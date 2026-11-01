¿Votar antes del partido? Aficionados de Rams y Chargers aprovechan centro móvil en el SoFi Stadium

Jessica Romero se preparó para esperar. Llegó temprano al SoFi Stadium, donde vería a los Rams enfrentar a los Chargers, con otro pendiente por resolver, el de votar por primera vez en persona.

No necesitó los minutos que había reservado para la fila.

“Estuve preparada para estar aquí por más tiempo, pero como en menos de 10 minutos entramos, salimos, todo bien”, contó Romero, de 23 años y residente de Los Ángeles.

Ella y Emanuel Macedo, también de 23 años, aprovecharon este domingo el centro móvil de votación instalado en las inmediaciones del estadio de Inglewood, dos días antes de las elecciones del 3 de noviembre. Habían planeado asistir al encuentro y decidieron emitir sus votos allí en lugar de enviarlos por correo.

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Macedo conoció la opción mediante correos electrónicos de los Rams. Para él, tener el servicio disponible en el lugar al que ya pensaba acudir facilitó una tarea que a veces cuesta acomodar entre las obligaciones cotidianas.

“Ya es bastante difícil encontrar tiempo para votar con el trabajo y el día a día. Pero el hecho de que esté justo aquí, muy accesible para los aficionados, creo que es algo genial”, señaló el aficionado de los Carneros.

El centro fue anunciado por los Rams con un horario de 9 a.m. a 4 p.m. sobre la Touchdown Drive, afuera de la entrada 5. Ofrecía equipos para votar presencialmente y la posibilidad de entregar boletas de voto por correo.

El SoFi Stadium fue uno de los lugares disponibles para votar el domingo, 1 de noviembre, previo al martes electoral. (JAD EL REDA / LA TIMES)

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Antes de acercarse, la pareja tenía dudas si por el hecho de vivir en Los Ángeles podrían votar en Inglewood.

“Pensamos: ‘¿Habrá algún problema? ¿Nos dirán que no podemos votar aquí hoy?’”, relató Macedo. “No, nos preguntaron de dónde veníamos, nos pidieron nuestra dirección y pudieron darnos nuestras boletas correspondientes”.

Mike Sánchez, gerente de comunicaciones de la oficina del Registro Civil y Secretario del Condado de Los Ángeles, explicó que el programa de centros móviles comenzó en 2020, cuando el condado implementó su nuevo modelo de votación. Desde entonces, indicó, la oficina ha colaborado con los Rams, los Chargers, SoFi Stadium y otras organizaciones para ofrecer el servicio fuera de las sedes habituales.

“Ese programa de votación móvil es realmente un programa de base comunitaria que nos permite acercar la votación a los votantes”, dijo Sánchez.

La colaboración, aclaró, no era nueva ni se limitaba a una segunda visita al estadio.

“Lo hemos hecho en cada ciclo electoral importante desde 2020, así que definitivamente han sido más de dos veces”, dijo Sánchez.

La rapidez que celebraron Romero y Macedo también reflejaba la poca actividad que había en ese momento.

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Durante aproximadamente una hora de observación, acudieron tres votantes. A dos horas para cerrar el día, solo 16 votantes se habían acercado a las urnas provisionales, según Sánchez.

Ese registro parcial no permite establecer cuántas personas utilizaron el centro durante toda la jornada.

Alphy Hoffman, residente de Hollywood y abonado de los Rams, fue uno de quienes aprovecharon el servicio. Se enteró mediante la aplicación del equipo y decidió cambiar su costumbre de votar cerca de su hogar.

“Normalmente voto cerca de casa, pero como venía aquí, elegí hoy para votar”, explicó.

Había leído su folleto electoral antes de llegar. Según contó, el registro le tomó alrededor de dos minutos y después pasó a votar.

“Fue genial, fue rápido”, resumió Hoffman.

El residente de Hollywood, Alphy Hoffman, vota en las urnas provisionales el domingo, 1 de noviembre, en SoFi Stadium. (JAD EL REDA / LA TIMES)

Hoffman también se mostró sorprendido por la escasa afluencia y consideró que una ubicación cerca del área de convivencia o “tailgating” previa al partido, donde los aficionados se reúnen en los estacionamientos, habría permitido que más personas vieran el centro.

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“Oh, definitivamente porque mucha gente camina por ahí”, aseguró Hoffman.

Sánchez explicó que la ubicación se acuerda con los responsables de cada recinto y depende del espacio que los socios puedan proporcionar.

“Por supuesto, siempre queremos estar en los lugares con mayor visibilidad para que la gente nos vea al pasar y tenga la oportunidad de votar, pero dependemos de que nuestros socios nos proporcionen ese espacio”, afirmó.

Sobre la participación esperada, dijo que la oficina no había establecido una meta numérica para la jornada.

“Obviamente esperamos y deseamos recibir a la mayor cantidad posible de votantes, y contamos con el equipo y el personal para atender a grupos grandes. No vinimos hoy con un número establecido”, explicó el gerente de comunicaciones.

El funcionario señaló que los Rams realizaron la difusión mediante su sitio web, correos electrónicos y señalización. Él también señaló que algunos asistentes podían haber votado antes de llegar al estadio o simplemente no contemplaban hacerlo durante su visita.

“Lo que motiva a alguien a votar es una cuestión aparte, pero respecto a la difusión, seguimos un proceso definido del que estamos satisfechos”.

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La unidad móvil complementa las opciones disponibles en el condado, que desde el sábado contaba con 646 centros de votación abiertos y 429 buzones para devolver boletas por correo. Los centros regulares atienden de 10 a.m. a 7 p.m. hasta el lunes 2 de noviembre y de 7 a.m. a 8 p.m. el martes electoral.

Para Romero, la decisión de votar tenía una razón familiar. Sus padres son inmigrantes de México y, explicó, le han insistido en la responsabilidad que acompaña a una posibilidad que otros integrantes de su familia no tienen.

“Yo tengo el privilegio de que nací aquí, yo puedo votar y lo hago por mi familia, por los que no pueden”, expresó la angelina.

Macedo, también de raíces mexicanas, dijo que estudió ciencias políticas y suele recordar a sus familiares la importancia de participar. Ha llevado a algunos a los centros de votación y planeaba ayudar también a familiares de Romero.

La pareja terminó el trámite con tiempo para continuar su día en el estadio. Romero había llegado dispuesta a esperar, incluso “con botas de tacón”. Salió con una primera experiencia presencial que le resultó más sencilla de lo previsto y con una convicción que ya traía desde casa.

“Hay mucha gente que piensa así, por eso nunca cambia”, dijo sobre quienes consideran que un voto no hace diferencia. “Pero yo digo que es muy importante votar para poder hacer ese cambio”.

