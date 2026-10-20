Entrevista: Garbiñe Muguruza, de campeona a mamá y directora de las WTA Finals en Indian Wells

Garbiñe Muguruza conoce el Torneo de Maestras como pocas, pues lo ganó en 2021, en Guadalajara. Ahora lo vive desde la oficina y desde las gradas, un lugar mucho menos estresante y donde lo goza mucho más.

“Ya no está la presión del resultado, esa incertidumbre de si ganaré o perderé”, dijo la nacida en Caracas, Venezuela, quien disputó su último juego en 2023 y se retiró un año después. “Disfruto de la adrenalina de los partidos sentada en el estadio, disfrutando del show”.

La exnúmero uno del mundo y ahora directora de las WTA Finals, se prepara para una edición fuera de lo común. El torneo que cierra la temporada y reúne a las ocho mejores jugadoras del plata y parejas del año se disputará del 8 al 15 de noviembre en el Indian Wells Tennis Garden, luego de que la WTA y la Federación Saudí de Tenis acordaran terminar un año antes el contrato de dos años que mantenía el evento en Riad.

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“Fue una decisión muy conjunta, entre todos, dadas muchas circunstancias”, dijo Muguruza en entrevista con LA Times en Español desde Suiza. “Ahora estamos en un sitio que es el sueño de todos. Indian Wells es uno de los torneos más queridos por los jugadores, por las instalaciones, por el espacio, por lo bonito que es”.

Ante un cambio de última hora, la prioridad, explicó, era encontrar una sede donde las jugadoras estuvieran “felices, cómodas, seguras, y eso era lo más importante”.

Será la primera vez desde 2005 que el sur de California recibe el torneo de fin de año, y también una novedad en lo deportivo, pues el evento se jugará al aire libre, en el Estadio 1, con capacidad para más de 16,000 aficionados.

“Normalmente la final suele jugarse en pista cubierta, pero ha habido muchas ocasiones en que se ha jugado al aire libre”, recordó Muguruza, quien está muy familiarizada con la sede del BNP Paribas a principios de año.

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Arthur Borges y la embajadora de la Academia Laureus, la tenista española Garbiñe Muguruza, asisten a la ceremonia de los Premios Laureus al Deporte Mundial de Madrid 2026, celebrada el 20 de abril de 2026 en Madrid, España. (Angel Martinez / Getty Images for Laureus)

Después de esta edición de las finales de la WTA, el torneo se realizará de 2027 a 2029 en Charlotte, Carolina del Norte.

La ganadora de Roland Garros en 2016 y de Wimbledon en 2017 admite que, tras su retiro en 2024, no tenía claro su rumbo, aunque sí que no se alejaría del deporte. Muguruza ganó 10 títulos individuales, con 449 triunfos y 238 derrotas en su carrera, y más de $24 millones en premios. Venció en las finales de Grand Slam a Serena y Venus Williams, algo que solo ella puede presumir en el tenis profesional.

Tras su anuncio como directora de las WTA Finals, también fue recientemente elegida codirectora del Abierto de Madrid, junto a Feliciano López.

“Cuando uno se retira, hay como una duda de hacia dónde va a ir mi vida”, dijo la tenista conocida por su agresividad y poderío en la cancha. “Siempre sentí que el mundo del tenis estaba en mi ADN”.

El cargo de directora de las WTA Finals le cayó como anillo al dedo.

“Fue como un timing perfecto”, contó la exatleta de 33 años. “Es un trabajo que me gusta mucho porque, al final, es una continuación muy natural de mi vida en el circuito”, dijo la venezolana española, de padre del País Vasco y que se mudó a España a los seis años de edad.

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Lo que más le ha enseñado el puesto de directora es el lado empresarial del tenis, algo que, como jugadora, no veía.

La subcampeona Aryna Sabalenka, la directora del torneo Garbiñe Muguruza y la campeona Elena Rybakina, de Kazajistán, posan para una foto durante la ceremonia de entrega de trofeos de la final individual, celebrada el octavo día de las Finales de la WTA de Riad, que forman parte del Hologic WTA Tour 2025, en el pabellón cubierto de la Universidad Rey Saud, el 8 de noviembre de 2025 en Riad, Arabia Saudí. (Matthew Stockman / Getty Images for WTA)

“Cuando uno juega, va en su mundo, concentrado en lo que tiene que hacer, y no ve más allá: cómo hacer rentable un torneo, cómo promocionarlo, cómo juntar un buen equipo capacitado”, explicó. “Tú llegas, todo está listo y a jugar. Pero es todo el trabajo que empieza meses y meses antes para hacerlo posible”.

Su ventaja, dice, es unir la visión de negocio con la de la jugadora. Quiere que las tenistas encuentren en la organización “una cara familiar, una cara en la que se sientan cómodas”, y que el estándar del evento siga subiendo.

Sobre las dos ediciones en Arabia Saudita, Muguruza habló de “una aventura muy interesante, porque al final es un mercado completamente nuevo”. Participó en el trabajo comunitario para dar a conocer el tenis en la región. “Lástima no haber podido completar el acuerdo”, reconoció, aunque destacó que las Finals no tienen una sede fija.

La exnúmero uno mantiene un saludo especial con el público latino. Al recordar su triunfo en 2021 cuando ganó las WTA Finals en Guadalajara.

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“He jugado en muchos sitios de México, en Acapulco, en Monterrey, en Guadalajara, y siempre he jugado muy bien, me he sentido cómoda, bienvenida”, dijo. “La sangre latina nos une”.

Rybakina, Sabalenka y la maldición de repetir

Las WTA juntarán a las ocho mejores tenistas del ránking en una primera ronda de round robin, con dos grupos de cuatro jugadoras, y las dos mejores de cada grupo clasificarán a las semifinales. Por ahora siete jugadoras tienen amarrado su boleto: Elena Rybakina, Aryna Sabalenka, Mirra Andreeva, Jessica Pegula, Coco Gauff, Elina Svitolina y Linda Noskova.

La española Garbiñe Muguruza ejecuta un revés contra la checa Linda Fruhvirtova durante su partido de segunda ronda del torneo individual femenino, en la cuarta jornada del Abierto de Estados Unidos de 2022, celebrado en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA el 1 de septiembre de 2022, en el barrio de Flushing, en el distrito de Queens de la ciudad de Nueva York. (Al Bello / Getty Images)

Las WTA Finals tienen una particularidad que, según Muguruza, las vuelve impredecibles, ya que solo compiten las ocho mejores. “Siento que cada partido puede ser como una final”, afirmó.

Entre las candidatas mencionó a la kazaja Rybakina, que llega como número uno del mundo tras vencer a Sabalenka en la final del US Open en septiembre, su tercer título de Grand Slam. También a la rusa Mirra Andreeva, a quien le encanta la superficie de Indian Wells, donde ya levantó un trofeo en 2025.

Rybakina, además, defiende la corona pues el año pasado derrotó a Sabalenka en la final de Riad. Sin embargo, repetir ha sido una rareza en los últimos años. La última tenista en ganar títulos consecutivos fue Serena Williams, quien ganó de 2012 a 2014. Muguruza explicó que es muy complicado repetir en el torneo por varias razones.

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“Primero hay que clasificarse, estar entre las ocho mejores todo el año y, a veces, si te lesionas, ya no entras”, dijo. “Luego está el formato round robin, que es como misterioso: incluso si pierdes, todavía puedes ganar, depende de los resultados. Y es el último torneo del año; muchas jugadoras vienen con las baterías bajas”.

La disputa entre Rybakina y Sabalenka por el número uno, añadió, le da un atractivo extra al cierre de temporada. “Me gustan mucho las rivalidades. Hacen que la gente se enganche al tenis”, comentó. “Ahora mismo no sabemos quién va a acabar número uno del mundo”.

La lección del tenis y la vida con Marcos

Muguruza se casó en octubre de 2024 con Arthur Borges y dio a luz a su primer hijo, Marcos, en enero de este año.

A pesar de que ha conversado en varios podcasts que no extraña las exigencias mentales y físicas de una tenista de élite, Muguruza conserva, sobre todo, la disciplina y la determinación, aplicadas “no en grandes cosas, sino en pequeñas cositas diarias”.

“Esa dureza mental de no darte por vencido. De decir: venga, va, que sí puedo, esto lo saco adelante”, explicó. “Eso me lo ha dado el tenis: la confianza de que, si doy lo mejor de mí, lo voy a conseguir”.

Hoy también vive su etapa como mamá de Marcos, quien acaba de cumplir nueve meses. “No hay nada más bonito y, a la vez, más difícil, porque no viene con un manual”, dijo entre risas. “Es maravilloso tener ahora el tiempo, después de una carrera, para enfocarte en la familia”.

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¿Y el futuro? Muguruza disfruta de la dirección de torneos y no descarta seguir en la televisión, donde siempre se ha sentido a gusto. Lo que ve más lejos es el banquillo de entrenadora.

“Entrenar es sacrificado. Por haber sido buena jugadora, no eres buena entrenadora”, advirtió. “Es tener una vida muy similar a la del deportista. Vas a viajar como ellos, vas a vivir como ellos. Eso es duro”.

