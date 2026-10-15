Los Dodgers se desmoronan en Juego 3 de la Serie de Campeonato; el sueño de un triplete podría llegar pronto a su fin

Blake Snell se encontraba en el montículo con la mano en la cadera, esperando a que Jake Bauers cruzara el home antes de indicar el lanzamiento que quería para el siguiente bateador.

El zurdo de los Dodgers acababa de perder la ventaja tras el jonrón de dos carreras de Bauers en la séptima entrada, echando por tierra lo que había sido una salida estelar el miércoles por la noche en el Dodger Stadium. Pero Snell estaba listo para pasar página.

Dos lanzamientos más tarde, vio cómo otra bola volaba por encima de la valla, esta vez salida del bate de Garrett Mitchell. Y con ella se esfumó el último atisbo de impulso de los Dodgers en lo que acabaría siendo una derrota por 6-2 ante los Cerveceros de Milwaukee en el tercer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

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“Es un fastidio”, dijo Snell al referirse al 3-0 en contra en la serie. “Pero forma parte del juego. ¿Cómo nos recuperamos? ¿Cómo luchamos? Creo que eso es lo más importante. Se trata de que nos unamos y encontremos la manera de ganar”.

Tras fijarse como objetivo un triplete histórico, los Dodgers tendrán que ganar los cuatro próximos partidos para pasar a la Serie Mundial.

Solo un equipo en la historia de la MLB ha remontado un 3-0 en contra para ganar una serie al mejor de siete: los Red Sox de 2004 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los New York Yankees, en su camino hacia romper la “Maldición del Bambino”.

“A principios de este año, nos propusimos hacer algo histórico”, afirmó el veterano tercera base Max Muncy. “Parece que vamos a tener que hacer un poco más de historia por el camino si queremos lograrlo.

El segunda base de los Dodgers de Los Ángeles, Miguel Rojas (72), corre durante la tercera entrada del tercer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de béisbol entre los Brewers de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles, el miércoles 14 de octubre de 2026, en Los Ángeles. (Gregory Bull / AP)

“Esa es la tarea que tenemos por delante. Seguimos contando con el cuerpo de lanzadores necesario para conseguirlo. Solo tenemos que conseguir algunos hits”.

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Durante cinco entradas, la única carrera en el marcador fue la que los Cerveceros anotaron con el primer lanzamiento del partido.

Snell lanzó una bola rápida a 97,6 mph por el centro del plato, y el primer bateador de los Cerveceros, Jackson Chourio, la envió a la primera fila de las gradas en el centro-derecha.

Sin embargo, durante gran parte de la salida de Snell, ese enfoque agresivo funcionó. Colocó su bola rápida en la parte alta del plato, lanzó su curva tanto para provocar swings fallidos como para conseguir strikes, y mezcló su cambio de velocidad contra los bateadores diestros.

A diferencia de la última salida de Snell en la postemporada, cuando concedió cinco bases por bolas y solo aguantó 3 2/3 entradas contra los Atlanta Braves, su eficacia le permitió completar más de seis entradas el miércoles, con solo dos bases por bolas.

Y aunque la bola rápida de Snell alcanzó una media de 97 mph en su última salida —algo que solo había logrado dos veces antes en su carrera, tanto en temporada regular como en postemporada, y no desde 2022, según Statcast—, el miércoles lanzó aún más fuerte: 97,3 mph.

Tras el jonrón de Chourio, Snell retiró a 18 de los siguientes 20 bateadores, incluidos 14 seguidos, para completar seis entradas. Sus nueve ponches estuvieron a uno de igualar su récord personal en postemporada, que registró contra los Cerveceros el año pasado en el primer partido de la NLCS.

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El venezolano Jackson Chourio, de los Cerveceros de Milwaukee, festeja su jonrón en el tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Dodgers de Los Ángeles, el miércoles 14 de octubre de 2026. (Gregory Bull / AP)

El partido aún estaba lejos de decidirse al comenzar la parte baja de la sexta entrada, a pesar de que la ofensiva de los Dodgers había estado apagada.

A juzgar por cómo había lanzado el bullpen de los Cerveceros en los dos primeros partidos, parecía que los Dodgers tendrían que anotar contra los abridores de los Cerveceros para tener alguna oportunidad de salir del agujero en el que se habían metido.

No lo consiguieron en el tercer partido, en el que solo lograron tres hits contra el zurdo Robert Gasser.

Por suerte para los Dodgers, el hecho de haber lanzado en todos los partidos de la postemporada parecía haber pasado finalmente factura al potente lanzador diestro Abner Uribe en su séptima aparición.

Uribe sustituyó a Gasser en la sexta entrada y concedió bases por bolas a los dos primeros bateadores.

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Entonces, el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, sacó al bateador zurdo Max Muncy como bateador suplente en lugar de Andy Pages. Muncy fue eliminado por strikeout, y el momento más decisivo del partido recayó en dos jugadores de los Dodgers que habían tenido el peor rendimiento de la postemporada en el equipo.

Roberts había bajado a Shohei Ohtani al sexto puesto en el orden de bateo y había colocado a Will Smith detrás de él. Como era de esperar, el partido les dio una oportunidad.

El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, se sienta en la cueva hacia el final del tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Cerveceros de Milwaukee, el miércoles 14 de octubre de 2026. (Ashley Landis / AP)

En una remontada efímera, estuvieron a la altura.

Ohtani consiguió una base por bolas tras cinco lanzamientos sin siquiera intentar batear. Con las bases llenas, todo dependía de Smith, que hasta ese momento había bateado uno de 25 en la postemporada.

Aprovechó un sinker en el primer lanzamiento y lo envió al hueco del jardín izquierdo para un doble de dos carreras que les dio la ventaja.

“Es muy difícil expresarlo con palabras, porque sientes que por fin has dado el salto”, dijo el veterano jugador polivalente Miguel Rojas. “Con ese gran golpe de Will, te alegras mucho por él, porque todos sabemos que ha estado pasando apuros al bate, que ha tenido oportunidades y ahora ha sido capaz de dar la talla”.

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La remontada se detuvo ahí. Roberts sustituyó al novato Josué De Paula como bateador suplente, cambiándolo por Kiké Hernández cuando los Cerveceros sacaron al zurdo DL Hall. Hernández y Tommy Edman cayeron eliminados por strikeout para poner fin a la entrada.

“Ahí se decidió el partido”, dijo Hernández. “Tenemos que poner la bola en juego; yo no lo hice. Me eliminaron por strikeout y le compliqué mucho más las cosas a Tommy con dos outs. Mañana tendremos que hacerlo mejor”.

Snell regresó trotando al montículo con ventaja por primera vez. Concedió una base por bolas al primer bateador, Andrew Vaughn. Y entonces Bauers lo enzarzó en un duelo de 11 lanzamientos —la segunda vez en otros tantos partidos que Bauers obligaba a un abridor de los Dodgers a lanzar más de diez lanzamientos—, que terminó con una bola rápida por el centro del plato.

“Menudo turno al bate”, dijo Snell. “Lancé todo lo que tenía. Una bola rápida por el centro… Si hubiera podido colocarla mejor, quién sabe qué habría pasado. Es la mejor actuación que le he visto jamás”.

Snell no había cedido ningún jonrón en toda la temporada —ni en sus nueve aperturas de la temporada regular ni en su apertura en la serie divisional—. Los tres del miércoles marcaron su derrota.

“Encajar tres en un partido es bastante frustrante”, dijo Snell. “Es algo de lo que tengo que aprender. También forma parte de su trayectoria. Solo me hará mejorar”.

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En la siguiente entrada, los Cerveceros sumaron una carrera de seguridad con dos sencillos consecutivos contra el derecho Roki Sasaki y un lanzamiento descontrolado del zurdo Justin Wrobleski. Añadieron otra en la novena con un par de sencillos y una base robada a Wrobleski.

Con el destello de las luces traseras rojas parpadeando fuera del estadio, señal de que los aficionados ya se dirigían hacia las salidas, los Dodgers cayeron en orden para poner fin al partido.

“Esto es territorio desconocido para nosotros, sobre todo en los últimos dos años”, dijo Rojas. “Es algo difícil de asimilar, sobre todo con el talento que tenemos en este grupo y sabiendo cómo somos capaces de jugar, especialmente en la parte ofensiva”.

“Dicho esto, creo que no hay nada que podamos hacer o decir. Se trata más bien de venir aquí mañana, donde tendremos otra oportunidad de ganar un partido de béisbol y creer en una posible racha de cuatro victorias consecutivas”.

