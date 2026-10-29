Lejos de casa y en medio de una guerra, Canelo Álvarez busca este sábado recuperar el cetro supermediano

En el Medio Oriente y con varias zonas horarias de diferencia, Saúl ‘Canelo’ Álvarez regresa al cuadrilátero después de 13 meses de ausencia en busca de más coronas. Este sábado, en Riad, buscará arrebatarle el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo a Christian Mbilli, un campeón invicto que nunca ha enfrentado a alguien de su calibre.

El púgil tapatío llegó el lunes en Arabia Saudita, donde fue recibido por Faisal Bafarat, director ejecutivo de la Autoridad General de Entretenimiento (GEA). La velada ha tenido complicaciones poco comunes, pues una de las peleas de la cartelera tuvo que ser suspendida por preocupaciones de seguridad por parte de uno de los boxeadores, y las críticas de figuras relacionadas con el boxeo que cuestionan la seguridad de los atletas, después de que varios eventos deportivos, incluyendo eventos de Fórmula 1, WTA y WWE, han sido suspendidos debido a la guerra en el Medio Oriente.

La pelea entre Canelo (63-3-2, 39 KOs) y Mbili (29-0-1, 24 KOs) encabeza la función “México vs. El Mundo”, programada en The Venue como parte de la séptima edición de Riyadh Season. La velada será transmitida en Pago por Evento por DAZN (10 a.m. Hora del Pacífico, pelea principal alrededor de la 1:10 p.m.).

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Tras un periodo de inactividad que incluyó una operación de codo, Álvarez, más allá de sus rivales, tiene en el Padre Tiempo a su mayor enemigo, tal como lo demostró en su derrota de septiembre de 2025 ante Terence Crawford, que le costó sus cuatro cinturones supermedianos. Crawford se retiró tras esa victoria, la mejor de su carrera, y Mbilli pasó de campeón interino a monarca absoluto del CMB.

Tras esa dolorosa derrota, Canelo reconoció que esa noche su cabeza no estaba en la pelea.

“Cuando pierdes, siempre revisas tus errores, y a este nivel hay muy poca diferencia entre ganar y perder”, dijo Canelo, cuyo entrenamiento concluyó en España, donde compartió gimnasio con el campeón de peso completo Oleksandr Usyk. “Hice un buen trabajo preparándome para esa pelea, pero durante la semana de la pelea mi mente no estaba ahí”.

Para este duelo, Canelo prefirió terminar su preparación en España para evitar problemas de adaptación que sufrió, según él, en su pelea del año pasado ante William Scull, también en Riad.

Canelo Álvarez durante un evento de moda en París, Francia. (Aurore Marechal / Getty Images)

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Canelo no ha noqueado a ningún rival desde que venció a Caleb Plant en 2021 por nocaut técnico y el último rival al que noqueó claramente fue Sergey Kovalev en 2019. Aunque ha derrotado a varios rivales de calidad y más grandes físicamente que él, el nocaut se le ha negado, lo que ha alimentado las opiniones de que su poder y resistencia han disminuido con el paso de los años. De perder, serían las primeras dos derrotas consecutivas de su trayectoria, y las críticas sobre su declive aumentarían. Sin embargo, Canelo ha manifestado que no siente ninguna obligación de ganar.

“Nunca pienso en la presión. Siento que trabajo todavía mejor cuando la tengo”, afirmó Canelo. “No pienso en quién dice cosas buenas o malas”.

Canelo tampoco peleó ni en mayo ni en septiembre en Las Vegas, en las fechas reservadas para las máximas estrellas del pugilismo. En mayo, David Benavidez tuvo esa fecha tras noquear a Gilberto Ramírez, y luego Ryan García tomó la de septiembre para vencer a Conor Benn. Para muchos, García se perfila como el hombre que heredará las fechas de Canelo en Las Vegas y como el “nuevo rostro del boxeo”.

“Amo el boxeo y solo estoy enfocado en eso. Hay mucho talento joven que siempre sale de México, así que ya veremos quién viene en el futuro”, dijo Canelo, quien debutó en el boxeo profesional hace 21 años.

“Es el boxeador mexicano más exitoso en el boxeo”, dijo Eddy Reynoso, mánager y entrenador del jalisciense, quien pidió un aplauso para su peleador el jueves en la conferencia de prensa en Riad. Álvarez se lo agradeció con un abrazo.

“Vamos a demostrar que Canelo aún está para los niveles grandes”, dijo Reynoso.

Pero, para muchos, es el propio presente el que tiene a Canelo contra las cuerdas. Tanto él como su equipo han reconocido que su cuerpo ha resentido haber peleado desde los 13 años.

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Christian Mbilli durante su duelo ante Lester Martínez en septiembre pasado en Las Vegas, Nevada. (Sarah Stier / Getty Images for Netflix)

“Ahora soy el retador, pero en mi mente siempre he sido el campeón desde que era un niño”, dijo el jalisciense.

Mbilli, de 31 años, francocamerunés de estilo agresivo y gran volumen de golpes, ganó el título interino al noquear a Maciej Sulecki en el primer asalto en junio de 2025. En su siguiente combate, en la misma velada de Canelo ante Crawford y ante un Allegiant Stadium repleto en Las Vegas, firmó un empate muy disputado por decisión dividida ante el guatemalteco Lester Martínez. Será su primera defensa como campeón absoluto.

“Creo que tengo un buen estilo para vencer a Canelo; tengo mucho poder, mucha velocidad y muchas habilidades para ganar esta contienda”, expresó Mbilli, quien aseguró haber detectado algunos errores del mexicano en la pelea contra Crawford.

“No creo que la edad sea un factor; será el momento perfecto para mí”, dijo Mbilli, cinco años más joven que Canelo.

Canelo es el favorito en las casas de apuestas, debido al limitado nivel de rivales de élite de Mbilli. Mbili tiene una victoria sobre Sergiy Derevyanchenko en 2024, un triunfo sobre Sulecki y, en su defensa ante Martínez el año pasado, tuvo una opaca actuación en la que pegó, pero también recibió muchos golpes.

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En medio del conflicto

La función se mantuvo según lo previsto pese a la ola de ataques con misiles y drones atribuidos a los rebeldes hutíes. Los ataques han dejado al menos 20 muertos y 370 heridos, y han obligado al cierre del Aeropuerto Internacional Rey Khalid durante dos semanas. La semana pasada, el Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó la salida del país de su personal gubernamental no esencial y de sus familiares debido a la situación.

Con Canelo llegaron los mexicanos Carlos Emiliano, Manuel Salcedo, Rafael Espinoza y Jaime Munguía, además del saudí Sultan Al-Muhammad, todos ellos integrantes de la cartelera. Mbilli había arribado días antes.

Pero el que no llegó fue Lindolfo Delgado, un boxeador mexicano que quedó fuera de la cartelera del 31 de octubre, donde iba a disputar el título superligero vacante de la Federación Internacional de Boxeo ante Arthur Biyarslanov. De acuerdo con su entrenador, Robert García, su peleador no hizo el viaje por problemas logísticos, pues no tenía información sobre vuelos y había alertas diarias por posibles ataques con misiles. Aún no se determina si Biyarslanov peleará en la función.

Turki Al-Sheikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento y cofundador de Zuffa Boxing, interviene durante una rueda de prensa. (Mohamed Hossam / Getty Images)

“¿Por qué íbamos a arriesgarnos a ir allí sin garantías de seguridad? ¿Volar a otro país [Bahrein] y conducir entre cinco y seis horas para llegar a otro lugar? Eso es buscar problemas”, dijo García en una entrevista con Boxing Scene.

El miércoles, en Los Ángeles, el promotor Óscar de la Hoya se sumó a las críticas por organizar la contienda en Arabia Saudita. Alegó que el promotor Turki Alalshikh y Canelo debieron ser más responsables y trasladar la pelea a otra sede.

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Debido al conflicto en el Medio Oriente, múltiples eventos de primer nivel han sido trasladados a otras ciudades o pospuestos. La lista va desde el Rally Dakar y el Gran Premio de Arabia Saudita hasta las finales de la WTA, las finales de FIFA eSports y Crown Jewel de la WWE.

“No es muy responsable, cuando tienes a un cónsul de Estados Unidos diciendo que es peligroso, que es una categoría 3”, dijo De la Hoya al reportero independiente Albert Pérez. “¿Cómo puedes poner en riesgo las vidas de los boxeadores?… Es interesante, en los tiempos en los que vivimos, cuando la ambición te alimenta y alimenta su ego, es lo que pasa”.

El evento es sancionado por el CMB, y el propio Mauricio Sulaimán, presidente de la organización, se encuentra en Riad.

“Yo vengo a pelear, a ganar un campeonato del mundo. Lo que tenga que hacer, donde tenga que ir ... haré lo que sea para ganarlo”, dijo Canelo el jueves.

