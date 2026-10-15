Los Cerveceros barren a los Dodgers y ponen fin a su sueño de un tricampeonato

El receptor de los Dodgers de Los Ángeles, Will Smith (a la derecha), habla con el lanzador Edwin Díaz después de que este encajara un jonrón durante la novena entrada del cuarto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de béisbol entre los Brewers de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles, el jueves 15 de octubre de 2026, en Los Ángeles.

Los Dodgers de Los Ángeles comenzaron el Juego 4 con algo que no se había visto en toda la serie: hambre de ganar y un jonrón de su estrella, Shohei Ohtani, para ponerse 4-0 en apenas el segundo inning.

Pero luego llegó la reacción a la que los Cerveceros se han acostumbrado en esta serie de playoffs y el colapso de los Dodgers, campeones defensores. En una noche de jueves calurosa, los Dodgers cayeron 6-4 en el Juego 4 de la Serie de Campeonato y fueron barridos por los Cerveceros, que avanzaron a su primera Serie Mundial desde 1982, cuando perdieron ante los Cardenales de San Luis en siete juegos.

De esta manera, los Dodgers no estarán en el Clásico de Otoño por primera vez desde que vencieron a los Yanquis de Nueva York en 2024 y a los Azulejos de Toronto en 2025.

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“Antes en la pretemporada, Yeli (Christian Yelich), dijo: ‘más vale que lo comiencen a creer, vamos a la Serie Mundial y aquí estamos’”, dijo el mánager de los Cerveceros, Pat Murphy, sobre el regreso al Clásico de Otoño después de 44 años.

Los Cerveceros también se vengaron de los Dodgers, ante quienes habían perdido siete juegos consecutivos de postemporada, incluida la barrida en la Serie de Campeonato del año pasado. Milwaukee ahora esperará al ganador de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, que actualmente ganan los Guardians de Cleveland por 2-1 sobre los Rays de Tampa Bay.

“Es un primer gran paso, es algo que soñamos desde niños, jugar una Serie Mundial”, dijo Yelich. “Confiamos en nosotros en las cosas buenas y en las malas”.

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Milwaukee recurrió a un juego de bullpen en el que el zurdo Shane Drohan abrió con un inning, en el que permitió una carrera limpia. Luego, el exDodger Dustin May trabajó tres innings en los que permitió tres carreras limpias, todas con un jonrón de tres carreras de Ohtani.

El derecho Tyler Glasnow, quien tuvo problemas en la espalda durante toda la temporada, lanzó 4.1 innings en los que permitió tres hits y cuatro carreras, y ponchó a seis.

El lanzador de los Milwaukee Brewers, Aaron Ashby, celebra el último out del cuarto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de béisbol entre los Milwaukee Brewers y los Los Angeles Dodgers, el jueves 15 de octubre de 2026, en Los Ángeles. (Ashley Landis / Ap Photo/ashley Landis)

Los Dodgers comenzaron a castigar a May en la segunda entrada cuando Andy Pages pegó un sencillo al jardín central. Con dos corredores en base llegó Ohtani, a quien el mánager Dave Roberts regresó al primer turno después de bajarlo al sexto el miércoles por su mala racha. El japonés pegó un cuadrangular al jardín central para poner el 4-0, en lo que parecía el despertar de la superestrella de los bicampeones. Fue el primer jonrón de Ohtani en sus últimas 116 apariciones al plato.

Glasnow se complicó en el cuarto inning nuevamente al regalar un boleto y permitir un doble de William Contreras; luego, Jake Bauers, una de las pesadillas del Juego 3, conectó otro doble para acortar la distancia, 4-2.

“Contreras ha sido un pitbull para nosotros, solamente le quedan unos 20 minutos porque lo vamos a meter a su corral”, dijo Murphy bromeando sobre la tremenda Serie de Campeonato del venezolano.

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La quinta fue fatídica para los Dodgers y para Glasnow. Sal Frelick recibió un boleto y luego se robó el segundo. Entonces, David Hamilton conectó un sencillo al central para el 4-3. El relevista angelino Evan Phillips entró al relevo, pero permitió un hit y dos boletos, uno de ellos intencional. Para sacar el último out, llegó Alex Vesia, quien otorgó un boleto con las bases llenas, y llegó el empate 4-4. Vesia sacó el out, pero la sensación de que el juego se les iba de las manos ya invadía el Dodger Stadium.

En la sexta, Garrett Mitchell pegó un jonrón al jardín central para el 5-4, una ventaja corta que se sintió lapidaria para unos angelinos ya desanimados.

Los Dodgers luego desperdiciaron varias oportunidades de empatar el duelo. En la séptima entrada, Pages pegó un doblete y Kiké Hernández conectó un toque de sacrificio para que Pages avanzara a tercera. Pero Ohtani se ponchó y Mookie Betts bateó un roletazo para out que acabó con las esperanzas de empatar en ese inning. Los Dodgers también dejaron a un corredor en tercera en la octava entrada.

En lo que fue un jonrón lapidario para los Dodgers, Hamilton le conectó a Edwin Díaz un jonrón solitario al jardín derecho para el 6-4.

Los bicampeones tendrán mucho que pensar ahora, después de quedarse cortos en la Serie de Campeonato ante unos Cerveceros que demostraron que no todo en el béisbol se trata de altos salarios y superestrellas.

