LA28 presenta lema oficial de Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles

Casey Wasserman, presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, interviene en la fiesta de presentación de Fanatics Studio, un estudio internacional dedicado al entretenimiento deportivo, el 13 de enero de 2026, en el Intuit Dome de Inglewood, California.

El comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028 (LA28) presentó este miércoles “Stars Align” (Las estrellas se alinean) como el lema oficial de la justa que regresará a la ciudad por primera vez en 44 años.

El eslogan llega acompañado de una campaña mundial que arrancó con un video de 60 segundos, así como una invitación para que los atletas compitan en el escenario más grande del deporte, para que los voluntarios se sumen y para que los aficionados de todo el mundo alienten cuando los Juegos Olímpicos se inauguren el 14 de julio de 2028. Los Juegos Paralímpicos comenzarán el 15 de agosto del mismo año.

“Los Ángeles es el lugar donde los sueños despegan, y los Juegos Olímpicos nos muestran lo que es posible cuando el mundo se une”, dijo Casey Wasserman, presidente de LA28 por medio de un comunicado. “‘Stars Align’ es un llamado a la acción, ya seas un atleta en la cima de su capacidad, un voluntario que le da la bienvenida al mundo o un aficionado que alienta con pasión desde las gradas”.

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Según los organizadores, la idea detrás del lema es sencilla: las estrellas se alinean cuando la dedicación coincide con un momento generacional. En 2028, eso significa que atletas, entrenadores, organizadores, patrocinadores, pequeños negocios y voluntarios llevarán años de preparación a la capital mundial del deporte y el entretenimiento.

“Los momentos más grandes del deporte no ocurren por casualidad. Los atletas trabajan toda su vida para alcanzarlos. En 2028, el trabajo duro se encuentra con la ciudad de los sueños”, explicó Alex Merchán, director de mercadotecnia de LA28. “Este video es apenas la chispa de lo que viene”.

El video, impulsado por “Can’t Stop”, el éxito de la banda angelina Red Hot Chili Peppers, combina imágenes de deportes como baloncesto, surf, gimnasia, patineta, ciclismo y tenis con paisajes emblemáticos de la ciudad, entre ellos el letrero de Hollywood, el Observatorio Griffith, los atardeceres dorados del sur de California y las diversas comunidades que conforman la región. El material ya está disponible en LA28.org, en las redes sociales del comité y en las plataformas del Comité Olímpico Internacional y del Comité Paralímpico Internacional.

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Además de los lemas oficiales del movimiento —“Más rápido, más alto, más fuerte — juntos” en el caso olímpico y “El cambio empieza con el deporte” en el paralímpico—, cada comité organizador elige un eslogan que refleje a su ciudad, región y país anfitriones. Río 2016 eligió “Un mundo nuevo”, Tokio 2020 apostó por “Unidos por la emoción” y París 2024 celebró “Juegos totalmente abiertos”.

Los Ángeles será sede olímpica por tercera vez en su historia, tras las ediciones de 1932 y 1984, y albergará por primera vez unos Juegos Paralímpicos. Los organizadores prevén que serán los Juegos más grandes de la historia.

