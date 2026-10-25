LAFC y LA Galaxy se enfrentan en El Tráfico por algo más que el orgullo: poner un pie en playoffs

CARSON, CALIFORNIA - 17 DE JULIO: Son Heung-Min, del Los Angeles FC, disputa el balón con Miki Yamane, del Los Angeles Galaxy, durante el partido de la MLS entre LA Galaxy y Los Angeles Football Club en el Dignity Health Sports Park, el 17 de julio de 2026 en Carson, California.

El próximo capítulo de El Tráfico llega en un momento en el que el resultado tendrá consecuencias directas en las aspiraciones de postemporada del LAFC y el LA Galaxy.

Los dos equipos angelinos se enfrentarán este domingo (6 p.m. PT, Apple TV) en el BMO Stadium con tres partidos por disputar en la temporada regular y objetivos similares en busca de la clasificación a los playoffs.

El LAFC ocupa el sexto lugar con 46 puntos, mientras que los galácticos se encuentran en la octava posición, con 40, en el área de Play-in.

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Los de Xavi Tamarit pueden asegurar en casa su presencia en los playoffs con una victoria o un empate, mientras que el Galaxy necesita seguir sumando para conservar su lugar entre los equipos que avanzan a la fase eliminatoria.

La rivalidad añade más sabor a un encuentro en el que ninguno de los dos puede ignorar lo que está en juego. El defensa del LAFC Sergi Palencia reconoció el viernes que la cercanía entre ambos equipos y las consecuencias del resultado elevan la tensión.

“Añade un poco más de presión y tensión. Pero, al final, son 11 contra 11, es un clásico y nos conocemos muy bien. Va a ser una guerra”, dijo Palencia.

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Harbor Miller, defensa del LA Galaxy, coincidió en que el enfrentamiento representa uno de los compromisos más importantes de la temporada.

“Siempre va a ser uno de los partidos más importantes de la temporada, si no el más importante. Lo principal es que será una batalla. Será una guerra”, expresó Miller.

Para el LAFC, el partido ofrece la posibilidad de cerrar su clasificación y mantener la presión sobre los equipos que ocupan los primeros cuatro puestos de la Conferencia Oeste, posiciones que permiten contar con la ventaja de local en la primera ronda de los playoffs.

El equipo dirigido interinamente por Tamarit llega después de empatar 1-1 frente al New York City FC. Ese resultado extendió a tres partidos la racha sin derrotas desde la salida de Marc Dos Santos, aunque el conjunto angelino todavía busca consolidar su rendimiento en el tramo decisivo del campeonato.

El ataque cuenta con dos de sus principales referentes como lo son la estrella Son Heung-Min, quien suma siete goles y 15 asistencias en la temporada, y el talentoso Denis Bouanga –máximo goleador histórico del club– con 17 tantos y nueve asistencias en la presente temporada.

El LAFC también tiene la oportunidad de completar la barrida de la serie de temporada regular frente a su rival. En el primer enfrentamiento en este año, disputado en julio después del receso por la Copa Mundial 2026, el LAFC se impuso por 3-0 en el Dignity Health Sports Park, la casa del Galaxy.

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Palencia considera que aquel resultado puede servir de motivación para el conjunto rival, por lo que espera una respuesta más intensa del equipo dirigido por Greg Vanney.

“Esta situación es diferente. Pero, sin duda, ellos van a utilizar aquello para motivarse y llegar con más intensidad que nunca. Nosotros tenemos que estar preparados. Sabemos lo que está en juego y estamos listos. Solo queremos volver a vencerlos”, señaló el defensa español.

El Galaxy, por su parte, llega después de empatar 2-2 contra San Diego FC. João Klauss y Erik Thommy marcaron en ese encuentro, en el que el conjunto angelino volvió a sumar después de una victoria por 2-0 ante los Timbers de Portland.

La continuidad de esos resultados será importante para un equipo que busca regresar a los playoffs después de conquistar la Copa MLS en 2024. En los últimos tres juegos, el LA Galaxy ha conseguido sumar puntos en dos de ellos con una victoria y un empate, sin embargo, sufrió una vergonzosa goleada de 6-1 ante Austin FC.

Marco Reus ha sido uno de los principales impulsores del ataque, con ocho goles y 12 asistencias. Klauss también ha ganado protagonismo y suma nueve tantos en la temporada, cuatro de ellos en sus últimos cinco partidos.

Vanney destacó la importancia del compromiso tanto por su efecto en la clasificación como por lo que representa enfrentarse al rival de la misma ciudad.

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“El equipo sigue avanzando. Poder jugar como visitantes un partido tan importante, no solo por lo que representa en la tabla, sino también emocionalmente, es significativo”, dijo el entrenador. “Obviamente, es un clásico contra un buen equipo que tiene muchos jugadores talentosos. Un resultado aquí demostraría que seguimos progresando”.

Con seis puntos de diferencia entre ambos clubes, el encuentro también representa una oportunidad para que el Galaxy reduzca la distancia y mejore sus posibilidades de evitar la ronda de comodines y vengar aquella derrota del verano en Carson.

Para el LAFC, en cambio, una victoria permitiría asegurar su boleto a la postemporada y mantener abierta la posibilidad de terminar entre los cuatro primeros.

El partido del domingo será la edición número 28 de El Tráfico. La serie histórica llega igualada en victorias, con 10 triunfos para cada equipo y siete empates, de acuerdo con los registros de la MLS.