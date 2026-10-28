Angel City FC busca ante Boston un mejor lugar en playoffs; ACFC celebra Día de Muertos en Carson

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA - 16 DE AGOSTO: Ally Sentnor (n.º 17), del Angel City FC, celebra con Ary Borges (n.º 8) tras marcar el gol del empate durante el partido de la NWSL entre el Angel City FC y el Washington Spirit en el BMO Stadium, el 16 de agosto de 2026 en Los Ángeles, California.

Angel City FC ya tiene asegurado su regreso a los playoffs, pero Mark Parsons considera que la clasificación no termina de explicar lo que su equipo quiere conseguir esta temporada.

Después de recuperarse de una primera mitad que lo dejó fuera de los puestos de postemporada, el club llegará a la última jornada con la posibilidad de disputar un partido de eliminatoria como local.

El conjunto angelino recibirá a Boston Legacy este domingo, 1 de noviembre (2 p.m. PT), en medio de una celebración del Día de los Muertos en el Dignity Health Sports Park de Carson en el que será su último encuentro de la temporada regular y una oportunidad para mejorar su posición antes de la fase decisiva de la NWSL.

Anuncio

“Estoy muy orgulloso, pero no satisfecho; muy feliz, pero el trabajo no ha terminado y tenemos más por hacer”, dijo Parsons, quien es el director deportivo de ACFC.

Angel City ocupa el quinto puesto con 49 puntos, uno menos que Kansas City Current. Para ascender al cuarto lugar necesita vencer a Boston y que Kansas City no gane su visita a Racing Louisville. Ocupar la cuarta posición le permitiría recibir un encuentro de cuartos de final.

La victoria del sábado pasado por 2-0 sobre Bay FC extendió a nueve partidos la racha invicta de Angel City.

Anuncio

Gisele Thompson y Riley Tiernan marcaron en el segundo tiempo, mientras Angelina Anderson consiguió su décimo encuentro de la campaña sin recibir gol. El equipo también alcanzó por primera vez los 50 goles en una temporada regular.

Para Parsons, la recuperación tiene varias explicaciones y rechazó atribuir exclusivamente al cambio de entrenador. También señaló la incorporación de Ally Sentnor, la recuperación de jugadoras y el tiempo de trabajo que necesitaba una plantilla con numerosas modificaciones.

El club anunció la salida de Alex Straus el 17 de junio y dejó al asistente Leif Gunnar Smerud al frente del equipo de manera interina. Dos días después comunicó la adquisición de Sentnor mediante un intercambio con Kansas City.

Parsons recordó que, cuando Angel City estaba en la parte baja de la clasificación, pocos tenían fe en que el equipo levantaría, sin embargo, veía margen para mejorar tanto el funcionamiento como los resultados.

Lo que superó sus expectativas fue asegurar la clasificación cuando todavía quedaban dos partidos por disputar. El club confirmó su boleto el 23 de octubre, antes de enfrentar a Bay FC, y puso fin a una ausencia de postemporada desde 2023.

El director deportivo atribuye parte del avance a la confianza que el cuerpo técnico y las líderes del vestuario han transmitido a las jugadoras. Según explicó, la necesidad de sumar durante las últimas semanas también ha servido como preparación para las exigencias que vendrán.

Anuncio

“Hay muchos clubes en esta liga pensando en cómo prepararse para los playoffs, mientras que nosotros llevamos unos dos meses jugando fútbol de eliminatoria, un partido a la vez”, señaló.

El progreso obtuvo reconocimiento individual en septiembre, cuando Anderson, Sarah Gorden, Evelyn Shores, Sentnor y Maiara Niehues fueron elegidas al mejor XI del mes de la NWSL. Smerud recibió el premio al entrenador del mes después de un periodo de cuatro victorias y un empate.

Parsons también destacó el trabajo de construcción del vestuario, del que dijo que, además de la gran capacidad futbolística que poseen sus jugadoras, la búsqueda de nuevas incorporaciones se enfocó más en el carácter y la disposición para convivir y competir dentro del grupo.

“No solo buscamos talento al construir la plantilla, buscamos excelentes compañeras de equipo y gran carácter”, explicó Parsons.

La combinación de juventud y experiencia ha ayudado a sostener esa idea. Las futbolistas más jóvenes aportan iniciativa para pedir el balón e intentar cambiar un resultado adverso, mientras que las veteranas ofrecen referencias para afrontar la presión.

Parsons aseguró que varias jugadoras le han descrito este vestuario como el mejor en el que han participado, algo que interpreta como una señal de avance, aunque insiste en que todavía queda trabajo.

Anuncio

La decisión sobre quién ocupará el banquillo de manera permanente tendrá que esperar al final de la temporada, según explicó, porque quiere mantener la atención del grupo en el siguiente encuentro y no crear distracciones innecesarias.

Cuando se le preguntó qué consideraría una participación exitosa, Parsons puso el énfasis en el juego y en la relación del equipo con sus seguidores.

“Jugar al estilo de fútbol de Angel City en los playoffs y representar a nuestra apasionada afición y el compromiso que aportan a cada partido”, respondió Parsons. “Si hacemos esas dos cosas, creo que los resultados seguirán”.

Celebración de Culturas en Día de Muertos

Los aficionados que asistan el domingo al encuentro entre Angel City y Boston encontrarán que la Celebración de Culturas del club estará en torno al Día de Muertos en el Dignity Health Sports Park.

El vicepresidente de comunidad Chris Fajardo explicó que la programación busca ofrecer distintas formas de participar durante la jornada, con un altar, música, arte e información sobre las tradiciones representadas.

“Definitivamente lo vemos como una oportunidad educativa”, dijo Fajardo.

Alrededor del mediodía habrá presentaciones de mariachi y de un grupo folclórico en la Plaza Noroeste. Las puertas abrirán a las 12:30 p.m., cuando también comenzará el festival previo al partido, programado para las 2 p.m.

Anuncio

Fajardo indicó que el altar tendrá un montaje que incluirá fotografías de personas influyentes del deporte y de la cultura latinoamericana. Habrá además información sobre el significado del altar y un árbol de los deseos donde los visitantes podrán escribir mensajes para familiares fallecidos.

Aunque un anuncio inicial del evento contemplaba que los aficionados llevaran fotografías al altar físico, Fajardo explicó que el plan fue modificado para evitar que imágenes de valor personal pudieran dañarse durante los días que permanecerá instalada la ofrenda. La participación con fotografías familiares se realizará mediante un altar digital.

Sobre cómo evitar que la celebración se limite a una actividad comercial, Fajardo detalló que el trabajo con organizaciones comunitarias debe mantenerse durante todo el año, por lo que el club consultó a su personal y a sus aliados para preparar la jornada.

“Para nosotros, se trata de ver la celebración como un día especial, pero la clave es cómo nos mostramos los otros 364 días del año”, dijo Fajardo. “No es perfecto, siempre hay más que podemos hacer”.