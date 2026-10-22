Carrera nocturna solo para mujeres brindará un nuevo desafío para DJ latina del Valle de San Fernando

Participantes del Nike After Dark Tour en el ExCel London el pasado 23 de noviembre en Londres, Inglaterra. La edición de la carrera ahora se muda a las calles del Sur de California.

Hace apenas tres años, Leslie Santos estaba a punto de descubrir su nueva pasión. Su entrenador personal le sugirió hacer cardio e incluso su mamá la animó a correr, pero en ese entonces tenía muy poca resistencia.

“Aguanté 10 segundos”, recordó entre risas esos primeros intentos.

Hoy en día, Santos, nacida y criada en el Valle de San Fernando, suma tres maratones completos y una decena de medios maratones. El sábado, 24 de octubre, será una de las 12,000 corredoras que participarán en el Nike After Dark Tour, un medio maratón exclusivo para mujeres. Los Ángeles es la única parada en Estados Unidos de la gira mundial de esta carrera, la cual tiene ediciones en ciudades como Londres, Shanghái, Ciudad de México, Sídney, entre otras.

La carrera tiene como propósito invitar a más mujeres a correr en condiciones más seguras, además de apoyarlas y construir comunidad entre ellas. La competencia nocturna comenzará a las 5 p.m. en King Harbor, en Redondo Beach, donde también se ubicará la meta. El recorrido de 13.1 millas pasará por Redondo Beach, Torrance y Hermosa Beach.

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“Me pareció increíble que fuera una carrera hecha para mujeres, para que más mujeres se involucren en este deporte”, afirmó Santos. “A veces es difícil ser mujer y correr de noche. No es seguro para nosotras. Que mujeres de todo el mundo vengan a correr juntas… ¿cómo no querer ser parte de eso?”.

Santos lleva entre 15 y 17 años como DJ y una década en la radio, en el programa Cruz Show en 92.3. Empezó a correr en el verano de 2023, durante una etapa de cambios personales que le provocaba ansiedad e insomnio.

“Me costaba muchísimo dormir. Mi hermana me sugirió que corriera, que eso me iba a ayudar mentalmente y me iba a cansar. Y así fue. Fue por salud mental, para ayudarme con la ansiedad”, dijo Santos, quien ha corrido dos veces el Maratón de Los Ángeles, la más reciente en una edición marcada por el calor extremo, y también el Maratón de Long Beach.

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Leslie Santos, también conocida como DJ LezLee, ha utilizado el correr como una forma para mejorar su salud mental. (Foto cortesía Leslie Santos)

Su meta para el sábado es bajar su mejor marca personal de 1 hora con 34 minutos y terminar entre 1:30 y 1:31, un ritmo cercano a 6:58 minutos por milla.

“Soy muy competitiva conmigo misma”, dijo. “Si voy a hacer algo, lo voy a dar todo y voy a tratar de superarme cada vez”.

Su fase como DJ y el correr se encuentran cuando recurre a la música en español para ganar velocidad: banda, punta y merengue. Entre sus canciones favoritas para acelerar están “El baile del beeper”, “La Chona” e “Inténtalo”.

“Eso me prende”, aseguró la hija de padres originarios de Zacatecas, quien ha notado un cambio en el perfil de los corredores de la región.

“Veo a muchísimas latinas, gente latina con sus banderas y su música en español”, comentó. “Muchos de nuestros padres llegaron como inmigrantes y lo único que hicieron fue trabajar desde muy jóvenes. Que ahora nuestra generación pueda juntarse con amigos para salir a correr es algo muy bonito”.

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Santos dijo que uno de los grandes beneficios de correr ha sido la gente nueva con la que ha convivido: “Nunca había estado en una comunidad tan positiva”.

Con una marca personal de 3:49 en maratón, su gran objetivo es bajar a 3:25 para clasificar al Maratón de Boston. También sueña con correr en Nueva York y en la Ciudad de México.

“Sería increíble conectar con mi cultura haciendo lo que más amo”, dijo.

