Guitarrista clásico Sáinz-Villegas y vocalista Momsen interpretarán himnos en juego de la NFL en Madrid

El guitarrista clásico español Pablo Sáinz-Villegas y Taylor Momsen, vocalista de la banda de rock The Pretty Reckless, interpretarán los himnos nacionales de España y Estados Unidos antes del partido entre los Bengals de Cincinnati y los Falcons de Atlanta, que se disputará el domingo, 8 de noviembre, en el Estadio Santiago Bernabéu, anunció la NFL este jueves.

El encuentro arrancará a las 3:30 p.m. hora de Madrid (6:30 a.m. hora del Pacífico). Sáinz-Villegas tocará el himno de España y Momsen cantará el de Estados Unidos.

Nacido en España y radicado en Estados Unidos desde hace más de 25 años, Sáinz-Villegas es considerado uno de los guitarristas clásicos más destacados del mundo. Se ha presentado en más de 40 países con orquestas como la Filarmónica de Nueva York, la Sinfónica de Chicago y la Filarmónica de Berlín, y en escenarios como Carnegie Hall y el Hollywood Bowl. Ha colaborado con Plácido Domingo y Yo-Yo Ma, y ha interpretado obras escritas especialmente para él por el compositor John Williams.

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Momsen encabeza The Pretty Reckless, grupo con discos de platino que irrumpió en 2010 con su álbum debut “Light Me Up”. La banda, conocida por éxitos como “Heaven Knows”, suma nueve sencillos en el primer lugar de la lista Mainstream Rock Airplay de Billboard, la mayor cantidad para un grupo liderado por una mujer. Ha salido de gira con AC/DC, The Rolling Stones, Foo Fighters y Guns N’ Roses.

El colombiano Manuel Turizo, anunciado el 9 de octubre, encabezará el espectáculo de medio tiempo. Será uno de los siete shows de medio tiempo, un récord, que la liga presentará durante sus partidos internacionales de 2026, en siete países y cuatro continentes, en la temporada con más juegos fuera de Estados Unidos en su historia.

La NFL ha disputado 67 partidos de temporada regular fuera de Estados Unidos, en ciudades como Berlín, Dublín, Fráncfort, Londres, Madrid, Melbourne, Ciudad de México, Múnich, Río de Janeiro, São Paulo y Toronto.

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En lo que va de la serie internacional de 2026, los 49ers de San Francisco vencieron 27-7 a los Rams de Los Ángeles en Melbourne; los Ravens de Baltimore superaron 34-31 a los Cowboys de Dallas en Río de Janeiro; y en Londres, los Colts de Indianápolis derrotaron 30-13 a los Commanders de Washington, los Jaguars de Jacksonville vencieron 19-17 a los Eagles de Filadelfia y los Texans de Houston se impusieron 34-31 a los Jaguars.