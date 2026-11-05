Con racha invicta de 10 juegos, Angel City visita a Kansas City en primera ronda de playoffs

Con una racha de 10 partidos sin perder, el Angel City FC visitará este sábado al Kansas City Current en los cuartos de final de los playoffs 2026 de la NWSL. El partido se disputará en el CPKC Stadium, a las 9 a.m. hora del Pacífico (CBS y Paramount+).

El equipo angelino terminó la temporada regular con una goleada de 4-1 sobre Boston Legacy FC el domingo pasado y ahora llega como el equipo con el mejor momento en los playoffs. Angel City FC llega como quinto sembrado y con una racha de 10 partidos sin perder. Es apenas el segundo equipo en la historia de la NWSL que entra a los playoffs con esa racha. También es la segunda ocasión en que Angel City FC participa en los playoffs de la NWSL. La última ocasión fue en 2023 cuando cayó en la primera ronda ante Seattle.

“Queremos entrar a los playoffs con el gran momento que tenemos en los últimos dos partidos de la temporada regular”, dijo Angelina Anderson, arquera del Angel City FC. “Estamos muy unidas como grupo… hay cosas intangibles de buenos equipos, que tenemos buenos resultados, cuando no deberíamos tener buenos resultados. Tenemos esa calidad interna”.

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La islandesa Sveindís Jónsdóttir llegó a 10 goles en la campaña y estableció un nuevo récord del club para una sola temporada, aunque se espera que sea una jugadora importante para el Angel City no solo en la temporda regular sino que en estos playoffs.

“Este equipo ha sido diferente a los que he jugado antes”, dijo Sarah Gorden, defensa de Angel City. “Hay una especie de calma que tenemos. Somos un equipo muy efectivo, hacemos lo que se necesita para ganar los juegos”.

Por su parte, Kansas City aseguró el cuarto lugar y la localía con una victoria de 2-0 sobre Racing Louisville FC en la última jornada. El equipo cerró la temporada regular con cinco triunfos consecutivos, tras una primera mitad del año irregular.

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“Este partido no requerirá muchas razones para motivarnos de verdad. Para esto jugamos”, dijo el entrenador de Kansas City, Chris Armas.

Ally Sentnor, del Angel City FC. (Lindsey Wasson / Ap Photo/lindsey Wasson)

El Current juega playoffs por tercera temporada consecutiva y por cuarta vez en sus seis años de historia. Es uno de cuatro clubes de la NWSL con una racha activa de tres o más temporadas en la postemporada.

Este será el tercer partido de playoffs en la historia del CPKC Stadium. En 2024, Kansas City le ganó 1-0 al North Carolina Courage en su primer partido de postemporada como local y luego cayó de visita ante el Orlando Pride, eventual campeón de la NWSL ese año. En 2025 recibió a Gotham FC en los cuartos de final, partido que perdió en tiempo extra por 2-1 ante el eventual campeón de la NWSL.

