la única Serie de Campeonato que ha visto esea hazaña.

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El abridor de los Cerveceros, Robert Gasser, tuvo una inspirada actuación en la que solo permitió tres hits en cinco innings, con 72 lanzamientos, de los cuales 47 fueron strikes.

Por su parte, Snell se retiró tras seis innings, en los que cedió cuatro hits y dos carreras limpias, y ponchó a nueve en 101 lanzamientos, 63 de ellos strikes.

En lo que parecía la primera gran reacción de los Dodgers en la serie, ante una asistencia anunciada de 50,708 aficionados en un estadio que estuvo lejos de llenarse, el relevista Abner Uribe otorgó tres bases por bolas en apenas un tercio de entrada. Con las bases llenas, Will Smith pegó un doble a la brecha entre el izquierdo y el central que impulsó dos carreras y puso arriba 2-1 a los Dodgers. Pero ese fue el único momento emotivo de los Dodgers durante toda la noche del miércoles llena de frustraciones. Con solo un out, los locales no pudieron hacer más después de que Hall ponchó a Kiké Hernández y a Tommy Edman. Los Dodgers quedaron 1-6 con corredores en base.

El primera base de los Milwaukee Brewers, Jake Bauers (9), celebra su jonrón de dos carreras impulsadas junto al receptor William Contreras durante la séptima entrada del tercer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de béisbol entre los Milwaukee Brewers y los Los Angeles Dodgers, el miércoles 14 de octubre de 2026, en Los Ángeles. (Mark J. Terrill / Ap Photo/mark J. Terrill)

Lo peor llegó en la séptima, cuando Jake Bauers pegó un jonrón a Snell al jardín derecho con Christian Yelich en base, y Garrett Mitchell le siguió con otro cuadrangular, para volver a poner a los Cerveceros en frente por 4-2.

“Es increíble con el bate, he visto esto antes, en el que tiene bateos largos, y termina con una base por bolas o un jonrón”, dijo Murphy, mánager de los Dodgers. “Cada vez que ellos anotan, nosotros anotamos, eso no es fácil hacer eso en el béisbol”.

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“Le tienes que dar crédito a Bauers... queríamos sacar a tres bateadores más”, dijo Dave Roberts, mánager de los Dodgers. “Mañana voy a hablar con ellos, hemos ganado cuatro al hilo en el pasado. Ellos saben lo que se necesita hacer”.

En la octava, con dos hombres a bordo tras una mala salida de Roki Sasaki, el relevista Justin Wrobleski cometió un wild pitch que dejó la pizarra 5-2, ante la decepción del mánager de los Dodgers, Roberts.

En la novena, los Cerveceros anotaron una carrera más con un sencillo de Joey Ortiz que permitió a Cooper Pratt anotar el 6-2.

El muy criticado Shohei Ohtani llegó al Juego 3 bateando de 20-3 en estos playoffs. Esta vez lo bajaron al sexto turno del orden y se fue de 4-1, con una base por bolas.

El lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Roki Sasaki, abandona el partido durante la octava entrada del tercer encuentro de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de béisbol entre los Brewers de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles, el miércoles 14 de octubre de 2026, en Los Ángeles. (Ashley Landis / Ap Photo/ashley Landis)

“No vamos a cambiar nada. Los Dodgers son lo suficientemente buenos para volver. Nuestros muchachos saben a lo que estamos enfrentando”, dijo Murphy.

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Los Dodgers quedaron a una sola derrota de ser barridos, un peldaño más en la frustración de los angelinos en una serie que no les ha dado nada.

