Con una cátedra de defensa, Canelo reconquista título supermediano en Riad

El mexicano Saúl “Canelo” Álvarez lanza un golpe al francés Christian Mbilli durante su pelea por el título supermediano en Riad, el domingo 1 de noviembre de 2026.

Ante un rival que presionó, pero no conectó golpes efectivos, Canelo Álvarez (64-3-2, 39 KOs) venció por decisión unánime a Christian Mbilli (29-1-1, 24 KOs) y reconquistó el cetro supermediano del Consejo Mundial de Boxeo la madrugada del domingo en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita. Los jueces dieron la victoria al mexicano por 115-112, 116-111 y 117-110.

La contienda, pactada a 12 asaltos en las 168 libras, tuvo un ritmo constante, con Mbilli presionando a Canelo contra las cuerdas. El mexicano nunca se desesperó e hizo fallar en varias ocasiones al francés de raíces camerunesas.

Mbilli, de 31 años, impuso su juventud en los primeros asaltos ante Canelo, cinco años mayor y con más experiencia. Mbilli lanzó 344 golpes de poder, pero solo conectó 91, mientras que Canelo conectó 132 de 315.

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“Sabía que era un rival muy difícil. No tiró tantos golpes como suele tirar, porque estaba contra mí”, expresó Canelo tras el combate.

Fue el regreso de Canelo tras perder ante Terence Crawford en septiembre de 2025. Canelo se sometió a una cirugía de codo tras esa pelea, lo que alargó su recuperación por varios meses. Según algunos reportes, Canelo ganó alrededor de 47 millones de dólares por el combate, mientras que Mbilli obtuvo 9 millones.

Canelo, quien llegó como el clasificado número uno del CMB y de The Ring en supermediano, además de pelear como retador por primera vez desde 2022, demostró la madrugada del domingo en Riad que aún puede competir a un alto nivel, a pesar de que muchos consideran que ya pasó su mejor momento.

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“Hace 16 años gané mi primer título y ahora gané este título; estoy muy agradecido”, dijo Canelo, quien agradeció a José “Chepo” Reynoso, padre de su entrenador Eddy Reynoso, por acompañarlo en su trayectoria de más de 20 años como profesional, y calificó su victoria como “perfecta”.

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Mbilli había ganado el título interino al noquear en el primer asalto a Maciej Sulecki y lo retuvo con un empate dividido ante Lester Martínez en la cartelera de Canelo-Crawford. Luego fue elevado a campeón tras el retiro de Crawford.

Mbilli, cuyo plan era obligar a Canelo a mantener un ritmo alto durante toda la pelea, no logró conectar un golpe que sacudiera al mexicano y que lo pusiera en problemas, tampoco logró hacer algunas combinaciones de la calidad de Crawford en septiembre. Canelo había dicho que esperaba que Mbilli saliera agresivo para dar un buen combate, y así fue; pero, con un estilo calculador y una buena defensa, el jalisciense se llevó la victoria.

La velada había sido criticada por gente del medio boxístico debido a las dudas sobre la seguridad tras la guerra en Medio Oriente. La familia de Canelo no viajó en esta ocasión a Riad para acompañarlo a la contienda.

“También quiero agradecerles a mi familia, que me está viendo desde lejos hoy por primera vez. Muchas gracias a todos: a mis hermanos, a mis papás, a mis hijas, a mi hijo, a mi esposa, que no pudo venir tampoco por circunstancias”, expresó el mexicano tras el combate.

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En el noveno asalto, el réferi le descontó un punto a Mbilli por golpear en la nuca a Canelo mientras este estaba en la esquina, lo que terminó de inclinar la pelea a favor del jalisciense.

Al final, la afición entonó “Cielito lindo”, como acostumbra en los grandes eventos deportivos fuera de México.

"VIVA MEXICO CABR**ES!" 🇲🇽 Team Canelo celebrates his WBC world title victory 👏 #CaneloMbilli on DAZN l @RiyadhSeason 🥊 https://t.co/T8ZdeHUBgU — Ring Magazine (@ringmagazine) October 31, 2026

En la coestelar, el campeón supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo, Jaime Munguía (47-2, 35 KOs), defendió su título por decisión unánime ante el entonces invicto ruso Nikita Zon (12-1-1, 10 KOs). En su primera pelea fuera de su país, Zon perdió el invicto ante Munguía, quien conquistó el título en Las Vegas al vencer a Armando Reséndiz en mayo pasado. Las tarjetas fueron de 116-112, 117-111 y 117-111.

En el sexto asalto, Zon conectó un uppercut sólido que puso en aprietos a Munguía, pero el campeón logró contraatacar cuando el ruso buscaba rematarlo.

“Estoy contento con el desempeño, se me complicó un poco el rival, pero me sentí muy bien, es parte del aprendizaje”, dijo Munguía tras la victoria.

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“Me hicieron falta muchas cosas, pero sacamos la victoria”, agregó el tijuanense, quien logró su primera defensa del cinturón.

En otra pelea de campeonato de la función, Rafael Espinoza (29-0, 25 KOs) no tuvo problemas para retener su título pluma de la Organización Mundial de Boxeo ante el nicaragüense [nombre] Blandon (21-7, 14 KOs).

El peleador de seis pies y una pulgada de estatura volvió a ganar por nocaut al conectar, en el tercer asalto, un derechazo por encima del ojo izquierdo de su rival, quien comenzó a sangrar de inmediato. El réferi llamó al médico, quien determinó que Blandon no podía continuar, y se decretó el nocaut técnico a 1:22 del tercer asalto.

“El Divino” ha ganado por nocaut sus cinco defensas del título. Espinoza tenía previsto enfrentar a Lorenzo Parra, pero este se retiró de la cartelera por problemas médicos.

