Errani y Paolini sellan el último boleto para las Finales de la WTA en Indian Wells

Las italianas Sara Errani y Jasmine Paolini aseguraron el último lugar disponible para las Finales de la WTA Indian Wells, con lo que quedó definido el cuadro de dobles del torneo que reúne a las mejores parejas de la temporada, anunció este sábado la WTA.

Errani y Paolini competirán por tercera ocasión consecutiva en el certamen de fin de año, donde buscarán el Trofeo Martina Navratilova, que se entrega a las campeonas de dobles.

La dupla italiana completa un grupo de ocho parejas integrado también por la estadounidense Taylor Townsend y la checa Katerina Siniakova; la canadiense Gabriela Dabrowski y la brasileña Luisa Stefani; la china Guo Hanyu y la francesa Kristina Mladenovic; la española Cristina Bucsa y la estadounidense Nicole Melichar-Martinez; la taiwanesa Hsieh Su-Wei y la letona Jelena Ostapenko; la australiana Ellen Perez y la neerlandesa Demi Schuurs, y la belga Elise Mertens y la china Zhang Shuai.

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Con ambos cuadros ya definidos, el sorteo de singles y dobles se realizará el martes 3 de noviembre a las 3 p.m. (hora del Pacífico) en el Indian Wells Tennis Garden, y será transmitido en vivo por TikTok como parte de una nueva alianza global de contenido.

Las italianas aseguraron su clasificación gracias a su rendimiento en los torneos WTA 1000. Fueron subcampeonas del Abierto de Miami y alcanzaron las semifinales en Indian Wells, Doha y Wuhan. Además, este domingo disputarán la final del Pan Pacific Open de Tokio, torneo de categoría WTA 500.

Ambas jugadoras también conocen la experiencia de competir en singles en las Finales de la WTA: Errani se clasificó en 2013 y 2014, mientras que Paolini lo hizo en 2024 y 2025.

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El torneo reúne a las ocho mejores jugadoras de singles y a las ocho mejores parejas de dobles según la clasificación de la carrera hacia las Finales de la WTA. El octavo lugar se reserva para la jugadora o pareja que haya ganado un Grand Slam en la temporada, siempre que se ubique entre los puestos 8 y 20.

La competencia se disputa en formato de todos contra todos por grupos. La campeona de singles recibirá el Trofeo Billie Jean King.

