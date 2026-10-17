LA Galaxy y LAFC dejan escapar puntos en la recta final de la MLS

CARSON, CALIFORNIA - 17 DE OCTUBRE: Marco Reus, del LA Galaxy (n.º 18), reacciona tras fallar un disparo durante la segunda mitad del partido contra el San Diego FC en el Dignity Health Sports Park, el 17 de octubre de 2026 en Carson, California.

El LAFC empató 1-1 en su visita a New York City FC, mientras que el LA Galaxy igualó 2-2 ante San Diego FC en Carson.

Los dos equipos angelinos sumaron en sus respectivos encuentros, pero ninguno consiguió la victoria que buscaba para afrontar con mayor tranquilidad las últimas fechas de la temporada regular de la MLS.

Con solo tres fechas por jugar, el conjunto dirigido interinamente por Xavi Tamarit se quedó en el sexto puesto con 46 unidades en la Conferencia Oeste, mientras que el conjunto galáctico ocupa la novena posición con 40 unidades en el área de play-in.

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El encuentro en Citi Field comenzó con New York City FC intentando manejar la posesión, aunque las primeras ocasiones claras correspondieron al LAFC.

A los 16 minutos, Denis Bouanga tuvo una oportunidad para abrir el marcador después de recibir un centro de Son Heung-min, pero su remate de volea desde el área salió por encima del travesaño. Antes, Sonny había conectado de cabeza un servicio de Jacob Shaffelburg que terminó desviado.

El LAFC volvió a acercarse con Bouanga, quien consiguió avanzar entre los defensores locales antes de que Kevin O’Toole interviniera para evitar el disparo. El conjunto neoyorquino también buscó atacar por las bandas, aunque durante buena parte del primer tiempo tuvo dificultades para generar peligro frente al arquero Hugo Lloris.

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Aiden O’Neill cometió una falta sobre Son y le dio al LAFC un tiro libre que Leo Walta no desaprovechó. Con un disparo con la pierna derecha que superó a Matt Freese, el esférico se metió junto al ángulo para colocar el 1-0.

El mediocampista finlandés consiguió así su primer gol en la MLS con el conjunto angelino. Antes del descanso estuvo cerca de repetir con otro tiro libre, pero Freese respondió para evitar el segundo tanto visitante.

New York salió con mayor intensidad después del descanso y comenzó a presionar sobre la portería de Lloris. Tayvon Gray probó con un disparo potente tras combinar con O’Neill, obligando al guardameta francés a intervenir.

La insistencia local encontró recompensa en el minuto 59. Nicolás Fernández Mercau cobró un tiro de esquina y Andrés Perea llegó al área para conectar un cabezazo contundente que dejó sin posibilidades a Lloris para el 1-1.

En los minutos finales, ambos equipos buscaron desesperadamente el gol milagroso para la victoria, pero ambos se tuvieron que conformar con el punto.

En Carson, el LA Galaxy y San Diego FC resolvieron el juego en la primera mitad.

El onceno local se adelantó temprano, pero no logró sostener la ventaja en un partido que terminó igualado 2-2.

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João Klauss abrió el marcador a los cuatro minutos cuando aprovechó una asistencia de Sergi Roberto para poner en ventaja a los dirigidos por Greg Vanney.

San Diego no tardó en responder y solo seis minutos después, convirtió por medio de Anders Dreyer por la vía del penal para el 1-1.

El LA Galaxy volvió a adelantarse en el marcador a los 18 por medio de Erik Thommy, quien recibió el pase de Harbor Miller y marcó el segundo tanto del conjunto angelino, que se ponía en ventaja con el 2-1, sin embargo, San Diego no permitió que el marcador se mantuviera a favor de los locales hasta el descanso.

Gabriel Pirani anotó en el minuto 39 para establecer el 2-2, resultado con el que ambos equipos se fueron al vestuario.

LAFC tendrá una buena oportunidad para casi asegurar su pase a los playoffs cuando reciba, en el BMO Stadium, al LA Galaxy el próximo domingo (6 p.m. PT, Apple TV) 25 de octubre en El Tráfico. Este sería el segundo encuentro entre ambos equipos, pues en la primera ocasión, el LAFC goleó al LA Galaxy en su casa el 17 de julio.