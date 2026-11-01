Los Rams propinan séptima derrota consecutiva a los Chargers en SoFi Stadium

Jugadores de Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers se alinean durante un partido de fútbol americano de pretemporada de la NFL en Inglewood, California, el jueves 27 de agosto de 2026.

Los Rams tardaron casi toda la primera mitad en conseguir su primer primero y diez. Cuando finalmente lo hicieron, encontraron también el camino para cambiar el partido y vencer el domingo 24-9 a los Chargers en el SoFi Stadium ante 73,621 fans.

El equipo de Sean McVay llegó al descanso con ventaja de 10-9, pese a las dificultades de su ataque durante los primeros dos cuartos. Después amplió la diferencia y dejó sin puntos a los Chargers en la segunda mitad para sumar su segunda victoria consecutiva y equilibrar su marca en cuatro triunfos y cuatro derrotas.

Para los Chargers, el resultado prolongó un inicio de temporada sin victorias: siete derrotas en siete encuentros.

Anuncio

El inicio de 0-7 de los Chargers todavía está lejos de las peores rachas para abrir una temporada en la NFL. Los Lions de Detroit de 2008 y los Browns de Cleveland de 2017 perdieron sus 16 partidos, mientras que los Buccaneers de Tampa Bay terminaron 0-14 en su campaña inaugural de 1976.

La oportunidad de tomar distancia estuvo de su lado antes del intermedio. Justin Herbert condujo tres series que terminaron con goles de campo de Cameron Dicker, acertado desde 34, 46 y 41 yardas. Sin embargo, esos avances produjeron apenas una ventaja de 9-3.

¿Votar antes del partido? Aficionados de Rams y Chargers aprovechan centro móvil en el SoFi Stadium https://t.co/IIHUSoRZGv pic.twitter.com/LmBAHdI6uu — Jad El Reda (@jadelreda) November 1, 2026

Los Rams seguían sin conseguir un primero y diez hasta que Matthew Stafford encontró a Tutu Atwell por el costado izquierdo para una ganancia de 40 yardas, con 1:26 por jugar en el segundo cuarto. La recepción llevó el balón hasta la yarda 17 de los Chargers y dio continuidad a una ofensiva que había pasado buena parte de la tarde detenida.

Anuncio

Puka Nacua contribuyó a acercar a los Rams a la zona de anotación y Kyren Williams completó el trabajo con una carrera de una yarda. El punto extra de Brandon McManus puso arriba al equipo de McVay.

“Hay que darle crédito a los Chargers, pero son cosas que somos capaces de ejecutar a un nivel más alto. Jugadas mínimas, y luego me gustó cómo terminamos en la segunda mitad”, dijo el entrenador en jefe Sean McVay tras el partido. “Me encantó la entrega de balón generada por Trent McDuffie que llevó al touchdown de Puka, lo cual realmente abrió el partido. Y después juegas de forma más inteligente hacia el final con una ventaja de 15 puntos”.

Los Chargers todavía tuvieron una oportunidad antes del descanso, pero Ladd McConkey terminó fuera de la zona de anotación al asegurar el balón en un lanzamiento largo de Herbert.

La diferencia de una unidad permitió a los Rams comenzar la segunda mitad con la posibilidad de ampliar su ventaja en posesiones consecutivas. Lo aprovecharon con Blake Corum, quien recorrió 23 yardas por el centro para anotar y colocar el encuentro 17-9.

“Siempre hay cosas que podemos limpiar, pero no hay puntos por estilo. Lo que me gustó es que mantuvimos el rumbo a la ofensiva”, explicó McVay. “La defensiva nos mantuvo en el juego. Pensé que en algunos despejes cubrimos muy bien. Comenzamos con la cobertura de patadas de salida haciendo un trabajo muy bueno. No podemos cometer dos castigos que pongan el balón en la yarda 40, pero pensé que Josh ejecutó algunos de esos primeros tiros muy bien”.

Los Chargers ya no volvieron a sumar. Lo que había sido una primera mitad favorable en avances terminó convertido en otra derrota, mientras los Rams consiguieron separarse en el marcador y dar continuidad al triunfo de la semana anterior en Las Vegas.

Anuncio

Los Rams visitarán a los Commanders de Washington el próximo domingo (10 a.m. PT, FOX One), 8 de noviembre, en el Northwest Stadium de Summerfield, mientras que los Chargers esperan obtener su primer triunfo de la temporada ante los Texans de Houston, también en la jornada dominical. Los Bolts serán locales en el SoFi Stadium (1:05 p.m. PT, Hulu).

