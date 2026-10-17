Brandon Figueroa no da el peso, pierde título, se enferma y cancelan duelo ante Tomoki Kameda en Las Vegas

La pelea entre Brandon Figueroa y el japonés Tomoki Kameda fue cancelada luego de que Figueroa se enfermara la noche del viernes, informó la promotora Premier Boxing Champions a horas de la función de este sábado, 17 de octubre, en The Chelsea del Cosmopolitan de Las Vegas. Figueroa llegó con más de una libra en sobrepeso para el duelo de este sábado.

El campeón Figueroa (27-2-1, 20 KOs) le había dicho al periodista Chris Mannix que había sufrido una “lesión del tendón de la corva” durante su entrenamiento, lo que le provocó un sobrepeso de 1.4 libras y la pérdida de su cinturón el viernes. Hasta ayer, parecía que Kameda (42-5, 23 KOs) sería elegible para el campeonato si vencía a Figueroa, pero este último ya no pudo pelear.

Figueroa había conquistado el título en febrero pasado al vencer a Briton Nick Ball en Liverpool. Figueroa llegó en 127.4 libras, en su primer intento de dar las 126, y ya no intentó dar el peso por segunda ocasión después de que el reglamento permite intentar de nuevo en un espacio de una hora.

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En su lugar, los medianos invictos Jaime Osuna y Cristian Cangelosi se enfrentarán a ocho asaltos en el combate que inaugurará la transmisión.

La función estará encabezada por el campeón mundial súper welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Sebastian “La Torre Infernal” Fundora, quien expondrá su cinturón ante el retador obligatorio Ermal Hadribeaj, también invicto.

Con la baja de Figueroa, el combate coestelar será ahora el del excampeón mundial mexicano Armando “Toro” Reséndiz frente al australiano Koen Mazoudier, a 10 asaltos en peso súper mediano.

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Antes, el prospecto Marco Romero se medirá al uruguayo Matías Ferreira en un duelo de peso mediano pactado a ocho asaltos.

La transmisión comenzará a las 5 p.m., hora del Pacífico, y se emitirá en Estados Unidos por TNT, truTV y DAZN.

