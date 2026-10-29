LAFC y Galaxy revelan su calendario para su inédito torneo corto 2027 de 14 jornadas

El LAFC y LA Galaxy dieron a conocer el jueves sus calendarios para la Temporada Sprint 2027 de la MLS, un torneo inédito de 14 jornadas que se disputará de febrero a mayo y que servirá de puente hacia el nuevo calendario de verano a primavera que la liga estrenará en julio de 2027. Después de este torneo corto, el fútbol de Estados Unidos se alineará al calendario FIFA, algo que se le había pedido por diferentes frentes a los directivos de la MLS.

El plato fuerte para los aficionados angelinos será el derbi angelino, conocido como “El Tráfico”, que se jugará el sábado 10 de abril a las 7 p.m. hora del Pacífico en el Dignity Health Sports Park de Carson. Será la edición número 29 del clásico de la ciudad y el único enfrentamiento entre ambos clubes en esta campaña corta.

Aunque breve, la Temporada Sprint tendrá el peso de una campaña regular completa y coronará a un campeón como todos los años. Cada club enfrentará una sola vez a sus rivales de la Conferencia Oeste, con siete partidos de local y siete de visitante. Al final, los ocho mejores de cada conferencia, 16 equipos en total, avanzarán a los Playoffs de la Copa MLS 2027, que se jugarán a eliminación directa a partir de mayo.

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La novedad es que todos los partidos de postemporada, incluida la final, se disputarán en casa del equipo mejor ubicado en la tabla general del Supporters’ Shield en cada duelo. El formato también es diferente al actual, en el que existe una ronda de Comodín y luego una serie de hasta tres partidos contra el mismo rival. Además, en el torneo corto también estarán en juego boletos a la Concacaf Champions Cup y a la Leagues Cup.

El equipo Negro y Oro arrancará el domingo, 21 de febrero, a las 4 p.m. en el BMO Stadium ante el San Diego FC. Antes, LAFC hará su pretemporada en el Coachella Valley Invitational, del 7 al 13 de febrero.

Entre las fechas destacadas del cuadro de la Exposition Park figuran la visita de los Vancouver Whitecaps el sábado, 6 de marzo y el cierre de temporada en Portland, ante los Timbers, en el Decision Day del sábado 8 de mayo.

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LAFC también competirá en la Copa Abierta y en la Leagues Cup 2027, cuyos detalles se anunciarán más adelante. Para ver el calendario completo del LAFC visita aquí.

Galaxy debuta en casa y espera a Riqui Puig

El hexacampeón de la MLS abrirá la temporada corta el sábado, 20 de febrero, a las 7 p.m. en Carson ante St. Louis City SC. El 6 de marzo recibirá a los San Jose Earthquakes en la edición 107 del Clásico de California, y el 21 de abril será anfitrión de Seattle. El 1 de mayo visitará al San Diego FC en el Snapdragon Stadium y cerrará la fase regular en casa ante el Austin FC el 8 de mayo.

La gran noticia para la afición del Galaxy es el posible regreso de Riqui Puig, quien se ha perdido dos temporadas consecutivas debido a una lesión de ligamentos ocurrida en la final de la Conferencia Oeste de 2024, y una recaída en 2026 retrasó aún más su vuelta. En esa campaña de 2024 sumó 37 participaciones de gol, incluidos cuatro tantos y cuatro asistencias en la postemporada.

Para ver el calendario completo del Galaxy, visite aquí.

