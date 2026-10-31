LA Galaxy golea a Austin FC y se aferra a sus pocas posibilidades de clasificar a los playoffs

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA - 25 DE OCTUBRE: Joseph Paintsil, del Los Angeles Galaxy, celebra con sus compañeros tras anotar el segundo gol de su equipo durante el partido de la MLS entre el Los Angeles Football Club y el LA Galaxy, disputado en el BMO Stadium el 25 de octubre de 2026 en Los Ángeles, California.

Con goles de João Klauss, Hirving Lozano, Robert Taylor y Sergi Roberto, el LA Galaxy derrotó 4-1 a Austin FC, el sábado, en el Dignity Health Sports Park y llegará a la última jornada de la temporada regular con posibilidades de avanzar a los playoffs, pero también dependiendo de otros resultados.

El equipo de Greg Vanney alcanzó los 44 puntos, con marca de 11 victorias, 11 empates y 11 derrotas, y subió provisionalmente al séptimo puesto de la Conferencia Oeste, pendiente de los resultados de los Rapids de Colorado y los Sounders de Seattle.

La derrota de Real Salt Lake ante los Earthquakes de San José también favoreció a los angelinos, que visitarán al conjunto de Utah el 7 de noviembre para cerrar su calendario.

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El Galaxy abrió el marcador a los 10 minutos en una acción que comenzó con una recuperación de Sergi Roberto cerca del área rival. El español encontró a Harbor Miller, quien sirvió hacia el centro para Klauss. El delantero brasileño remató de derecha y venció a Damian Las para poner el 1-0 y alcanzar los 10 goles en la temporada.

Austin evitó que la diferencia aumentara al minuto 35 gracias a dos intervenciones de su portero, pero tres minutos después llegó el segundo tanto local. Marco Reus envió un balón elevado por encima de la defensa y el ‘Chucky’ apareció en el segundo poste para marcar de cabeza. El mexicano anotó así en su regreso tras una lesión muscular que lo había dejado por fuera de la acción por varias semanas.

🇩🇪 Marco Reus ➡️ Hirving Lozano 🇲🇽 pic.twitter.com/Yagop6v8TI — LA Galaxy (@LAGalaxy) October 31, 2026

La ventaja de dos goles al descanso se amplió apenas iniciado el complemento.

Robert Taylor, quien ingresó por Lozano, recibió de Reus dentro del área, giró y sacó un derechazo que entró por debajo del travesaño al minuto 48. El finlandés puso el 3-0 ante su antiguo equipo.

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Robert Taylor TOP BINS 🎯 pic.twitter.com/zDhiiRCU7H — LA Galaxy (@LAGalaxy) October 31, 2026

Austin descontó al 54 con un disparo de Ervin Torres desde fuera del área. Tras recibir de Micah Burton, el mediocampista colocó el balón lejos del alcance de JT Marcinkowski y redujo la diferencia a dos goles.

¡Golazo! Ervin Torres anota a favor de @AustinFC.



Remate limpio e imposible de atajar. pic.twitter.com/jq8ESqqJSZ — MLS Español (@MLSes) October 31, 2026

La respuesta de los galácticos llegó al 66. Reus habilitó de cabeza a Sergi Roberto, quien controló con el pecho y remató dentro del área para establecer el 4-1. Fue el primer gol del español en la MLS y la tercera asistencia del encuentro para el alemán, quien también participó en las anotaciones de Lozano y Taylor.

Sergi Roberto's FIRST GOAL for the G's 💪 pic.twitter.com/qXxlU5ocy0 — LA Galaxy (@LAGalaxy) October 31, 2026

El triunfo dejó a los angelinos dos puntos por encima de Real Salt Lake, que perdió 2-1 en su visita a San José y se quedó con 42 unidades. Esa diferencia convierte el enfrentamiento entre ambos de la próxima semana en un partido directo por la clasificación. Una victoria o un empate en Utah le dará el pase al conjunto angelino posiblemente al play-in o de manera directa; una derrota lo dejaría dependiendo de otros resultados o por fuera.

La posición definitiva del Galaxy al terminar esta jornada todavía dependerá de Colorado, que enfrenta a Chicago, y de Seattle, que visita a Vancouver el domingo. Ambos comenzaron el fin de semana con 43 puntos. Si los dos suman, los angelinos podrían bajar al noveno lugar, el último que permite acceder a la postemporada.

El LA Galaxy se juega la vida el próximo 7 de noviembre (4 p.m. PT, Apple TV) en Utah ante el Real Salt Lake en el America First Field de Sandy.

