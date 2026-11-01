En última fecha, Angel City golea y sigue enrachado rumbo a los playoffs

Laurel Ivory, con el dorsal n.º 18 del Boston Legacy FC, se lanza a por el balón para intentar evitar un gol durante la segunda parte del partido contra el Angel City FC en el Dignity Health Sports Park, el 1 de noviembre de 2026, en Los Ángeles, California.

Una semana después de asegurar su boleto a la postemporada, Angel City FC goleó al Boston Legacy y continuó su racha invicta. También conoció a su rival el domingo en los playoffs de la Liga Nacional de Fútbol Femenil (NWSL).

El conjunto angelino goleó 4-1 a Boston en la última jornada de la temporada regular, terminó en el quinto puesto de la clasificación y visitará al Kansas City Current el sábado, en apenas su segunda participación en los playoffs en la historia del club.

A pesar de no lograr la ventaja de local en la primera ronda, Angel City llegará a la postemporada como el equipo en mejor momento, con una racha de 10 partidos sin perder, la mejor de la NWSL.

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Nealy Martin abrió el marcador en la primera mitad, y en el complemento Evelyn Shores, Sveindís Jónsdóttir y Claire Emslie completaron la goleada. El único tanto de Boston fue obra de la delantera brasileña Amanda Gutierres, poco antes del descanso.

El Current, sembrado número cuatro, recibirá a Angel City el sábado 7 de noviembre a las 9 a.m., hora del Pacífico, en el CPKC Stadium. El partido se transmitirá por CBS y Paramount+.

Kansas City aseguró la localía con una victoria de 2-0 en su visita a Racing Louisville.

Claire Emslie (n.º 10), del Angel City FC, celebra su gol junto a sus compañeras Sveindís Jónsdóttir (n.º 32), Taylor Suárez (n.º 99) y Riley Tiernan (n.º 33) durante la segunda parte del partido contra el Boston Legacy FC en el Dignity Health Sports Park, el 1 de noviembre de 2026 en Los Ángeles, California. (Katelyn Mulcahy / Getty Images)

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Gotham, el mejor sembrado

En la cima de la tabla, NJ/NY Gotham FC amarró el primer lugar con un triunfo de 2-0 sobre Utah Royals y recibirá al Seattle Reign, octavo sembrado, el domingo 8 de noviembre a las 9:30 a.m. del Pacífico, por ABC.

Seattle se quedó con el último boleto tras vencer 1-0 al Orlando Pride, resultado que dejó sin efecto la victoria de 1-0 de North Carolina sobre Denver Summit; ambos clubes peleaban por ese mismo lugar.

El San Diego Wave, segundo sembrado, venció 1-0 a Bay FC, pero no obtuvo la derrota de Gotham que necesitaba para conquistar el Escudo de la NWSL. Las californianas recibirán a Utah, que cayó al séptimo puesto tras su derrota ante Gotham, el viernes 6 de noviembre a las 7 p.m. del Pacífico, por Prime Video.

El Washington Spirit, tercer sembrado, conservó su posición con un triunfo de 2-0 sobre Chicago Stars y recibirá a las Portland Thorns, sextas, el domingo 8 de noviembre al mediodía del Pacífico, por ABC. Portland llegó a la postemporada tras vencer 2-0 al Houston Dash.

Así quedaron los cuartos de final de los playoffs de la NWSL