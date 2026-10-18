¿Qué Super Bowl? Los Rams parecen sin vida en su humillante derrota ante los Cardinals

Aparte de los 23 quilates de diamantes que faltaban, las réplicas de los anillos del Super Bowl LVI que recibieron los aficionados el domingo en el SoFi Stadium parecían auténticas.

Eso es más de lo que pueden decir los Rams .

El equipo que comenzó la temporada como claro favorito para ganar el Super Bowl LXI siguió pareciendo una imitación barata.

No brillaron. No destellaron.

Parecían apagados. Sin vida.

Y cuando Chad Ryland , de los Arizona Cardinals, anotó su sexto gol de campo al agotarse el tiempo, los Rams perdieron por 18-16 ante 72.573 espectadores .

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“No hay nada positivo que pueda decir”, se lamentó el entrenador de los Rams, Sean McVay.

El entrenador de los Cardinals en su primer año, Mike LaFleur , antiguo coordinador ofensivo de los Rams, superó en estrategia y maniobras a McVay, su amigo y mentor.

Con poco más de un tercio de la temporada disputada, los Rams tienen un balance de 2-4.

“Somos lo que dice nuestro récord”, afirmó el quarterback Matthew Stafford.

Esto no es una resaca tras la Super Bowl. La actuación del domingo pareció otro presagio.

“Incluso si hubiéramos salido airosos del partido”, dijo McVay, “simplemente no es lo suficientemente bueno”.

Y no se trata solo de un problema.

“Hay tantas cosas”, dijo McVay, “que no están en consonancia con lo que necesitamos ser capaces de hacer”.

Los Rams no lograron recuperarse de su derrota en la prórroga ante los poderosos Buffalo Bills y cayeron ante unos Cardinals que llegaban al partido tras haber encajado al menos 31 puntos en cada uno de sus cuatro últimos encuentros.

Y esto lo hace un equipo de los Rams que fue formado para ganar otro Super Bowl en el SoFi Stadium .

Solo seis jugadores del equipo que ganó la Super Bowl LVI siguen en la plantilla: Stafford, el liniero defensivo Aaron Donald , el ala cerrada Tyler Higbee , el centro Coleman Shelton, el tackle izquierdo Alaric Jackson y el receptor Tutu Atwell.

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Durante la pretemporada incorporaron a dos jugadores con dos anillos del Super Bowl cada uno: los esquineros Trent McDuffie y Jaylen Watson.

El quarterback de los Rams, Matthew Stafford, se dispone a lanzar el balón contra los Cardinals en el Sofi Stadium este domingo.

(Eric Thayer / Los Angeles Times)

Pero los Rams no han dado la impresión de ser un equipo con opciones al Super Bowl.

“No creo que sea que nadie esté rehuir el momento”, afirmó el defensa Kobie Turner. “Se trata simplemente de ejecutar bien en esos momentos”.

Una ofensiva que llegaba al partido como la más productiva de la liga en cuanto a yardas conseguidas solo logró un gol de campo y dos touchdowns. Stafford completó 25 de 33 pases para 222 yardas.

Con Jackson sancionado para este partido por golpear al linebacker de los Bills, Bradley Chubb, en el campo tras la derrota de los Rams, el veterano David Quessenberry fue titular por primera vez desde 2023. Como era de esperar, los Cardinals presionaron y lanzaron blitz, derribando a Stafford tres veces y golpeándolo siete veces.

El safety Quentin Lake interceptó un pase para una defensa que no contó con McDuffie debido a una lesión en la ingle. Aunque la defensa solo concedió goles de campo, también falló placajes y permitió que los Cardinals controlaran el balón durante casi 35 minutos.

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Y los equipos especiales siguieron siendo un desastre.

El nuevo pateador Blake Grupe, fichado esta semana después de que los Rams prescindieran de Harrison Mevis, que estaba pasando por una mala racha, anotó un gol de campo de 44 yardas en el primer cuarto. Pero en la patada de salida posterior, Devin Duvernay devolvió la patada de Grupe 40 yardas antes de que Grupe, de 5 pies 7 pulgadas y 156 libras, se lanzara con todo su cuerpo para detenerlo. Grupe sufrió una lesión de rodilla y no volvió al partido.

“Hemos cometido algunos errores realmente graves en momentos muy inoportunos”, dijo McVay, “pero esa ha sido nuestra tónica este año”.

El gol de campo de Grupe y una recepción de touchdown de 15 yardas de Blake Corum contribuyeron a que el marcador quedara 9-9 al descanso.

Los Cardinals ganaban 12-9 en el tercer cuarto cuando la baja de Grupe empezó a pasar factura. En una cuarta y una en la yarda 27 de los Cardinals, McVay optó por arriesgarse. Davis Allen se colocó en el backfield y recibió un pase de Stafford, pero los Cardinals lo detuvieron sin que ganara yardas.

El ala cerrada de los Rams, Colby Parkinson, anota un touchdown ante el defensa de los Cardinals, Andrew Wingard, en el SoFi Stadium este domingo.





(Eric Thayer / Los Angeles Times)

Con los Rams perdiendo por 15-9 en el último cuarto, Higbee perdió el balón.

Los Rams recuperaron el balón cuando quedaban algo menos de siete minutos, pero una falta por salida en falso frenó la jugada y un pase en cuarta oportunidad no llegó a completarse.

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Sin embargo, los Rams recuperaron el balón de nuevo a 2:48 del final, y Stafford lanzó un pase corto de touchdown al ala cerrada Colby Parkinson para empatar el marcador. El pateador Ethan Evans anotó el punto extra, dando la ventaja a los Rams a 47 segundos del final.

El quarterback Jacoby Brissett y los Cardinals, sin embargo, remontaron gracias a una falta personal tras un pase completado. Y el sexto gol de campo de Ryland sentenció a los Rams.

Próximos partidos: los Raiders en Las Vegas, un encuentro contra los Chargers —que aún no han ganado ningún partido— en el SoFi Stadium y desplazamientos para enfrentarse a los Washington Commanders y a los Cardinals.

Si los Rams quieren ganar otro anillo de la Super Bowl, tendrán que cambiar su identidad actual: la de un equipo con tendencia a cometer errores por culpa propia.

“Sigo hablando de ello”, dijo McVay. “Intentamos insistir en el tema y tenemos que ser capaces de resolverlo”.

“Y ahora mismo no tengo esas respuestas”.

No es precisamente un respaldo rotundo.

El quarterback de los Rams, Matthew Stafford, habla con el entrenador Sean McVay en la banda antes de la derrota del domingo ante los Cardinals.



(Eric Thayer / Los Angeles Times)