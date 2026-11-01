En última fecha, Angel City golea y sigue enrachado rumbo a los playoffs
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Una semana después de asegurar su boleto a la postemporada, Angel City FC goleó al Boston Legacy y continuó su racha invicta. También conoció a su rival el domingo en los playoffs de la Liga Nacional de Fútbol Femenil (NWSL).
El conjunto angelino goleó 4-1 a Boston en la última jornada de la temporada regular, terminó en el quinto puesto de la clasificación y visitará al Kansas City Current el sábado, en apenas su segunda participación en los playoffs en la historia del club.
A pesar de no lograr la ventaja de local en la primera ronda, Angel City llegará a la postemporada como el equipo en mejor momento, con una racha de 10 partidos sin perder, la mejor de la NWSL.
Nealy Martin abrió el marcador en la primera mitad, y en el complemento Evelyn Shores, Sveindís Jónsdóttir y Claire Emslie completaron la goleada. El único tanto de Boston fue obra de la delantera brasileña Amanda Gutierres, poco antes del descanso.
El Current, sembrado número cuatro, recibirá a Angel City el sábado 7 de noviembre a las 9 a.m., hora del Pacífico, en el CPKC Stadium. El partido se transmitirá por CBS y Paramount+.
Kansas City aseguró la localía con una victoria de 2-0 en su visita a Racing Louisville.
Gotham, el mejor sembrado
En la cima de la tabla, NJ/NY Gotham FC amarró el primer lugar con un triunfo de 2-0 sobre Utah Royals y recibirá al Seattle Reign, octavo sembrado, el domingo 8 de noviembre a las 9:30 a.m. del Pacífico, por ABC.
Seattle se quedó con el último boleto tras vencer 1-0 al Orlando Pride, resultado que dejó sin efecto la victoria de 1-0 de North Carolina sobre Denver Summit; ambos clubes peleaban por ese mismo lugar.
El San Diego Wave, segundo sembrado, venció 1-0 a Bay FC, pero no obtuvo la derrota de Gotham que necesitaba para conquistar el Escudo de la NWSL. Las californianas recibirán a Utah, que cayó al séptimo puesto tras su derrota ante Gotham, el viernes 6 de noviembre a las 7 p.m. del Pacífico, por Prime Video.
El Washington Spirit, tercer sembrado, conservó su posición con un triunfo de 2-0 sobre Chicago Stars y recibirá a las Portland Thorns, sextas, el domingo 8 de noviembre al mediodía del Pacífico, por ABC. Portland llegó a la postemporada tras vencer 2-0 al Houston Dash.
Así quedaron los cuartos de final de los playoffs de la NWSL
- Viernes 6 de noviembre: (7) Utah Royals vs. (2) San Diego Wave, 7 p.m. PT, Prime Video
- Sábado 7 de noviembre: (5) Angel City FC vs. (4) Kansas City Current, 9 a.m. PT, CBS/Paramount+
- Domingo 8 de noviembre: (8) Seattle Reign vs. (1) NJ/NY Gotham FC, 9:30 a.m. PT, ABC
- Domingo 8 de noviembre: (6) Portland Thorns vs. (3) Washington Spirit, 12 p.m. PT, ABC