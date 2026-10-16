Miguel Rojas anuncia su retiro tras la derrota de los Dodgers en Serie de Campeonato

Miguel Rojas no quería quitarse los zapatos de béisbol.

El veterano jugador de campo interior estaba de pie junto a su casilla en el vestuario en Dodger Stadium, con los ojos enrojecidos y llorosos, y el uniforme cubierto de tierra, sabiendo que, cuando se los quitara, sería por última vez.

“Se acabó, chicos”, dijo, anunciando su retiro, después de que los Dodgers fueran barridos por los Cerveceros de Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional el jueves. “Han sido cuatro años muy intensos de mi vida aquí. Y, obviamente, debutar aquí en 2014 cambió mi vida, no solo la mía, sino la de toda mi familia. Cuidaron de mi hijo, de mi hija, de mi mujer y de todos los miembros de mi familia. Es realmente increíble pensar en todo lo que me ha pasado a mí y a mi familia en estos últimos años”.

Rojas se dirigió al equipo tras la derrota por 6-4 ante los Cerveceros . Dijo que iba a seguir siendo leal a la organización de los Dodgers, pero en un papel diferente.

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Rojas, de 37 años, tiene previsto desempeñar un cargo en el desarrollo de jugadores, el primer paso en una carrera tras el deporte activo que espera que, con el tiempo, le lleve a ocupar el puesto de entrenador.

“Solo quería dar las gracias a todos los veteranos por permitirme ser yo mismo cuando llegué aquí, a pesar de que no había jugado ni un solo partido con los Dodgers de Los Ángeles en los últimos ocho o nueve años antes de venir”, dijo Rojas. “Me permitieron ser el líder que quería ser, la persona que quería cambiar la cultura y aportar un poco más de cultura y química al vestuario. Siento que ese va a ser el legado que quería dejar aquí, más allá de mi rendimiento en el campo. … Quiero que me recuerden como alguien que siempre hizo todo lo posible para ayudar a mis compañeros a ganar y para que el equipo mejorara cada día”.

Rojas acumuló una carrera de 13 años repartida entre los Dodgers y los Miami Marlins. Tuvo un promedio de bateo de .260 a lo largo de su carrera, ganó dos anillos de la Serie Mundial y tres premios Roy Campanella consecutivos por su liderazgo en el vestuario de los Dodgers.

Miguel Rojas batea un sencillo durante el tercer partido de la NLCS contra los Cerveceros este miércoles.

(Gina Ferazzi / Los Angeles Times)

Después de que Rojas debutara en las Grandes Ligas con los Dodgers en 2014, el equipo lo traspasó a los Marlins. Allí jugó ocho temporadas. Posteriormente, en 2023, los Marlins lo traspasaron de nuevo a los Dodgers.

Rojas, pieza clave en las dos temporadas consecutivas en las que los Dodgers se proclamaron campeones, salvó a los Dodgers en la Serie Mundial de 2025 con su jonrón en el séptimo partido. En diciembre renovó su contrato para lo que se esperaba que fuera su última temporada.

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Justo antes de los playoffs, Rojas, que es de Venezuela, se presentó al examen de ciudadanía estadounidense. Contó que la persona que le hizo la entrevista no se dio cuenta de que era jugador de béisbol hasta que le preguntó quién era su empleador.

“De hecho, quería que fuera así porque no quería que hubiera ningún tipo de trato de favor ni nada por el estilo, ya que este proceso no tiene nada que ver con el béisbol”, declaró la semana pasada. “Sentía que, como ciudadano, como ser humano, siempre había querido ser una buena persona fuera del campo y no dejar que mi rendimiento influyera en nada, porque todos sabemos lo duro que puede ser este deporte y lo alto que puedes llegar a estar y lo bajo que puedes caer de un día para otro. No quiero que me juzguen por mi rendimiento en el campo. Quiero que me juzguen por la persona que soy y por mi preparación”.

