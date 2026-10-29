Rams instalarán centro de votación en SoFi Stadium antes de las elecciones

Imagen exterior del SoFi Stadium antes de un partido de fútbol americano de la NFL entre los Arizona Cardinals y los Los Angeles Chargers, celebrado en el SoFi Stadium el domingo 13 de septiembre de 2026 en Inglewood, California.

Los Rams de Los Ángeles y el condado de Los Ángeles abrirán un Centro Móvil de Votación en SoFi Stadium durante el partido como local del equipo este domingo, 1 de noviembre, dos días antes de las elecciones del 3 de noviembre.

El centro, ubicado en Touchdown Drive, funcionará de 9 a.m. a 4 p.m., hora del Pacífico. No se requiere boleto para el partido, y los votantes elegibles podrán llegar a pie sin pase de estacionamiento.

Los Rams son locales cuando enfrenten este domingo a los Chargers en duelo que arrancará a la 1 p.m. (FOX).

Anuncio

También se informa que los que lleguen en vehículo, sin embargo, necesitarán un pase de estacionamiento válido para el día del juego para ingresar al área de estacionamiento autorizada del estadio. Los aficionados que asistan al partido con pase de estacionamiento podrán acudir al centro durante su horario de operación.

La iniciativa, organizada en conjunto con la Oficina del Registrador de Votantes/Secretario del Condado de Los Ángeles, ofrecerá votación en persona mediante dispositivos electrónicos para marcar la boleta, entrega de boletas de voto por correo ya llenadas, y registro y votación el mismo día para quienes sean elegibles, sujeto a los requisitos aplicables.

La actividad forma parte de NFL Votes, la iniciativa apartidista de la liga que promueve el registro de votantes, la educación electoral y la participación en las elecciones.

Anuncio

Las autoridades recomiendan a los votantes verificar su estatus de registro antes del 1 de noviembre. Más información electoral está disponible en lavote.gov, y sobre la iniciativa de la liga, en NFL.com/Votes.

