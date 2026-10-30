Vela le da la bienvenida al retiro a Memo Ochoa y lo invita al BMO Stadium... en anuncio publicitario

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO - 25 DE OCTUBRE: Guillermo Ochoa hace gestos durante el homenaje que se le rindió en el marco del partido de la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, disputado entre el América y el Pachuca en el Estadio Banorte, el 25 de octubre de 2026 en la Ciudad de México, México.

Guillermo Ochoa y Carlos Vela compartieron vestidor con México, disputaron Mundiales y construyeron carreras que los llevaron a convertirse en referentes en distintos clubes.

Vela le dijo “Bienvenido al Retiro” al histórico Ochoa, gracias a una campaña publicitaria de LAFC y DoorDash.

Memo anunció su retiro del fútbol profesional el pasado 21 de julio, a los 41 años, después de asistir a su sexto Mundial con la selección de México. El portero comunicó su decisión mediante un video en sus redes sociales, con el que cerró una trayectoria de 22 años que comenzó con América en 2004 y lo llevó a competir en Francia, España, Bélgica, Italia, Portugal y Chipre.

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“Lo di todo, lo dejé todo en mis equipos y en la selección, y hoy entrego mis guantes”, dijo Ochoa en su mensaje de despedida.

Para el guardameta, buena parte del reconocimiento internacional llegó con sus actuaciones mundialistas. En el Mundial de 2026, hizo historia al ser convocado por sexta vez a la justa global, en la que comparte el récord con las superestrellas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Entre los grandes logros de Ochoa, destaca el de Brasil 2014, cuando el Tri sostuvo el empate sin goles ante el anfitrión, con intervenciones frente a Neymar, Paulinho y Thiago Silva. Su atajada a un cabezazo de Neymar fue uno de los momentos más recordados de aquel encuentro en Fortaleza.

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Cuatro años después, Ochoa estuvo en la portería durante el triunfo 1-0 sobre Alemania en Rusia. En Catar 2022 volvió a ser determinante al detener un penalti a Robert Lewandowski para conservar el empate sin goles ante Polonia.

Su trayectoria con México también incluyó títulos. En 2023 conquistó su quinta Copa Oro y recibió el reconocimiento al mejor portero del torneo, después de permitir dos goles en seis encuentros. Además, formó parte de la selección que obtuvo el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, disputados en 2021.

Durante el video publicitario, Vela aparece sentado en la gramilla del BMO Stadium supuestamente intercambiando mensajes de texto con Memo invitandolo al estadio.

“Ahora que te retiraste, ¡cáele a la casa, hermano!”, dijo Vela, quien procede a darle la dirección del BMO Stadium.

Ochoa luego, en otro anuncio, aparece en el estadio, en donde lo recibe Vela en pijamas manejando un carrito de golf.

“Entonces, ¿así se ve el retiro?”, preguntó Ochoa.

Vela tuvo un primer logro internacional en el Mundial Sub-17 de 2005, cuando México se proclamó campeón y él terminó como máximo goleador con cinco tantos. Años después, su etapa en Los Ángeles lo convirtió en una figura central de LAFC.

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En 2019 anotó 34 goles en la temporada regular, estableció entonces una nueva marca de la MLS y ganó el premio al Jugador Más Valioso. Con el club angelino también conquistó la Copa MLS de 2022 y los Supporters’ Shields de 2019 y 2022, entregados al equipo con el mejor desempeño de la temporada regular.

Vela anunció su retiro del fútbol profesional en mayo de 2025, después de una carrera de 19 años.