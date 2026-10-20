U2 encabezará show de medio tiempo de juego de la NFL en víspera de Acción de Gracias en SoFi Stadium

Bono, de U2, actúa en la gira «Innocence + Experience» en el Forum de Inglewood (California), el 26 de mayo de 2015.

Por primera vez en la historia, la jornada de Acción de Gracias de la NFL arrancará una noche antes, y Netflix ya tiene preparado un platillo fuerte para el medio tiempo, U2.

La plataforma de streaming anunció este martes que la banda irlandesa, ganadora de 22 premios Grammy e integrante del Salón de la Fama del Rock and Roll, encabezará el espectáculo de medio tiempo del primer juego de la NFL en la víspera de Acción de Gracias, cuando los Rams de Los Ángeles reciban a los Packers de Green Bay el miércoles, 25 de noviembre, en el SoFi Stadium de Inglewood.

El concierto servirá, además, para celebrar el 50 aniversario de U2 como banda. El partido se transmitirá en vivo exclusivamente por Netflix a las 5 p.m. Hora del Pacífico.

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“Hay una razón por la que U2 ha encabezado estadios durante décadas: no solo se presentan, sino que crean momentos icónicos que el público recuerda para siempre”, dijo Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, en un comunicado. “Estamos encantados de que lleven esa misma magia al escenario de la NFL en Netflix. Será una noche inolvidable para los aficionados al fútbol americano y para los suscriptores de Netflix en todo el mundo”.

Será la primera vez que el grupo liderado por Bono se presente en el SoFi Stadium, y también la primera vez en casi 25 años que actúe durante un partido de los Rams. La única ocasión anterior en que U2 ofreció un show de medio tiempo en la NFL fue en el Super Bowl XXXVI, el 3 de febrero de 2002, en el Superdome de Nueva Orleans. Aquella noche, los Patriots de Nueva Inglaterra vencieron 20-17 a los entonces Rams de San Luis, antes que la franquicia regresara a Los Ángeles.