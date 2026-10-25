LAFC rescata un empate ante el LA Galaxy en El Tráfico y sella su clasificación a playoffs de la MLS

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA - 25 DE OCTUBRE: Joseph Paintsil, del Los Angeles Galaxy (n.º 28), corre con el balón ante Sergi Palencia, del Los Angeles FC (n.º 14), durante el partido de la MLS entre Los Angeles Football Club y LA Galaxy en el BMO Stadium, el 25 de octubre de 2026 en Los Ángeles, California.

El LAFC tuvo que recuperar una desventaja de dos goles para rescatar un empate 2-2 ante el LA Galaxy en una nueva edición de El Tráfico, que se disputó en el BMO Stadium, y asegurar su presencia en los playoffs de la MLS.

El LAFC celebró su clasificación, mientras que el LA Galaxy dejó escapar una ventaja que habría sido importante en su lucha por mantenerse en la pelea por la postemporada.

Joseph Paintsil marcó los dos goles de los galácticos, que llegó a estar arriba 2-0. Denis Bouanga y Leo Walta respondieron por el LAFC para establecer el empate en un partido que mantuvo la intensidad como casi siempre han sido estos choques de vecinos.

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El ambiente en el BMO Stadium estuvo a la altura de la ocasión.

El LA Galaxy encontró la manera de golpear primero y complicar a su rival. A los 34 minutos, Paintsil abrió el marcador con un remate de derecha tras una asistencia de Robert Taylor, una combinación que permitió al equipo visitante marcharse al descanso con ventaja de 1-0.

Force the turnover. ✔️

Assist the goal. ✔️



What a play by Robert Taylor to feed Joseph Paintsil. 1-0. 👏 pic.twitter.com/8Sv5Z6oGOP — Major League Soccer (@MLS) October 26, 2026

El comienzo de la segunda mitad parecía empeorar el panorama para el LAFC.

Apenas a los 51 minutos, Paintsil volvió a encontrar el camino al gol y amplió la ventaja a 2-0. El delantero ghanés aprovechó el rebote que dejó el portero Hugo Lloris tras un disparo de Erik Thommy y puso al Galaxy en una posición favorable para llevarse el clásico.

Sin embargo, el LAFC reaccionó de inmediato. Dos minutos después del segundo tanto visitante, Bouanga descontó a los 53 minutos y devolvió la esperanza a su escuadra.

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BOUANGA FIRES RIGHT BACK.



Game. On. pic.twitter.com/P3sIn4c7NL — Major League Soccer (@MLS) October 26, 2026

La igualada se completó a los 62 minutos, cuando Walta marcó el 2-2.

El mediocampista finlandés, que venía de anotar un tremendo tiro libre en el empate frente a New York City FC, volvió a hacerse presente en el marcador para rescatar un punto que terminó teniendo un valor importante para el LAFC. Tras un error defensivo para despejar un centro de Son Heung-min, Walta solo tuvo que empujar el balón entre las piernas del portero visitante y evitar la derrota en casa.

EL TRAFICO IS CHAOS. 2-2. pic.twitter.com/i2zI4JpZvs — Major League Soccer (@MLS) October 26, 2026

Los locales estuvieron muy cerca de alcanzar el tercer gol del triunfo, pero fue finalmente invalidado por un supuesto fuera de lugar confirmado por VAR.

CHAOS IN THE FINAL MINUTE!!! WHAT IS HAPPENING!! pic.twitter.com/DPCilXpFZx — Major League Soccer (@MLS) October 26, 2026

El empate le permitió al LAFC asegurar su clasificación a los playoffs de la MLS, después de una temporada en la que el equipo ha buscado mantener la regularidad en la recta final. Tras el encuentro, el conjunto angelino ocupa el sexto puesto de la Conferencia Oeste con 47 puntos, mientras que el LA Galaxy peligra al caer a la novena casilla con 41 unidades. Ambas escuadras necesitan dos juegos más para cerrar la temporada regular.

El resultado prolongó la racha invicta de Tamarit desde que asumió como entrenador interino en sustitución de Marc Dos Santos. El técnico había sumado un empate frente al Vancouver Whitecaps, una victoria ante Austin FC y otro empate contra New York City FC antes de afrontar El Tráfico.

La MLS contempla un partido de comodín para los equipos que terminen en los puestos octavo y noveno de cada conferencia, mientras que los siete primeros avanzan directamente a la primera ronda. Por ahora, el LA Galaxy se mantiene en el área de play-in.

El LAFC jugará su penúltimo encuentro de la temporada ante el Minnesota United FC el próximo domingo (5:30 p.m. PT, Apple TV) en el BMO Stadium de Los Ángeles, mientras que el LA Galaxy recibirá al Austin FC (2:30 p.m. PT, Apple TV).