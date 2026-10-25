O’Shaquie Foster derrumba y domina a Emanuel Navarrete y unifica tres cinturones en superpluma

El estadounidense O’Shaquie Foster firmó el sábado una de las actuaciones más sólidas del año en el boxeo al neutralizar la agresividad del mexicano Emanuel Navarrete y se llevó una decisión unánime por amplio margen para convertirse en campeón unificado del peso superpluma (130 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas.

Las tarjetas fueron de 118-108, 118-108 y 115-111 a favor de Foster, de 33 años, quien retuvo el título del CMB y le arrebató al mexicano los cinturones de la OMB y de la FIB.

Como se esperaba, Navarrete salió a presionar desde la campanada inicial, pero casi nunca logró conectar con limpieza. Foster combinó juego de piernas y contragolpes para mantenerlo a distancia y anular la potencia que ha caracterizado al mexicano a lo largo de su carrera.

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Con el paso de los asaltos, el texano ganó confianza y empezó a plantarse para intercambiar golpes de cerca. En los asaltos de campeonato, su esquina ya le pedía que buscara el cierre. En el duodécimo, Foster mandó a Navarrete a la lona dos veces, pero el mexicano resistió hasta la campana final.

“Sabía que iba a ser fuerte e incómodo”, dijo Foster, nacido en Orange, Texas. “Ya se los había dicho: soy mejor peleador por dentro y por fuera, y siento que lo demostré esta noche. Me quito el sombrero ante él, pero sabía que estaba varios niveles por encima y solo quería probarlo”.

Navarrete reconoció la superioridad de su rival.

“Su estilo fue mejor que el mío esta noche”, dijo Navarrete.

Con la victoria, Foster mejoró su récord a 26-3, con 12 KOs. Navarrete quedó con marca de 40-3-1, con 33 KOs.

