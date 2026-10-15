Dave Roberts dice que la edad no fue un factor en la eliminación de los Dodgers

El entrenador de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts, se dirige al montículo durante la quinta entrada del cuarto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de béisbol entre los Brewers de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles, el jueves 15 de octubre de 2026, en Los Ángeles.

Los Dodgers se quedaron cortos el jueves por la noche al ser barridos por los Cerveceros de Milwaukee en la Serie de Campeonato. Los Cerveceros ganaron 6-4 y avanzaron a la Serie Mundial por primera vez en 44 años, tras destronar al bicampeón.

Los aficionados angelinos salieron de Dodger Stadium con caras largas, mientras que los seguidores de los Cerveceros se quedaron celebrando durante varios minutos más después del out 27, que les permitió regresar a una Serie Mundial por primera vez desde 1982.

Acostumbrados a celebrar en los últimos dos años, esta vez no hubo sonrisas en el vestuario de los Dodgers, sino solo palabras de resignación en la conferencia de prensa.

Anuncio

“Estoy muy orgulloso de ellos. Siempre duele no lograr los objetivos yno llegar a la Serie Mundial”, dijo Dave Roberts, mánager de los Dodgers tras la derrota.

“Les dije que estaba orgulloso, no estoy acostumbrado a esos discursos de consolación. Pero es aún una buena temporada”, dijo Roberts, quien señaló que no tenía ningún tipo de arrepentimiento de sus decisiones en la Serie de Campeonato en donde no ganó un solo duelo.

“Ellos jugaron sin defectos”, indicó Roberts. “Les dije que no podemos pedir perdón, dimos todo lo que teníamos y no fue suficiente. Es parte de la vida”.

Anuncio

Los Dodgers estuvieron arriba en el marcador en los cuatro juegos de la serie. En el Juego 4, Milwaukee tuvo que remontar una desventaja de 4-0.

El primera base de los Dodgers de Los Ángeles, Freddie Freeman, se dirige al banquillo tras ser eliminado por strikeout durante la quinta entrada del cuarto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de béisbol entre los Brewers de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles, el jueves 15 de octubre de 2026, en Los Ángeles. (Gregory Bull / Ap Photo/gregory Bull)

“Los Cerveceros tenían el mejor récord en el béisbol… y nos ganaron cuatro juegos”, expresó Roberts. “Me hubiese gustado ir a la Serie Mundial y defender el campeonato, pero ellos son los que irán”.

Fue evidente en esta postemporada que Shohei Ohtani no estaba en su mejor forma. Hace un año, en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de 2025, Ohtani casi solo selló la barrida sobre los Cerveceros con tres jonrones.

En el Juego 4, Ohtani conectó su primer jonrón en casi dos meses y el primero de esta postemporada. La noche del miércoles había bajado hasta el sexto turno en el Juego 3, cuando los Dodgers consideraron sentarlo por lesiones en el bíceps derecho y en la rodilla izquierda, que arrastraba desde al menos junio.

“El jonrón fue bueno, nos dio una oportunidad. Siempre voy a confiar en Ohtani, es el mejor jugador del planeta. No estaba al 100%”, dijo Roberts. “Se trata de todos nosotros. No fue solo un jugador el que no rindió”.

Anuncio

Los Dodgers fueron 2 de 11 con corredores en posición de anotar. Tyler Glasnow lanzó 4.1 entradas con 4 carreras limpias y 6 ponches.

Al hablar de la temporada y la forma en la que salió eliminado, Roberts dijo que no tuvo nada que ver con el cansancio de sus jugadores.

El bateador designado de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, observa desde el banquillo durante la novena entrada del cuarto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de béisbol entre los Brewers de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles, el jueves 15 de octubre de 2026, en Los Ángeles. (Gregory Bull / Ap Photo/gregory Bull)

“No creo que la edad fuera un factor”, dijo Roberts, quien tuvo su sexta temporada de 100 triunfos, con lo que empata a Joe McCarthy y Bobby Cox como el mánager con más en la historia de Grandes Ligas.

Los Dodgers terminaron la temporada regular con un récord de 100-62 y ganaron el Oeste de la Liga Nacional por nueve juegos. Es la primera temporada de 100 victorias desde 2023 y la 12ª en la historia de la franquicia.

Roberts también tuvo su 14ª clasificación consecutiva a postemporada, empatando un récord de Grandes Ligas.

Anuncio

En la Serie Divisional, los Dodgers eliminaron a los Bravos de Atlanta por 3-1.

Pero en la Serie de Campeonato, los Dodgers no pudieron con su rotación de lujo, pues ni Yoshinobu Yamamoto, ni Tarik Skubal, ni Blake Snell ni Tyler Glasnow pudieron llevar a los angelinos a una victoria sobre los Cerveceros.

