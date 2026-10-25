Anuncio
Deportes

O’Shaquie Foster derrumba y domina a Emanuel Navarrete y unifica tres cinturones en superpluma

O'Shaquie Foster poses for photographs with his team after a ju
O’Shaquie Foster.
(Frank Franklin II / Associated Press)

El texano derribó dos veces al mexicano en el último asalto y se impuso por decisión unánime en San Antonio

Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
Staff Writer Seguir

El estadounidense O’Shaquie Foster firmó el sábado una de las actuaciones más sólidas del año en el boxeo al neutralizar la agresividad del mexicano Emanuel Navarrete y se llevó una decisión unánime por amplio margen para convertirse en campeón unificado del peso superpluma (130 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas.

Las tarjetas fueron de 118-108, 118-108 y 115-111 a favor de Foster, de 33 años, quien retuvo el título del CMB y le arrebató al mexicano los cinturones de la OMB y de la FIB.

Como se esperaba, Navarrete salió a presionar desde la campanada inicial, pero casi nunca logró conectar con limpieza. Foster combinó juego de piernas y contragolpes para mantenerlo a distancia y anular la potencia que ha caracterizado al mexicano a lo largo de su carrera.

Anuncio

Con el paso de los asaltos, el texano ganó confianza y empezó a plantarse para intercambiar golpes de cerca. En los asaltos de campeonato, su esquina ya le pedía que buscara el cierre. En el duodécimo, Foster mandó a Navarrete a la lona dos veces, pero el mexicano resistió hasta la campana final.

“Sabía que iba a ser fuerte e incómodo”, dijo Foster, nacido en Orange, Texas. “Ya se los había dicho: soy mejor peleador por dentro y por fuera, y siento que lo demostré esta noche. Me quito el sombrero ante él, pero sabía que estaba varios niveles por encima y solo quería probarlo”.

Navarrete reconoció la superioridad de su rival.

“Su estilo fue mejor que el mío esta noche”, dijo Navarrete.

Con la victoria, Foster mejoró su récord a 26-3, con 12 KOs. Navarrete quedó con marca de 40-3-1, con 33 KOs.

Anuncio
DeportesBoxeo y MMA

Suscríbase al Kiosco Digital

Encuentre noticias sobre su comunidad, entretenimiento, eventos locales y todo lo que desea saber del mundo del deporte y de sus equipos preferidos.

Al continuar, acepta nuestros Términos de servicio y nuestra Política de privacidad.

Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

LO MÁS RECIENTE EN ESPAÑOL

Anuncio