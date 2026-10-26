¿Por qué ganó la mexicana Charlyn Corral el premio a la Mejor Delantera del Año en el Balón de Oro 2026?

La futbolista mexicana Charlyn Corral gana el trofeo a la mejor delantera del año durante la ceremonia del Balón de Oro, celebrada en el teatro Palladium de Londres, Inglaterra, el lunes 26 de octubre de 2026.

El fútbol mexicano vivió una noche histórica este 26 de octubre en Londres. La mexicana Charlyn Corral recibió el Trofeo Gerd Müller femenino, que distingue a la máxima goleadora del año, durante la gala del Balón de Oro 2026, organizada por la revista France Football en la capital británica.

Con el galardón, la delantera de 35 años se convirtió en la primera futbolista mexicana, tanto en la rama varonil como en la femenil, en recibir un premio en la prestigiosa ceremonia.

Corral, capitana de las Tuzas del Pachuca, llegó a la cita tras una temporada fuera de serie al anotar 43 goles y 11 asistencias en 46 partidos, cifras que la colocaron entre las mejores atacantes del mundo y le valieron uno de los reconocimientos más codiciados de la noche. En la Liga MX Femenil anotó 20 goles en 21 partidos y conquistó el tercer lugar en la Copa de Campeones W 2026 de la Concacaf.

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La goleadora mexicana recibió el galardón por cuestiones estadísticas y no por votación, ya que el premio se otorga automáticamente a la artillera con más tantos en un año futbolístico. El premio a la mejor jugadora del año, Balón de Oro Femenil, fue entregado a Alexia Putellas, de España, en una votación de medios periodísticos.

El premio fue entregado el año pasado a la polaca Ewa Pajor, jugadora del F.C. Barcelona.

La delantera mexicana Charlyn Corral, con el dorsal n.º 9, en acción durante un partido amistoso de fútbol contra Estados Unidos. (Ringo H.W. Chiu / Associated Press)

La mexicana subió al escenario junto a Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, quien se llevó el trofeo correspondiente en la rama varonil, además del premio más codiciado de la noche, el Balón de Oro 2026.

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“Cuando haces las cosas desde el corazón, todo vale la pena”, expresó Corral al recibir el premio, y también le dio crédito a su colega Scarlett Camberos, futbolista mexicoamericana del América, quien fue nominada a Mejor Jugadora del Año.

“No es un reconocimiento para mí, es para México”, dijo Corral, quien ganó el Botín de Oro en España mientras jugaba con el Levante UD en la temporada 2017-18. “La vida te sorprende, cuando menos lo piensas, las cosas llegan”.

El reconocimiento corona la trayectoria de una de las figuras más importantes del Pachuca Femenil y de la selección mexicana. Corral es la máxima referencia goleadora en la historia de la Liga MX Femenil, donde ha conquistado cinco títulos de goleo, y con las Tuzas ha ganado campeonatos de liga y múltiples Balones de Oro del circuito.

