Navarrete y Foster disputan la supremacía de las 130 libras

El mexicano Emanuel “Vaquero” Navarrete llega este sábado a la que probablemente sea la más importante de su carrera.

El campeón superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) se medirá al monarca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el estadounidense O’Shaquie Foster, en una función de unificación en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas.

Navarrete (40-2-1, 33 KOs) y Foster (25-3, 12 KOs), originario de Houston, pondrán en juego tres cinturones para definir quién es el mejor peleador de la división de las 130 libras. La cartelera se transmitirá en vivo por DAZN a partir de las 5 p.m., hora del Pacífico.

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El mexicano de 31 años llega tras vencer a Eduardo “Sugar” Núñez en Glendale, Arizona, en la primera unificación de su carrera. Navarrete impuso su presión característica, su alto volumen de golpes y su control del ring para dominar los asaltos decisivos.El réferi detuvo el combate antes del undécimo asalto, con el ojo de Núñez inflamado y cerrado.

Con ese triunfo, Navarrete consolidó su lugar entre la élite de la división y dio un paso importante en la construcción de su legado. Ahora tiene la oportunidad de reunir tres de los cuatro títulos principales de las 130 libras.

Navarrete no pierde desde 2024 cuando subió a peso ligero para buscar la corona vacante de la OMB pero cayó por decisión dividida ante Denys Berinchyk.

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Foster, de 33 años, tiene tres victorias consecutivas y recientemente venció a Raymond Ford por decisión mayoritaria. Antes de eso habían vencido a Astephen Fulton en 2025 y Robson Conceicao en 2024 en la pelea de revancha, después de que perdió ante él por decisión dividida en ese mismo año.

O’Shaquie Foster. (Sarah Stier / Getty Images)

En la pelea coestelar, a 10 asaltos en peso pluma, el invicto Albert “Chop Chop” Gonzalez (18-0, 11 KOs) enfrentará su prueba más exigente ante Edward Vazquez (20-3, 6 KOs). Vázquez es originario de Fort Worth y ha disputado dos títulos mundiales.

El contendiente superligero Frank Martin (19-1-1, 13 KOs) se enfrentará al marroquí Tarik Zaina (18-3-1, 12 KOs) en 10 rounds.

La cartelera principal abrirá con un duelo de peso gallo a 10 asaltos entre dos antiguos rivales del boxeo amateur, el angelino Steven Navarro (9-1, 6 KOs) y Emanuel Moreno (13-0, 3 KOs), de Wichita Falls, Texas.