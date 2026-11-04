Jake Paul anuncia que se retirará si pierde su pelea de diciembre en Dubái ante Cédric Doumbé

Jake Paul, a la izquierda, y Anthony Joshua, a la derecha, durante su combate de peso completo el viernes 19 de diciembre de 2025 en Miami.

Jake Paul aseguró que se retirará del pugilismo si pierde ante Cédric Doumbé el 24 de diciembre en Dubái, donde volverá al cuadrilátero un año después de que Anthony Joshua lo noqueara y le fracturó la mandíbula.

El estadounidense, de 29 años, hizo el anuncio el martes mediante un video difundido en sus redes sociales. El combate está programado a ocho asaltos en peso crucero en la Coca-Cola Arena.

“Si él gana, colgaré los guantes y daré por terminado esto”, dijo el YouTuber hecho boxeador. “Pero si pierde, el hombre que se hace llamar ‘El Mejor’ habrá sido derrotado por un YouTuber con una mandíbula de titanio”.

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La referencia a su mandíbula tiene que ver con las consecuencias de su última pelea. El 19 de diciembre de 2025, Joshua lo venció por nocaut en el sexto asalto en el Kaseya Center de Miami. Paul sufrió fracturas en dos partes de la mandíbula y necesitó varias intervenciones quirúrgicas.

Fue la primera derrota por nocaut de su carrera. Había subido al peso completo para enfrentar al británico, dos veces campeón mundial de esa división, después de conseguir seis victorias consecutivas.

La recuperación lo mantuvo fuera de competencia durante 2026 y lo llevó a cuestionarse si quería volver a pelear.

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“Después de Joshua, una parte de mí pensó en dejarlo, en no volver a boxear”, reconoció Paul en el video. “Me rompió la mandíbula. Tengo dos placas de titanio en la boca. No pude comer durante semanas”.

Paul relató que pasaba las noches en cama preguntándose si todavía quería continuar con su carrera. Su respuesta llegará en diciembre ante un rival con amplia experiencia en deportes de combate, aunque con pocas apariciones en el boxeo profesional.

Doumbé, el francés nacido en Camerún, fue dos veces campeón mundial de peso welter de Glory, que es una organización de kickboxing. Después pasó a las artes marciales mixtas, donde tiene seis victorias y una derrota. En boxeo profesional únicamente ha disputado un combate, que ganó en 2015.

“Bromas aparte, esta es una pelea peligrosa”, afirmó Paul. “Cédric se ha enfrentado a peleadores temibles durante toda su carrera. Es dos veces campeón mundial y no le tiene miedo a nadie”.

El estadounidense también destacó que el enfrentamiento se disputará bajo las reglas de la disciplina en la que ha desarrollado su carrera deportiva.

“Pero este es mi deporte. Sin patadas, sin derribos”, expresó Paul.

Paul llegará con un récord de 12 victorias, siete por nocaut, y dos derrotas. Antes de Joshua, su único revés había sido ante Tommy Fury, quien lo venció por decisión dividida en febrero de 2023.

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Su trayectoria comenzó lejos de los gimnasios. Se hizo conocido mediante sus videos en Vine y YouTube, además de participar en la serie “Bizaardvark”, de Disney Channel. En enero de 2020 debutó como boxeador profesional con un triunfo por nocaut técnico en el primer asalto sobre AnEsonGib, otro influencer creador de contenido.

Después construyó buena parte de su carrera enfrentando a figuras procedentes de las artes marciales mixtas, entre ellas Ben Askren, Tyron Woodley, Anderson Silva y Nate Diaz. También consiguió victorias sobre el legendario Mike Tyson en una pelea controversial y el mexicano Julio César Chávez Jr.

Su participación en el boxeo se extendió a la promoción de eventos. En 2021 fundó Most Valuable Promotions junto con Nakisa Bidarian, mientras continuaba organizando sus propias presentaciones.

