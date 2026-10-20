Pupusas, cumbia y hockey: los LA Kings y AFJA celebran la herencia salvadoreña en la NHL

Antes de que cayera el disco en el partido entre los Kings de Los Ángeles y los Boston Bruins, la fiesta ya había comenzado en una terraza de la Crypto.com Arena. Un organista practicaba sus notas, el aroma de las pupusas invadía la terraza, el ritmo contagioso de la cumbia y la tradición de un ballet folclórico iluminaban el estadio. Era una fiesta azul y blanca, de una calidez radiante, a pesar de estar muy cerca de una pista de hielo.

Este festejo fue parte de la celebración anual de la Noche de la Herencia Salvadoreña, que los Kings organizan en conjunto con la Asociación de Futbolistas de El Salvador en Los Ángeles (AFJA), una organización sin fines de lucro. El equipo angelino festeja este evento desde 2023 como parte de su calendario de celebraciones culturales, con el propósito de reconocer la contribución cultural de los salvadoreños en el sur de California.

“El hockey es similar al fútbol. Me parece grandioso que, para este evento, convivamos y nos reunamos como salvadoreños”, dijo Jesse Quintanilla, residente de Long Beach, que acudió a ser parte de la celebración. “Me encanta este deporte y su ambiente: los golpes, el hielo, el frío y la acción”.

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AFJA colabora con los Kings en la Noche Salvadoreña desde 2023. La misión original de la organización, en sus inicios, era recolectar equipo deportivo para donarlo a comunidades necesitadas de El Salvador. Pero desde 2018 también se ha dedicado a organizar eventos con equipos profesionales en Estados Unidos para celebrar la cultura salvadoreña y centroamericana. Los fondos recaudados mediante la venta de paquetes de boletos para estos eventos, incluida la Noche Salvadoreña de los Kings, se destinan a ofrecer acceso gratuito a programas deportivos juveniles en El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y otras partes del mundo.

La primera celebración de la herencia salvadoreña que ayudó a organizar AFJA fue con el LA Galaxy de la MLS en 2018. Luego, la organización se expandió a otros deportes, como el béisbol de Grandes Ligas con los Dodgers de Los Ángeles y el hockey de la NHL con los Kings, los San Jose Sharks, Las Vegas Golden Knights y los New York Islanders. Próximamente, AFJA celebrará su primera Noche de la Herencia Centroamericana con los Anaheim Ducks y trabaja en una posible expansión a otros equipos deportivos.

Alex Murillo celebra la «Noche de la Herencia Salvadoreña» de los LA Kings en la terraza City View del Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. (Jill Connelly/Para LA Times en Español)

Para el fundador de AFJA, Steven Levy Cruz, este tipo de eventos eran necesarios para destacar y honrar a la comunidad salvadoreña en Estados Unidos, que, aunque es considerable, no tiene mucha visibilidad.

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Según la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2024 de la Oficina del Censo de Estados Unidos (U.S. Census Bureau), hay más de 2.8 millones de personas de origen salvadoreño en el país. Es la cuarta comunidad hispana más grande, solo por detrás de las comunidades mexicanas, puertorriqueñas y cubanas.

“Son dos experiencias distintas: esa dualidad de un niño que nace o crece en Estados Unidos, pero que también comparte raíces en Centroamérica. A eso se suma la falta de representación de los países centroamericanos en los principales medios latinos aquí en Los Ángeles”, indicó Levy Cruz. “Sabemos que la programación está enfocada predominantemente en México y que, cuando se habla de los latinos, automáticamente se piensa en los mexicanos. Para nosotros, esta es una oportunidad de destacar y celebrar todo aquello que hace especial a Centroamérica y a El Salvador”..

¿Por qué incursionar en el hockey?

De las principales ligas deportivas de Estados Unidos —entre ellas, MLB, NFL, NBA y MLS—, la NHL es la que tiene menos auge entre los latinos del país, pues el hockey sobre hielo no es una disciplina tan común, mucho menos en El Salvador, donde el fútbol es el deporte rey.

Sin embargo, Levy Cruz seguía el hockey y sabía que también había otros aficionados de raíces salvadoreñas que disfrutaban del deporte de los golpes y goles. Para él, era fundamental que AFJA estableciera alianzas con equipos de la NHL, como los Kings, para dar a conocer a su comunidad más allá del fútbol y demostrar que los salvadoreños también forman parte del mundo del deporte sobre hielo.

“Cuando la gente nos pregunta, es evidente que el fútbol es un deporte con el que El Salvador se identifica. Pero los salvadoreños también juegan hockey, béisbol y tenis, y representan a su comunidad en distintos escenarios”, expresó Levy Cruz. “Para nosotros, se trata de contar una historia más completa, sin limitar nuestra cultura únicamente al fútbol. En estos eventos conocemos a personas que se acercan y nos dicen: ‘He jugado hockey toda mi vida. Me encanta este deporte y soy salvadoreño, pero nunca me había visto representado en él’”.

Luis Rigoberto Amaya celebra la “Noche de la Herencia Salvadoreña” de los LA Kings en la terraza City View del Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, el 17 de octubre de 2026. (Jill Connelly/For L.A. Times en Espanol)

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La Noche de la Herencia Salvadoreña de los Kings forma parte de la iniciativa Hockey Is for Everyone (El hockey es para todos), de la NHL. El programa se formalizó en 2017 y promueve la inclusión y la diversidad en la liga.

En casi una década, las celebraciones culturales de los equipos se han convertido en una tradición. Las comunidades hispanas han sido uno de los principales enfoques de estas festividades. Algunos eventos celebran la herencia hispana en general, mientras que otros se centran en culturas específicas. Varios clubes, particularmente en el suroeste de Estados Unidos, festejan a la comunidad mexicana con eventos como las Noches Mexicanas y las celebraciones del Día de Muertos.

“Nuestra relación con AFJA es algo que realmente llevamos muy cerca del corazón”, indicó Didier Chalfoun, ejecutivo sénior de ventas de los Kings. “Admiramos el trabajo que realizan en toda la comunidad y siempre buscamos maneras de apoyar su misión a través de nuestra Noche de la Herencia Salvadoreña, las clínicas de hockey sobre ruedas y otras colaboraciones interesantes”.

“La Noche de la Herencia Salvadoreña es, en realidad, el resultado de esa colaboración que construimos cada temporada. Es una oportunidad para unirnos, celebrar la cultura salvadoreña y crear experiencias para nuestros aficionados”, añadió.

“El compromiso de la NHL también se refleja en las iniciativas de sus franquicias. Hemos visto cómo equipos como los Dallas Stars, Nashville Predators y Anaheim Ducks han desarrollado celebraciones dedicadas a las comunidades hispanas y mexicanas”, explicó Octavio Sequera, editor del sitio en español de la liga, NHL.com/es. “Mientras que programas como ‘Vamos Gatos’, de los Florida Panthers, han fortalecido ese acercamiento cultural. Estas iniciativas van más allá de una noche temática: representan oportunidades para establecer relaciones duraderas y demostrar que el hockey también tiene un lugar dentro de nuestras tradiciones e identidades”.

Sequera considera que las celebraciones dedicadas a grupos hispanos de manera individual son esenciales, pues, aunque se comparten muchas similitudes, esta comunidad no es homogénea.

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“Uno de los pasos más importantes en la expansión del hockey entre los hispanos es comprender que nuestra comunidad no representa una identidad única. Compartimos el idioma y muchas tradiciones, pero cada nacionalidad tiene su propia historia, sus raíces y un orgullo cultural que merece ser reconocido”, mencionó Sequera. “Dedicar una celebración específicamente a la herencia salvadoreña significa ir más allá de una estrategia general dirigida al público latino. Es reconocer que dentro de nuestra diversidad existen comunidades con voces propias, y que establecer vínculos genuinos con ellas es fundamental para construir una nueva generación de aficionados”.

Representación sobre hielo

Los organizadores Miley Alfaro y Steven Levy celebran la «Noche de la Herencia Salvadoreña» de los LA Kings en la terraza City View del Crypto.com Arena de Los Ángeles. (Jill Connelly/For L.A. Times en Espanol)

Miley Alfaro, embajadora de AFJA, es una salvadoreña que sigue y practica el hockey sobre hielo. Nació en El Salvador y creció en el sur de California, y durante años ha sido aficionada de la NHL —su equipo favorito son los Golden Knights. EL año pasado decidió ponerse los patines y tomar un bastón por primera vez.

Ella cree que es importante sentirse representada y que su comunidad tenga eventos como la Noche Salvadoreña de los Kings, ya que estos permiten celebrar la identidad cultural de uno a través del deporte y crear una conexión con el equipo.

“Me empecé a interesar por el hockey hace 10 años y, en aquel entonces, los LA Kings no tenían una Noche de la Herencia Salvadoreña ni algo parecido”, dijo Alfaro. “Para mí, asistir a estos eventos era divertido, pero no sentía una conexión con los LA Kings ni con ningún otro equipo. Creo que, si hubiera existido una Noche de la Herencia Salvadoreña, me habría sentido representada. La representación importa”.

Pero la Noche Salvadoreña de los Kings no solo atrajo a aficionados al hockey, como Quintanilla y Alfaro, sino también a personas que no siguen ningún deporte, como Leanne Gabriela Hernández, residente del sur centro de Los Ángeles.

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Nacida en Estados Unidos de padres salvadoreños, Hernández a veces siente que es rechazada por personas nacidas en El Salvador. Algunas la consideran más estadounidense que salvadoreña. Por eso, eventos como este tienen un significado especial para ella, ya que le permiten celebrar con orgullo sus raíces, sentirse parte de la comunidad salvadoreña y convivir con otras personas que comparten experiencias similares.

“Siempre he tenido ese sentimiento de que no soy ni de aquí ni de allá, porque he participado en muchos eventos salvadoreños en los que me han dicho: ‘Ah, eres muy americanizada para ser salvadoreña’”, explicó. “Pero lo que me gusta de AFJA es que acepta a toda la comunidad. Cuando vienes a sus eventos, es como cuando vas a una reunión del Dia de Acción de Gracias, comes tamales, estás con tus primos, te diviertes y convives con tu familia. Así se sienten estos eventos. Es como estar en familia”.

“Normalmente no me interesan mucho los deportes. La verdad, no sé mucho de ellos, pero me gusta venir por el ambiente, la familiaridad y porque también aprendo mucho sobre la cultura”.

Un aficionado celebra la «Noche de la Herencia Salvadoreña» de los LA Kings en la terraza City View del Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, el 17 de octubre de 2026. (Jill Connelly/Para LA Times en Español)

El orgullo salvadoreño que siente Hernández es la principal razón que motiva a Levy Cruz y AFJA a seguir dejando en alto el nombre del “El Pulgarcito de América” con sus celebraciones. Buscan destacar la identidad de la comunidad y mostrar una faceta positiva de sus raíces.

“Para nosotros, es una oportunidad de destacar y celebrar todo aquello que hace especial a Centroamérica y a El Salvador. Cuando surgieron estas ideas, El Salvador atravesaba una transición hacia lo que es hoy”, dijo Levy Cruz. “Comenzamos a trabajar en esa región antes de que se implementaran muchas de las medidas de seguridad y los cambios de los que se habla actualmente. En aquel entonces, era considerada una de las regiones más peligrosas para visitar”.

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“Pero esa no era la historia que queríamos contar. Las noticias ya hablaban de la inseguridad, de las pandillas y de otros desafíos. Nosotros queríamos enfocarnos en otras preguntas: ¿a qué suena la música de El Salvador?, ¿a qué sabe su comida?, ¿cómo se vive su cultura? Y, sobre todo, ¿cómo podemos celebrar todo eso de manera positiva?”.

