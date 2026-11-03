Así quedaron los grupos de las Finales WTA en Indian Wells

Elena Rybakina durante un descanso en su partido contra Alina Charaeva en el Abierto de China, el sábado 3 de octubre de 2026, en Beijing.

La kazaja Elena Rybakina, primera preclasificada, y Aryna Sabalenka, segunda, encabezarán los grupos de individuales de las Finales WTA FAGE 2026, cuyo sorteo se realizó el martes en el Indian Wells Tennis Garden.

El Grupo 1 de individuales reúne a Rybakina con las estadounidenses Coco Gauff (4) y Jessica Pegula (5), además de la checa Linda Noskova (8). En el Grupo 2, Sabalenka compartirá sector con Mirra Andreeva (3), la ucraniana Elina Svitolina (6) y la checa Karolina Muchova (7).

La acción arrancará el domingo, 8 de noviembre, a las 12 p.m. con los partidos del Grupo 1 de individuales y del Grupo 2 de dobles. Rybakina abrirá el torneo ante Noskova, seguido de un duelo entre compatriotas: Gauff contra Pegula.

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El lunes 9 de noviembre, también a partir de las 12 p.m., debutará el Grupo 2 de individuales con Sabalenka ante Muchova y Andreeva frente a Svitolina.

En dobles, el Grupo 1 lo integran la canadiense Gabriela Dabrowski y la brasileña Luisa Stefani (1); la china Guo Hanyu y la francesa Kristina Mladenovic (3); Hsieh Su-Wei, de Taipéi Chino, y la letona Jelena Ostapenko (5), y la belga Elise Mertens con la china Zhang Shuai (7).

El Grupo 2 de dobles está conformado por la checa Katerina Siniakova y la estadounidense Taylor Townsend (2); la española Cristina Bucsa y la estadounidense Nicole Melichar-Martinez (4); la australiana Ellen Perez y la neerlandesa Demi Schuurs (6), y las italianas Sara Errani y Jasmine Paolini (8).

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El domingo, Siniakova y Townsend medirán fuerzas con Errani y Paolini, mientras que Bucsa y Melichar-Martinez enfrentarán a Perez y Schuurs. El lunes, Dabrowski y Stefani jugarán ante Mertens y Zhang, y Guo y Mladenovic se verán las caras con Hsieh y Ostapenko.

La ceremonia del sorteo contó con la conducción de la exgimnasta estadounidense Nastia Liukin, cinco veces medallista olímpica.

