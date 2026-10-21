Los Lakers tienen cómoda victoria sobre los Warriors en el inicio oficial de la era post Lebron James

El alero/escolta de los Lakers de Los Ángeles, Luka Doncic (a la izquierda), lanza a canasta mientras el escolta de los Warriors de Golden State, De’anthony Melton, le defiende durante la primera parte de un partido de baloncesto de la NBA celebrado el miércoles 21 de octubre de 2026 en Los Ángeles.

En lo que fue el primer juego oficial de la temporada en la era post Lebron James, Luka Dončić tuvo una noche inspirada en su primer partido de la campaña 2026-27 de los Lakers de Ángeles y anotó 28 puntos, en la victoria del equipo angelino por 127-105 sobre los Warriors de Golden State el miércoles por la noche en el Crypto.com Arena.

Dončić, quien escribió una carta a los aficionados que apareció el miércoles en Los Angeles Times sobre su entusiasmo de una nueva campaña y la ilusión del campeonato, tuvo ocho rebotes y siete asistencias tambien en el juego, en lo que fue una primera buena impresión del equipo de cara a su temporada número 79 del equipo.

El partido del miércoles fue el primero de los Lakers sin LeBron James desde 2018. El centro Walker Kessler, el primer gran movimiento de los Lakers en la era post-LeBron, anotó 22 puntos. Para armar un equipo competitivo, Dončić había pedido un “pivote de primer nivel”, entonces Kessler llegó procedente de Utah a cambio de primeras rondas sin protección en 2031 y 2033 y dos intercambios de primera ronda (2028 y 2030), y firmó un mega contrato de cuatro años y 130 millones de dólares.

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Kessler solo jugó cinco partidos la temporada pasada tras operarse un desgarro de labrum en el hombro izquierdo en noviembre. Se espera que ayude en el rebote ofensivo, porque los Lakers fueron 29º de la liga en rebotes ofensivos por partido la temporada pasada. El miércoles ante Warriors, Kessler tuvo nueve rebotes, dos de ellos defensivos. Sobre todo, su efectividad fue crucial con 12 de 12 en tiros. Austin Reaves fue el tercer mejor anotador de los Lakers el miércoles con 23 puntos.

Las otras altas del verano para los Lakers fueron Sandro Mamukelashvili (5 puntos), Collin Sexton (no jugó) y Quentin Grimes (10 puntos). La afición pidió en el segundo tiempo a Bronny James Jr., hijo de Lebron, quien ingresó faltando 7 minutos y anotó un par.

Los Lakers, que terminaron enl cuarto lugar en el Oeste la temporada pasada, se despegaron de los Warriors en el segundo y tercer cuarto, para lograr una cómoda victoria en el primer partido de la temporada.

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Stephen Curry, quien se torció el tobillo derecho el domingo en la práctica abierta del Chase Center, tuvo 23 puntos. A sus 38 años, Curry pasa por su 18.ª temporada en la liga. Brandon Williams lo siguió con 14 puntos.

Antes del duelo, el entrenador de los Lakers, JJ Redick, dijo que tiene previsto utilizar una rotación más corta y garantizar un manejo adecuado del balón; es posible que varios jugadores disputen unos minutos adicionales. Además, señaló que las decisiones sobre la alineación dependerán del rendimiento y de los enfrentamientos en los próximos 10-15 partidos, y que siete u ocho jugadores podrían ser titulares.

El entrenador describió al equipo como una formación con una sólida base de cohesión, respaldada por la concentración y el tiempo juntos en la pretemporada.

La carta de Dončić a Los Ángeles

Esto fue lo que Dončić escribió en el periódico Los Angeles Times, en su edición del miércoles.

“Querido Los Ángeles”, escribió Dončić. “Esta noche comenzamos nuestra andadura hacia el campeonato. Todos los jugadores sueñan con levantar ese trofeo. Conseguirlo para todos vosotros, aficionados increíbles, lo sería todo para nosotros”

“Cada uno de nosotros entiende lo que significa ponerse esta camiseta morada y dorada y seguir los pasos de los jugadores que la vistieron antes que nosotros. Significa mucho, gracias a la pasión y la dedicación que generaciones de vosotros habéis demostrado por este equipo”.

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“Lo veo por todas partes. Las gorras, las banderas en los coches, los murales. Esta ciudad cuenta con gente de todo el mundo, que habla idiomas muy diversos, y los Lakers son lo que une a todo el mundo”.

“Tenemos un equipo especial. Sabemos lo que esperáis y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para cumplir con esas expectativas”.

“Desde el momento en que llegué a Los Ángeles, me recibisteis con los brazos abiertos. Eso es algo que nunca olvidaré.

“Así que esta es mi promesa para vosotros: vamos a daros todo lo que tenemos, cada noche. Sin excusas. Sin noches de descanso”.

“Pero no podemos hacerlo solos. Sois los mejores aficionados del mundo y os vamos a necesitar. En cada partido, acompañadnos con vuestro apoyo. ¡Vamos!”

Los Lakers ganaron el campeonato por última vez en 2020 cuando James y Anthony Davis lideraron el equiop que ganó durante plena pandemia el título. Desde entonces, Davis fue enviado a Dallas por Dončić en 2025 y los James se fueron como agentes libres a Filadelfia.