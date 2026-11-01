LAFC sufre colapso ante Minnesota en su despedida de casa y se tambalea rumbo a playoffs

Nkosi Tafari, con el dorsal n.º 91 del Los Ángeles FC, controla el balón frente al Minnesota United FC durante la segunda parte en el BMO Stadium el 1 de noviembre de 2026 en Los Ángeles, California.

El argentino Joaquín Pereyra marcó un doblete, el defensor Cherrion Valerius anotó el primer gol de su carrera y Minnesota United mantuvo vivas sus aspiraciones de postemporada con una victoria de 3-1 sobre un LAFC que se desploma en la recta final de la temporada.

En partido que se disputó el domingo por la noche en el BMO Stadium, Sergio Vásquez descontó en los minutos finales para LAFC, que disputaba su último partido de la temporada regular en casa y buscaba ascender en puestos de playoffs para poder tener ventaja de local durante la primera ronda de la postemporada.

Minnesota, que habría quedado eliminado de la contienda por los playoffs tras una derrota, se adelantó poco antes de la media hora de juego. Pereyra conectó una volea desde el centro del área que superó a Hugo Lloris, en el primer disparo de los visitantes del encuentro, para anotar al minuto 29. Valrious concretó otro tanto cinco minutos después. En el segundo tiempo, Pereyra anotó el 3-0 al 81, antes de que Vásquez descontara al 90 con una “chilena”.

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Los Loons lucieron como un equipo de postemporada ante un LAFC que no ha encontrado el camino, a pesar de haber despedido a su entrenador, Marc Dos Santos.

“Al principio estuvimos mal”, dijo Xavier Tamarit, técnico interino de LAFC. “Hoy no estuvimos conectados desde el inicio. Yo soy el primer responsable de eso”.

“Fue una noche pesada, incómoda”, dijo Vásquez. “Con trabajo podemos corregir los errores que cometimos en el campo de juego. Aún hay tiempo porque tenemos más finales por jugar”.

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LAFC (12-10-11, 47 puntos), que ya tenía asegurado su lugar en la postemporada, vio terminar una racha de cuatro partidos sin derrota (una victoria y tres empates) y desaprovechó la oportunidad de acercarse a los cuatro primeros puestos, que otorgan la ventaja de localía en la serie al mejor de tres de la primera ronda. El LAFC está actualmente en el sexto puesto de la Conferencia Oeste, con tres puntos por encima del LA Galaxy, en séptimo lugar. LAFC, aún ganando su último partido de visita, no podrá ascender al quinto puesto, pues el Dynamo lo ocupa con 51 puntos. Difícilmente el Galaxy podrá desbancar a LAFC del sexto puesto, ya que, a pesar de que el conjunto de Carson goleó en esta jornada y podría empatar en número de victorias, el segundo criterio de desempate es la diferencia de goles y el Galaxy tiene -6 por 13 de LAFC.

Xavier Tamarit, técnico interino de LAFC. (Griffin C. Hooper / Getty Images)

“Ellos jugaron como si estuvieran en los playoffs y nosotros pudimos haber quedado entre los cuatro mejores, pero tenemos que reflexionar sobre ese partido”, dijo Tamarit sobre el partido del domingo por la noche.

“Creo que fue la forma en que enfrentamos el partido, sin la mentalidad correcta”, expresó el técnico. “Desde luego, no estoy contento con la presentación, pero no estoy preocupado, porque debemos aprender de lo que pasó”.

El equipo angelino cerrará la temporada regular el próximo fin de semana en Seattle.

Por su parte, con el triunfo, Minnesota (10-12-11, 41 puntos) quedó a dos unidades de Seattle y Colorado, que ocupan el último boleto a los playoffs de la Conferencia Oeste. Para avanzar, el equipo deberá vencer a San José en casa el sábado, en el Decision Day, y esperar que tanto los Sounders como los Rapids pierdan.

