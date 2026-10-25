Angel City prolonga racha invicta de 9 juegos de cara a su primera aparición en playoffs desde 2023

Las jugadoras del Angel City FC posan para una foto de equipo tras asegurarse una plaza en los play-offs tras el partido de la NWSL entre el Angel City FC y el Bay FC, celebrado en el BMO Stadium el 24 de octubre de 2026 en Los Ángeles, California.

Angel City FC festejó su regreso a la postemporada de la NWSL con una victoria de 2-0 sobre Bay FC el sábado por la noche en el BMO Stadium, resultado que también extendió su racha sin derrotas a nueve partidos.

Gisele Thompson y Riley Tiernan marcaron los goles del conjunto angelino (14-8-7), que llegó al encuentro con el pase a los playoffs ya asegurado. Es la primera vez desde 2023 que el club clasifica a los playoffs cuando fue eliminado en la primera ronda por el OL Reign en Seattle al caer por 1-0.

En la presente campaña, Angel City ocupa el cuarto lugar en la clasificación y, en esa posición, sería anfitrión del partido de cuartos de final en el BMO Stadium. El último partido de Angel City FC será el domingo, 1 de noviembre, cuando enfrente a Boston Legacy en la última jornada del campeonato que definirá varios puestos. Los primeros ocho de la tabla avanzan, y luego son emparejados según la clasificación, con el primero enfrentando al octavo y el segundo al séptimo y así sucesivamente, por lo que los primeros cuatro lugares serán anfitriones del partido eliminatorio.

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Gotham FC domina la clasificación con 55 puntos, seguido por San Diego Wave con 54, y Washington Spirit con 52. Por otro lado, Angel City, con 49 puntos, necesita una victoria en la última semana ante Boston, pues Kansas City podría desbancarlo con 47 puntos; Utah Royals y Portland Thorns también tienen 47. Angel City tiene un partido más que Gotham FC, San Diego, Washington, y Kansas, equipos que juegan este domingo.

Bay FC (7-16-6), que ocupa el puesto 14 de la tabla, resistió durante el primer tiempo gracias al trabajo defensivo de Aldana Cometti y Heather Gilchrist. Sin embargo, Angel City rompió el cero al minuto 49, cuando Thompson definió tras un pase filtrado de la mediocampista Maiara Niehues.

Tiernan sentenció el partido al minuto 83, al aprovechar un pase rasante de la mediocampista Nealy Martin. La portera Angelina Anderson completó su décima portería imbatida de la temporada.

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Karsyn Cherry, con el dorsal n.º 4 del Angel City FC, celebra tras asegurarse una plaza en los play-offs tras el partido de la NWSL entre el Angel City FC y el Bay FC, disputado en el BMO Stadium el 24 de octubre de 2026 en Los Ángeles, California. (Ben Liebenberg / Getty Images)

Bay FC jugó con bajas importantes, ya que Claire Hutton, Taylor Huff, Alex Pfeiffer y Joelle Anderson se perdieron el encuentro por lesiones.

“Clasificar a los playoffs es una clara señal del progreso que ha tenido el equipo a lo largo de la temporada”, afirmó Mark Parsons, director deportivo del club. “Estamos muy orgullosos de las jugadoras y de todo nuestro personal por haber alcanzado esta meta. Estamos en un buen momento de forma, en el momento ideal, y este equipo tiene hambre de más”.

Amy Taylor, directora ejecutiva de Angel City, destacó el papel de la afición y la juventud de la institución.

“No podría estar más orgullosa del equipo bajo el liderazgo de Mark Parsons, y también de toda esta organización”, dijo Taylor. “Este es el club más joven de la liga y estamos sorprendiendo a la gente este año. Angel City ha sido el equipo de la remontada en 2026 y el futuro es brillante. ¡Volemos!”

