Armando Reséndiz aceptó el reto ante Koen Mazoudier para volver al camino de un campeonato

LAS VEGAS, NEVADA - 31 DE MAYO: Armando Reséndiz hace su entrada al cuadrilátero para un combate por el título contra el campeón interino de peso supermediano de la AMB, Caleb Plant, en el Michelob ULTRA Arena el 31 de mayo de 2025 en Las Vegas, Nevada. Resendiz le arrebató el título a Plant por decisión dividida.

Fue una decisión relativamente fácil para Armando Reséndiz, quien no necesitó demasiado tiempo para decidir que quería la pelea.

El mexicano aseguró conocer muy bien al australiano Koen Mazoudier porque estaba en fila como rival de Jermall Charlo, y cuando surgió la posibilidad de ocupar el lugar del estadounidense, el ‘Toro’ levantó la mano.

Reséndiz enfrentará a Mazoudier este sábado, 17 de octubre, en el The Chelsea at The Cosmopolitan de Las Vegas, dentro de la cartelera encabezada por el campeón superwelter del Consejo Mundial de Boxeo, Sebastián Fundora, y el invicto Ermal Hadribeaj.

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El combate estaba programado originalmente para Charlo, pero este se retiró por una lesión sufrida durante su preparación.

La oportunidad llega alrededor de seis meses después de que Reséndiz perdiera el campeonato supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo ante el tijuanense Jaime Munguía, en mayo en Las Vegas.

Reséndiz había conquistado el título interino en 2025, cuando derrotó sorpresivamente por decisión dividida a Caleb Plant, y posteriormente fue reconocido como campeón absoluto antes de su primera defensa ante Munguía.

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El resultado de esa pelea lo dejó sin el cinturón, pero no le quitó las ganas de seguir avanzando. A sus 27 años, Reséndiz considera que las oportunidades y los tropiezos forman parte de su carrera, y prefiere concentrarse en lo que todavía puede conseguir.

“Cualquier peleador se puede complicar, así que simplemente es ajustar, obedecer la esquina y hacer mi trabajo”, dijo Reséndiz. “Me pone muy contento poder levantar la mano para decir ‘Yo quiero esta pelea’”.

El ‘Toro’ explicó que ya había seguido a Mazoudier antes de recibir la oportunidad, pues sabía que el australiano era el rival de Charlo, lo que le permitió observarlo con más intensidad mientras cumplía su propia preparación.

Obviamente, no quiso revelar detalles de lo que ha podido identificar en el estilo de su próximo oponente, pero reconoció que espera a un rival motivado, fuerte y con aspiraciones propias.

“Se preparó fuerte para pelear con Charlo, quiere salir adelante. Pero pues yo también, yo también tengo las ganas, tengo el deseo de seguir avanzando, seguir creciendo y tengo muchos propósitos en mi vida que me motivan para seguir dándolo todo”, señaló el boxeador.

La Cartelera Principal será transmitida desde las 5 p.m. PT por TNT Sports y DAZN.

Una carrera de altibajos

El triunfo sobre Plant cambió la dimensión de la carrera de Reséndiz. El mexicano sorprendió al excampeón estadounidense, una victoria que le abrió la puerta a una pelea de campeonato frente a Munguía.

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Sin embargo, su primera defensa terminó en derrota. Munguía se impuso por decisión unánime, con tarjetas de 120-108, 119-109 y 117-111, para recuperar el título supermediano.

Reséndiz reconoce que su trayectoria ha tenido momentos de ascenso y retrocesos, pero asegura que encuentra aprendizaje y cosas positivas en cada experiencia.

“Las cosas a mí se me han dado de esta manera y nada más es cuestión de yo tomarlo por el lado bueno. Siempre lo tomo todo por el lado positivo”, explicó.

El boxeador considera que los momentos difíciles también pueden servir para recuperar impulso. Por eso, no cree que la derrota ante Munguía sea el final de sus aspiraciones, sino como una etapa más en un proceso que espera seguir andando.

“Esas bajadas me han ayudado a poder tomar un impulso más fuerte para arriba, como en este caso cuando peleé con Caleb Plant”, comentó el peleador.

Para él, el cinturón representa un objetivo que puede volver a perseguir, pero no es algo que determine por sí solo el rumbo de su carrera.

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“Es un cinturón, después puedo ir otra vez a pelear y a conseguir ese u otro o el que sea, y sigo aquí con mis dos manos, listo y fuerte, con muchas ganas de seguir creciendo”, dijo el oriundo de Rincón de Guayabitos, Nayarit.

La familia lo es todo

Reséndiz atribuye buena parte de su motivación al deseo de ofrecerle mejores oportunidades a su familia, pues ve que el boxeo también reúne a sus seres queridos alrededor de un propósito compartido.

Él señaló que su esposa, sus padres y sus abuelos han sido parte importante de su camino, con consejos y respaldo en los momentos buenos y malos.

“Realmente esto es por lo que yo estoy en el boxeo, porque yo quiero lo mejor para mi familia y que sigamos creciendo todos juntos, que sigamos mejorando, sigamos aprendiendo”.

También destacó que viajar juntos para sus combates ha fortalecido esa unión. Para Reséndiz, el apoyo familiar tiene un significado que va más allá del resultado que se obtenga sobre el cuadrilátero.

“Creo que la unión que se ha dado, o que he influido un poquito ahí para que sigamos más unidos queriendo todos conseguir ese objetivo de ganar una pelea, pues eso ya me deja como un ganador”.

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Quiere volver a pelear en mayo

Reséndiz aún no tiene definido cuál será el siguiente paso hacia una nueva oportunidad de campeonato. Primero necesita resolver el compromiso ante Mazoudier, pero ya tiene en mente una fecha para volver al ring.

“Me gustaría venir a pelear de nuevo en mayo. No me importa con quién sea, pero esa fecha es muy buena, a mí me gusta”, dijo Reséndiz.

Una victoria este sábado podría ayudarlo a recuperar terreno en la división supermediana, aunque Reséndiz no anticipa qué consecuencias tendría el resultado en sus posibilidades de volver a disputar un título.

Sobre una eventual revancha ante Munguía, está dispuesto a enfrentar nuevamente al tijuanense si esa es la pelea que le ofrecen.

“Yo nunca le digo que no a nadie. Si es la pelea que sigue, adelante, le damos; si no, la que venga. Yo siempre voy a estar listo”, aseguró.

Cartelera Principal

Peso superwélter: Sebastián Fundora (c) vs. Ermal Hadribeaj

Peso pluma: Brandon Figueroa (c) vs. Tomoki Kameda

Peso supermediano: Armando Reséndiz vs. Koen Mazoudier

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Preliminares

Peso mediano: Jaime Enrique Osuna Díaz vs. Cristian Cangelosi

Peso supermediano: Marco Romero vs. Braulio Matías Ferreira

Peso pluma: David García vs. Ángel Carrillo