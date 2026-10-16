Los Kings donarán a campaña de Halloween del Children’s Hospital de Los Ángeles

Los Kings de Los Ángeles igualarán el apoyo del público a la campaña anual de tarjetas de felicitación del Children’s Hospital Los Angeles (CHLA), con una donación de hasta 50 mil dólares.

La organización de la NHL, aliada del hospital desde hace años, se comprometió a donar un dólar por cada tarjeta enviada a los pacientes del CHLA antes del 30 de octubre, hasta alcanzar ese tope.

La campaña está abierta a cualquier persona, en Los Ángeles, el resto del país o cualquier parte del mundo. A través del sitio CHLA.org/Halloween, los participantes pueden escoger entre tres diseños de animales para colorear (una jirafa, un pavo real o un elefante) y añadir un mensaje personal de ánimo. El equipo de Child Life (Vida Infantil) del hospital imprimirá las tarjetas y las entregará en persona a los pacientes, acompañadas de bolsas con sorpresas. Los niños también podrán celebrar la temporada en la tradicional Fiesta de la Calabaza (Pumpkin Party) del hospital, con juegos, manualidades y disfraces.

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“Nuestra Fiesta de la Calabaza anual nos recuerda que la imaginación y la alegría pueden florecer en cualquier lugar, incluso dentro de las paredes de un hospital”, dijo Carol Hamamoto, directora de Child Life, Artes y Terapias Expresivas, y Recursos de Voluntariado del CHLA.

Hamamoto señaló que, para muchos pacientes, recibir tarjetas de distintas partes del mundo es uno de los momentos más especiales de la temporada.

“Ver a la comunidad unirse para apoyar a nuestras familias brinda consuelo, esperanza y una sensación de conexión durante su estancia en el hospital”, agregó.

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Las tarjetas pueden enviarse en CHLA.org/Halloween hasta el 30 de octubre.