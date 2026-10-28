Los Lakers vuelven a doblegar a Clippers, ahora en Inglewood

El base de los Los Angeles Clippers, Cam Christie (a la izquierda), intenta superar al base de los Los Angeles Lakers, Collin Sexton, durante la primera parte de un partido de baloncesto de la NBA celebrado el miércoles 28 de octubre de 2026 en Inglewood, California.

Los Clippers de Los Ángeles jugaban en casa, pero la desventaja al final del tercer cuarto era tan grande que los gritos de “Let’s go Lakers (Vamos Lakers)” en el Intuit Dome se escuchaban a todo pulmón.

Los Lakers correspondieron a su afición, que se dio cita en gran número en Inglewood, con una gran victoria de visita sobre los Clippers por un contundente marcador de 103-87 el miércoles por la noche.

En lo que fue un duelo de muchas ausencias, los Lakers (4-1) lograron su cuarta victoria de la temporada y propinaron la tercera derrota a los Clippers (1-3), además de ganar el segundo cotejo de la serie ante sus rivales de la ciudad. Los Lakers habían vencido a los Clippers en el segundo partido de la temporada para los Oro-Púrpura por 125-117 en el Crypto.com Arena el pasado 23 de octubre.

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“Fue la primera vez que jugamos dos juegos consecutivos. Creo que hicimos cosas bien en la manera defensiva”, dijo el entrenador de Lakers, JJ Redick, quien elogió el trabajo de los suplentes.

“Para un equipo que vino de su primera derrota, en un partido ante Portland en el que dejamos ir muchos puntos en la defensa, respondieron muy bien”, expresó Redick, quien está en su tercera temporada con los Lakers.

Fue un triunfo que levantó los ánimos de los Lakers, quienes habían caído la noche anterior ante Portland. Los Lakers jugaron el miércoles sin Luka Dončić, quien no vio acción por rigidez en la espalda. La estrella de los Lakers estaba en duda ante Portland, aunque sí jugó ese partido por 37 minutos, en los que anotó 41 puntos. Pero la noche del miércoles Redick prefirió no correr riesgos. Dončić tiene un historial de molestias en la espalda, pues la más reciente fue en marzo de 2025, y también las sufrió en las temporadas 2019, 2021 y 2024.

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Ante la ausencia de su estrella, Quentin Grimes, con 22 puntos, y Collin Sexton, con 21 puntos, Austin Reaves tuvo un contundente primer tiempo con 16 puntos, al igual que Matisse Thybulle, con 15. Thybulle tuvo una noche especialmente efectiva al irse de 5-6 en tiros y 4-5 en intentos de tres. Jake LaRavia ayudó con 10 rebotes, y Walker Kessler con 9.

Los Lakers llegaron a Inglewood con una espinita clavada después del mal trabajo defensivo ante Portland, un juego que era “ganable” para muchos de los Lakers.

“Esta mañana nos juntamos los jugadores defensivos y dijimos que teníamos que hacer un mejor trabajo a la defensiva, meter más presión”, dijo Sexton.

Collin Sexton, de los Lakers de Los Ángeles, festeja trsa encestar ante los Clippers de la misma ciudad el miércoles 28 de octubre de 2026. (Mark J. Terrill / AP)

Sin embargo, para Grimes, aún se cometieron errores ante los Clippers, algo que se puede trabajar durante la temporada.

“Regalamos algunos balones”, dijo Grimes, quien recalcó que el equipo respondió ante la ausencia de Dončić con varios jugadores que aportaron puntos.

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Los Lakers tampoco contaron con los lesionados Ziaire Williams (pie izquierdo), el novato Cameron Carr (oblicua derecha) y Adou Thiero (rodilla izquierda). Williams era el alero titular.

Con tantas ausencias, Jaden Hardy fue uno de los beneficiados al ver ocho minutos de acción y dos puntos, igual que el veterano Jarred Vanderbilt, con 20 minutos.

El entrenador de los Lakers de Los Ángeles, JJ Redick (a la derecha), gesticula mientras el entrenador de los Clippers de Los Ángeles, Tyronn Lue, observa a su lado durante la segunda parte de un partido de baloncesto de la NBA celebrado el miércoles 28 de octubre de 2026 en Inglewood, California. (Mark J. Terrill / Ap Photo/mark J. Terrill)

Por los Clippers, Keaton Wagler anotó 21 puntos, seguido por Derrick Jones Jr. con 15 y Darious Garland con 14.

Los Lakers se fueron al descanso ganando 56-38, y luego despegaron aún más en el tercer cuarto para lograr una cómoda victoria ante unos Clippers que nunca encontraron la brújula.

“Podemos mejorar mucho, pero tenemos una buena defensa”, indicó Redick. “Ellos jugaron duro”.

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Los Clippers también tienen un hospital al no poder contar con Bradley Beal (rodilla derecha), Brandon Ingram (talón derecho), Rui Hachimura (cuádriceps izquierdo), Jordan Miller (rotador izquierdo), Yanic Konan Niederhauser (cirugía de pie derecho) y Max Strus (fascia plantar derecha). Hachimura, el exjugador de los Lakers llegó a los Clippers este verano, pero se perdió el “juego de revancha” ante su exequipo debido a su lesión.

Los Lakers visitan a los Warriors de Golden State el 30 de octubre, mientras que los Clippers visitan a los Timberwolves el mismo día.

